Velocity Micro, Android 2.1'li tablet bilgisayarını gösterdi: Cruz

Yüksek performanslı oyuncu sistemleriyle tanınan Velocity Micro, tablet bilgisayar trenine binen son isiml oldu. Firma yaptığı yeni bir tanıtım ile Cruz adını verdiği yeni tabletini duyurdu. 7-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 800MHz'de hızında çalışan ARM tabanlı işlemciden güç alıyor. Android 2.1 platformunu çalıştıran Cruz, Flash 10 hızlandırma yeteneğine de sahip.

Ekstra depolama alanı için SD kart slotuna ve WiFi desteğine sahip olan Velocity Micro Cruz'un üçüncü çeyrekte satışa sunulması bekleniyor.