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Ve DFI melez tasarımlı yeni anakartını satışa sunuyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve DFI melez tasarımlı yeni anakartını satışa sunuyor
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LanParty serisi yüksek performanslı anakart operasyonunu sonlandırarak kurumsal çözümlerle yola devam edeceği söylenen DFI, yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanlamış ve endüstride ilk defa melez tasarımlı yeni anakartını pazara sunacağını açıklamıştı. DFI'ın bu açıklamasında sonra meraklı bekleyişin iyiden iyiye artış gösterdiği Hybrid anakart, Uzakdoğu'da satışa sunuldu.

Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı LanParty serisi özel tasarımlı anakatlarıyla sektör içerisinde önemli bir pozisyona sahip olan DFI, Hybrid modelinde Intel P45 ve Nvidia ION platformlarını tek bir baskılı devre üzerinde bir araya getirerek kullanıcılara farklı ihtiyaçları için iki ayrı platform seçeneği suuyor ve nyüksek enerji verimliliği vaat ediyor.

Genel görünümü ve tasarım özellikleriyle yüksek performans sınıfındaki herhangi bir DFI modelinden çokta farklı olmayan Hybrid, asıl sürprizini sahip olduğu kaslı soğutucunun altında saklıyor. Zira P45 çipsetini kullanan ve LGA775 formundaki Intel işlemcilerle uyumlu olan anakart, soğutucusunun altında kendi işlemci ve çipsetine sahip olan Nvidia ION platformunu gizliyor.

P45 platformu kapsamında Intel'in tek, çift ve dört çekirdekli LGA775 işlemcilerine destek veren ve üzerinde dört adet DDR2 bellek slotu bulunan anakart katı kapasitörleri ve UV duyarlı komponentleriyle ilgi çekmeyi başarıyor. P45 platformunda 1 adet PCIe x16 ve 1 adet PCI ve x1 ve adet te PCI slotuna sahip olan anakartta 6x SATA-II ve 4x USB 2.0 portları da yer alıyor.

Aynı anakart üzerindeki Nvidia ION platformuna baktığımızda ise tek çekirdekli Atom 230 işlemcisine ve çift SO-DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR2 bellek desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Platform kapsamında GeForce 9400M IGP'si ile kimi oyunlar için kabul edilebilir 3D performansı ve HD video desteğide sunan anakart HDMI ve DVI çıkışlarına da sahip.

Aynı anakarttaki diğer platformdan farklı olarak kendi 8 kanal ses yongasına ve Gigabit Ethernet kontrolcüsüne sahip olan ION platformun da yer aldığı DFI Hybrid satışa sunuldu.. P45 ile yüksek performans, ION ile de enerji verimli PC kullanımına olanak tanıyan DFI Hybrid, türünün ilk örneği olarak raflardaki yerini almaya başlarken şu an için net bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

Ve DFI melez tasarımlı yeni anakartını satışa sunuyor
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Ve DFI melez tasarımlı yeni anakartını satışa sunuyor
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Ve DFI melez tasarımlı yeni anakartını satışa sunuyor
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John Voxville 9 yıl
DFI'ın hybrid düşüncesi iyi. Ancak yanlış yerde kullanılmış :) Güç tasarrufu olsun diye bu kadar pahalı bir anakart yapmaları mantıksız. Bu kadar pahalı anakartta güç tasarrufu yerine extreme birşeyle karşılaşmak isterdim açıkçası :)
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sertdemiry 9 yıl
Fiyatı yaklaşık 399$ olacakmış.
Pahalı gibi ama yanında bir çok aksesuar gelecekmiş. Notebook adaptörü gibi bir adaptör ile minimum güç harcanarak ION sistemi çalıştırabilecekmiş. Direk kendi powerını da kullanabiliyormuş.
Eğer bir kişi sadece tasarruf için bunu alacaksa tek iyi tarafı geceleyin download yaparken güç tasarrufu yapması olur. 250 dolarlık ücret farkını güç tasarrufu ile kaç yılda çıkarırsınız bilemiyorum ama gereksiz gibi.
İyi tarafı evde ikinci bir kişi de sistemi ayrı bir monitör ile kullanabiliyor olması. Yani alacağınız ekstra notebook ram, monitör, mouse-klavye ile ikinci bir PC'niz olmuş olacak. Monitör ve anakarta verdiğiniz fiyat farkı dahil yaklaşık 400 dolara gelir. Bu fiyatın biraz daha fazlasına netbook veya düşük özellikli bir notebook bile alınabilir bence...
Fiyatta revizyon şart gibi görünüyor. 250$ civarında satılırsa mantıklı olabilir ama 400$ seviyesi fazla.
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sahafiec 9 yıl
böyle birşey gelse gelse DFI den gelirdi zaten.
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DavutGENC 9 yıl
Arkadaşlar peki yine kendi desteklediği ram leri kullanmak zorundayız.
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Confusion 9 yıl
son kullanıcıya lanse edildiğinde de çok tartışmıştık şimdi de devam edecek gibi görünüyor ama fiyat ve kullanım sırasında ne faydaları görmedikçe bana yararsız bir model olarak görünüyor
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pysicopath 9 yıl
atom kullanılırken üzerine takılan işlemci devre dışı mı kalıyor acaba? gereksiz gibi göründü bana. güç tüketimi çok düşük olmaz bence. bunun yerine işlemci voltajını ve çarpanını düşürerek güç tüketimi azaltılabilir. bu anakartın fiyatının da yüksek olacağını hesaba katarsak tercih edileceğini pek sanmıyorum.
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Netscout 9 yıl
Gereksiz maliyet arttıran bir anakart modeli.
İyi tarafı diyeceğim ama bulamıyorum. İlk anakart alındığı zaman bu hali ile çalışabilir diyeceğim ama oda yok SO-DIMM bellek lazım.
Gereksiz bence.
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cavador 9 yıl
sıradışı gercekten DFI
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HOWTEK 9 yıl
elektrik zamlarından sonra pc kullanmak masraflı olmuştu.hybrit düşüncesi bence bigbang den bile başarılı.
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