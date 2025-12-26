VEPARA'ya yasa dışı bahis soruşturması

TCMB ve MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde elektronik para şirketlerine kapsamlı soruşturma yapılıyor. Daha önce Papara, İnnial gibi elektronik para şirketlerine de soruşturma açılmıştı.
VEPARA’da görev yapan yazılım mühendisi, IT personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis, yasa dışı Forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.
Suça aracılık ettiği belirlenen 31 şüpheli hakkında gözeltına alınma talimatı verildi. TCMB kararıyla VEPARA’nın elektronik para ihracı sunma yetkisi geçici olarak durduruldu. Müşterilerin mevcut bakiyeyi kendi adına kayıtlı bankalara transfer edebileceği ifade ediliyor.
