    VEPARA'ya yasa dışı bahis soruşturması

    VEPARA isimli elektronik para şirketine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirin transferine aracılık edildiği belirtildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre VEPARA isimli elektronik para ve ödeme şirketine soruşturma başlatıldı. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetleri inceleniyor.

    TCMB ve MASAK tarafından yapılan analizler neticesinde elektronik para şirketlerine kapsamlı soruşturma yapılıyor. Daha önce Papara, İnnial gibi elektronik para şirketlerine de soruşturma açılmıştı.

    VEPARA’da görev yapan yazılım mühendisi, IT personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis, yasa dışı Forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.

    Suça aracılık ettiği belirlenen 31 şüpheli hakkında gözeltına alınma talimatı verildi. TCMB kararıyla VEPARA’nın elektronik para ihracı sunma yetkisi geçici olarak durduruldu. Müşterilerin mevcut bakiyeyi kendi adına kayıtlı bankalara transfer edebileceği ifade ediliyor.

