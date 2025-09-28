Venüs yakınlarındaki kör nokta, şehir yok edebilecek büyüklükte asteroitler gizliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dünya’nın göktaşı gözetleme sisteminde kritik bir açık olduğu ortaya çıktı. Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, Venüs’ün yörüngesine yakın bölgelerde saklanan çok sayıda büyük asteroit, mevcut gözlem araçlarıyla tespit edilemiyor. Üstelik bu nesnelerden bazıları, 410 megaton TNT’ye eşdeğer enerji açığa çıkarabilecek ölçekte bir çarpışma potansiyeline sahip. Bu, koca şehirleri haritadan silebilecek kadar büyük bir yıkıma karşılık geliyor.

São Paulo Eyalet Üniversitesi’nden Valerio Carruba’nın öncülük ettiği uluslararası araştırma ekibi, Venüs eş-yörüngeli asteroitlerin hareketlerini on binlerce yıllık bilgisayar simülasyonlarıyla inceledi. Simülasyonlar, şu an yalnızca 20 kadar nesnenin kaydediliği bu noktada aslında çok daha fazla asteroitin olduğunu ortaya koyuyor. Bulundukları konumdaki Güneş parlaklığı, bu asteroitlerin bugün kullandığımız sistemler tarafından görülmesini engelliyor.

Araştırmaya göre Venüs yakınındaki bu asteroitler, yaklaşık her 12 bin yılda bir yörünge değişimleri geçiriyor. Bu geçişler sırasında bazıları Dünya yörüngesiyle kesişen rotalara kayabiliyor. Bu da bu asteroitlerden birinin Dünya'ya çarptığı bir felaket senaryosunun mümkün olduğunu gösteriyor.

Uzay Ajansları, Asteroitleri Tespit Etme Kabiliyetlerini Geliştirmeye Çalışıyor

Başta NASA olmak üzere önde gelen uzay ajansları, asteorit gözlem sistemlerini geliştirmek ve Dünya'yı tehdit edebilecek nesneleri önceden tespit edebilmek için sistemlerini iyileştirmeye çalışıyorlar. Ancak istenen noktaya gelinmesinin yıllar alacağı düşünülüyor. Ancak NASA bu süreyi mümkün olduğunca kısaltmaya çalışıyor. Bu bağlamda, NASA’nın kızılötesi bir teleskop taşıyacak NEO Surveyor görevi, planlanan tarihten öne çekilerek Eylül 2027’ye alındı. Dünya-Güneş L1 Lagrange noktasına yerleştirilecek bu teleskop, özellikle Güneş’e yakın bölgelerde saklanan cisimleri ortaya çıkarmak için kullanılacak.

Şili’de kısa süre önce faaliyete giren Vera Rubin Gözlemevi de bu yönde kritk gözlemler yapmaya başladı. Vera Rubin Gözlemevi'ndealnızca ilk 10 saatlik gözle ymde 2104 yeni asteroit keşfedildi; Üstelik bunların yedisi Dünya’ya yakın nesnelerdi. Tüm güney gökyüzünü her üç-dört gecede bir tarayabilen gözlemevi, daha şimdiden “güneş sisteminin en verimli keşif makinesi” olarak anılmaya başlandı.

Gezegen savunmasını güçlendirmek için adımlar atan tek ülke ABD değil. Aynı şekilde Çin de bu konuda dikkat çekici projeler hayata geçiriyor. Çin’in üzerinde çalıştığı CROWN görevi, Venüs yakınında konuşlandırılacak 6 ila 8 mikrouyduyla, beş yıl içinde büyük asteroitlerin yüzde 90’ını tespit etmeyi hedefliyor.

Araştırmacılar, şu anda karşılaştıkları en büyük zorluğunun bu nesnelerin görünmezliği olduğuna dikkat çekiyor. Carruba, “Bu asteroitler aylarca, hatta yıllarca gözden kaybolabiliyor ve yalnızca çok kısa zaman aralıklarında belirli koşullar altında ortaya çıkabiliyor,” diyor. Yeryüzünden yapılan gözlemler bazı ipuçları verse de kapsamlı bir tarama için Venüs yakınında konuşlanacak özel görevlerin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapılıyor. Bu yüzden yakın gelecekte Ay ve Mars görevlerinin yanı sıra Venüs görevlerinin de öncelik kazandığını görebiliriz.

