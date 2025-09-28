Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Venüs yakınlarındaki kör nokta, şehir yok edebilecek büyüklükte asteroitler gizliyor

    Bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma, Venüs yakınlarındaki kör noktada göremediğimiz yüzlerce asteroit olabileceğini ortaya çıkardı. Üstelik bunlardan biri kısmı Dünya'ya doğru yol alabilir.

    Venüs yakınlarındaki kör nokta, şehir yok edebilecek asteroitler gizliyor Tam Boyutta Gör
    Dünya’nın göktaşı gözetleme sisteminde kritik bir açık olduğu ortaya çıktı. Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, Venüs’ün yörüngesine yakın bölgelerde saklanan çok sayıda büyük asteroit, mevcut gözlem araçlarıyla tespit edilemiyor. Üstelik bu nesnelerden bazıları, 410 megaton TNT’ye eşdeğer enerji açığa çıkarabilecek ölçekte bir çarpışma potansiyeline sahip. Bu, koca şehirleri haritadan silebilecek kadar büyük bir yıkıma karşılık geliyor.

    São Paulo Eyalet Üniversitesi’nden Valerio Carruba’nın öncülük ettiği uluslararası araştırma ekibi, Venüs eş-yörüngeli asteroitlerin hareketlerini on binlerce yıllık bilgisayar simülasyonlarıyla inceledi. Simülasyonlar, şu an yalnızca 20 kadar nesnenin kaydediliği bu noktada aslında çok daha fazla asteroitin olduğunu ortaya koyuyor. Bulundukları konumdaki Güneş parlaklığı, bu asteroitlerin bugün kullandığımız sistemler tarafından görülmesini engelliyor.

    Araştırmaya göre Venüs yakınındaki bu asteroitler, yaklaşık her 12 bin yılda bir yörünge değişimleri geçiriyor. Bu geçişler sırasında bazıları Dünya yörüngesiyle kesişen rotalara kayabiliyor. Bu da bu asteroitlerden birinin Dünya'ya çarptığı bir felaket senaryosunun mümkün olduğunu gösteriyor.

    Uzay Ajansları, Asteroitleri Tespit Etme Kabiliyetlerini Geliştirmeye Çalışıyor

    Başta NASA olmak üzere önde gelen uzay ajansları, asteorit gözlem sistemlerini geliştirmek ve Dünya'yı tehdit edebilecek nesneleri önceden tespit edebilmek için sistemlerini iyileştirmeye çalışıyorlar. Ancak istenen noktaya gelinmesinin yıllar alacağı düşünülüyor. Ancak NASA bu süreyi mümkün olduğunca kısaltmaya çalışıyor. Bu bağlamda, NASA’nın kızılötesi bir teleskop taşıyacak NEO Surveyor görevi, planlanan tarihten öne çekilerek Eylül 2027’ye alındı. Dünya-Güneş L1 Lagrange noktasına yerleştirilecek bu teleskop, özellikle Güneş’e yakın bölgelerde saklanan cisimleri ortaya çıkarmak için kullanılacak.

    Şili’de kısa süre önce faaliyete giren Vera Rubin Gözlemevi de bu yönde kritk gözlemler yapmaya başladı. Vera Rubin Gözlemevi'ndealnızca ilk 10 saatlik gözle ymde 2104 yeni asteroit keşfedildi; Üstelik bunların yedisi Dünya’ya yakın nesnelerdi. Tüm güney gökyüzünü her üç-dört gecede bir tarayabilen gözlemevi, daha şimdiden “güneş sisteminin en verimli keşif makinesi” olarak anılmaya başlandı.

    Gezegen savunmasını güçlendirmek için adımlar atan tek ülke ABD değil. Aynı şekilde Çin de bu konuda dikkat çekici projeler hayata geçiriyor. Çin’in üzerinde çalıştığı CROWN görevi, Venüs yakınında konuşlandırılacak 6 ila 8 mikrouyduyla, beş yıl içinde büyük asteroitlerin yüzde 90’ını tespit etmeyi hedefliyor.

    Araştırmacılar, şu anda karşılaştıkları en büyük zorluğunun bu nesnelerin görünmezliği olduğuna dikkat çekiyor. Carruba, “Bu asteroitler aylarca, hatta yıllarca gözden kaybolabiliyor ve yalnızca çok kısa zaman aralıklarında belirli koşullar altında ortaya çıkabiliyor,” diyor. Yeryüzünden yapılan gözlemler bazı ipuçları verse de kapsamlı bir tarama için Venüs yakınında konuşlanacak özel görevlerin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapılıyor. Bu yüzden yakın gelecekte Ay ve Mars görevlerinin yanı sıra Venüs görevlerinin de öncelik kazandığını görebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    komando kaydırma birlikleri kurutma makinesi koku yapıyor ford transit mi iveco daily mi 4k monitör tavsiyesi tapuda daire numara değişikliği masrafı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum