Ve DFI melez tasarımlı yeni anakartını satışa sunuyor

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LanParty serisi yüksek performanslı anakart operasyonunu sonlandırarak kurumsal çözümlerle yola devam edeceği söylenen DFI, yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanlamış ve endüstride ilk defa melez tasarımlı yeni anakartını pazara sunacağını açıklamıştı. DFI'ın bu açıklamasında sonra meraklı bekleyişin iyiden iyiye artış gösterdiği Hybrid anakart, Uzakdoğu'da satışa sunuldu.

Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı LanParty serisi özel tasarımlı anakatlarıyla sektör içerisinde önemli bir pozisyona sahip olan DFI, Hybrid modelinde Intel P45 ve Nvidia ION platformlarını tek bir baskılı devre üzerinde bir araya getirerek kullanıcılara farklı ihtiyaçları için iki ayrı platform seçeneği suuyor ve nyüksek enerji verimliliği vaat ediyor.

Genel görünümü ve tasarım özellikleriyle yüksek performans sınıfındaki herhangi bir DFI modelinden çokta farklı olmayan Hybrid, asıl sürprizini sahip olduğu kaslı soğutucunun altında saklıyor. Zira P45 çipsetini kullanan ve LGA775 formundaki Intel işlemcilerle uyumlu olan anakart, soğutucusunun altında kendi işlemci ve çipsetine sahip olan Nvidia ION platformunu gizliyor.

P45 platformu kapsamında Intel'in tek, çift ve dört çekirdekli LGA775 işlemcilerine destek veren ve üzerinde dört adet DDR2 bellek slotu bulunan anakart katı kapasitörleri ve UV duyarlı komponentleriyle ilgi çekmeyi başarıyor. P45 platformunda 1 adet PCIe x16 ve 1 adet PCI ve x1 ve adet te PCI slotuna sahip olan anakartta 6x SATA-II ve 4x USB 2.0 portları da yer alıyor.

Aynı anakart üzerindeki Nvidia ION platformuna baktığımızda ise tek çekirdekli Atom 230 işlemcisine ve çift SO-DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR2 bellek desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Platform kapsamında GeForce 9400M IGP'si ile kimi oyunlar için kabul edilebilir 3D performansı ve HD video desteğide sunan anakart HDMI ve DVI çıkışlarına da sahip.

Aynı anakarttaki diğer platformdan farklı olarak kendi 8 kanal ses yongasına ve Gigabit Ethernet kontrolcüsüne sahip olan ION platformun da yer aldığı DFI Hybrid satışa sunuldu.. P45 ile yüksek performans, ION ile de enerji verimli PC kullanımına olanak tanıyan DFI Hybrid, türünün ilk örneği olarak raflardaki yerini almaya başlarken şu an için net bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

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