Venüs, kendi Ay’ını yutmuş olabilir: Yeni teori gizemi açıklıyor

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Tam Boyutta Gör Venüs, birçok açıdan Dünya’ya oldukça benzeyen bir gezegen. Kütlesi, boyutu ve yapısı Dünya’ya oldukça yakın. Buna rağmen Venüs’ün bugün bir uydusu bulunmuyor. Bilim insanları uzun süredir gezegenin neden Ay benzeri bir uyduya sahip olmadığını araştırıyor.

Daha önceki teorilerden biri, Venüs’ün uydusunun büyük bir gök cismiyle çarpışarak yok olmuş olabileceğini öne sürüyordu. California Üniversitesi araştırmacılarının yeni çalışması ise farklı bir ihtimale işaret ediyor. Venüs’ün Ay’ı bir çarpışmayla yok olmak yerine, zaman içinde gezegenin çekimine kapılarak yutulmuş olabilir. Araştırmanın baş yazarı astrofizikçi Steven Kane ve ekibine göre bunun temel nedeni Venüs’ün çok yavaş dönmesi.

Venüs’ün yavaş dönüşü suçlu olabilir

Tam Boyutta Gör Bir gezegenin dönüş hızı, etrafındaki uydunun hareketini etkiliyor. Örneğin Dünya’nın dönüşü, Ay’ın gezegenimizden yavaşça uzaklaşmasına neden oluyor. Ay şu anda Dünya’dan yılda yaklaşık 3,8 santimetre uzaklaşıyor.

Venüs’te ise durum tam tersine işliyor. Gezegenin kendi ekseni etrafında dönmesi 243 Dünya günü sürüyor. Bu süre, Venüs’ün Güneş etrafındaki bir turundan bile uzun. Araştırmacılara göre Venüs geçmişte bir Ay’a sahip olduysa, bu yavaş dönüş uydunun gezegenden uzaklaşmasını engellemiş olabilir. Venüs’ün kütleçekimi zamanla uydunun yörüngesini küçülterek onu gezegene doğru çekmiş olabilir. Uydu yeterince yaklaştığında parçalanmış ve geriye kalan parçalar Venüs’ü adeta bir bombardımana tutmuş olabilir.

Simülasyonlar teoriyi destekledi

Ekip, bu ihtimali test etmek için bilgisayar simülasyonları hazırladı. Önce Dünya ile Ay arasındaki sistemi modelleyerek hesaplamaların doğru sonuç verdiğini kontrol etti. Daha sonra Venüs için farklı senaryolar oluşturuldu. Simülasyonlarda Venüs’ün dönüş hızı, varsayımsal Ay’ın kütlesi ve yörüngesinin şekli değiştirildi. Ay’ın kütlesi, Dünya’nın Ay’ının kütlesinin 0,01 katından 10 katına kadar farklı değerlerde test edildi.

Tam Boyutta Gör Sonuçlar, uydunun kaderinin bu faktörlere bağlı olduğunu gösterdi. Ancak çok sayıda senaryoda aynı sonucun ortaya çıktığı görüldü. Testlerin çoğundu uydu, zamanla Venüs’e yaklaşarak Roche limitini geçti ve parçalandı.

Öte yandan araştırma, Venüs’ün kesin olarak geçmişte bir Ay’a sahip olduğunu kanıtlamıyor. Böyle bir uydunun varlığını doğrulayacak fiziksel kanıtları bulmak da oldukça zor olabilir. Bunun nedeni Venüs’ün yüzeyinin çok hareketli olması. Gezegen yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluştu ancak yoğun volkanik ve tektonik faaliyetler yüzeyi defalarca değiştirdi. Bugünkü yüzeyin büyük bölümü yalnızca birkaç yüz milyon yıllık. Bu neden bir uydunun kalıntıları Venüs’e düşmüşse bile bunlar çoktan örtülmüş olabilir.

Bununla birlikte Venüs’ün geçmişte bir Ay’a sahip olup olmadığını anlamak, gezegenin tarihine ilişkin başka bir soruyu da aydınlatabilir. Araştırmacılara göre bir uydunun Venüs tarafından yutulması, gezegene çok büyük miktarda enerji ve açısal momentum aktarırdı.

Bu durum Venüs’ün dönüş hızını, jeolojik faaliyetlerini ve iklimini değiştirmiş olabilir. Dolayısıyla olası bir Ay’ın kaybı, Venüs’ün bugün gördüğümüz aşırı sıcak ve farklı yapıya sahip yaşanılamaz gezegene dönüşmesinde rol oynamış olabilir. Bu ihtimal ötegezegen araştırmaları açısından da önem taşıyor. Gökbilimciler, başka yıldızların çevresindeki Dünya benzeri gezegenlerde yaşam ihtimalini değerlendirirken uyduların rolünü de inceliyor. Ancak bir uydunun yaşanabilirlik için zorunlu olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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