Verge TS Pro: Katı hal batarya ile 595 km menzil ve 10 dakikada hızlı şarj

Katı hal bataryalar, elektrikli araç dünyasında “bir sonraki büyük adım” olarak görülüyor ve artık gerçek yol araçlarında karşımıza çıkmaya başlıyor. Bu teknolojiyi ilk sunan markalardan biri ise Verge Motorcycles oldu. Şirket, yeni bataryaların hem çok daha hızlı şarj olacağını hem de geleneksel bataryalara kıyasla neredeyse iki kat yüksek menzil sağlayacağını söylüyor.
Katı hal bataryalı Verge TS Pro, özellikleriyle neler sunuyor❓
Verge TS Pro öne çıkan özellikler:
- 20,2 veya 33,3 kWsa katı hal batarya
- 595 km'ye varan menzil
- 10 dakika şarjla 299 km menzil
- 29.900 dolar fiyat
- 137 beygir güç
Şarj tarafında da iddialı veriler var. 200 kW hızlı şarj istasyonu kullanıldığında yalnızca 10 dakikada 299 km menzil eklemek mümkün. Verge’e göre yükseltilen bu batarya paketi motosikletin fiyatını artırmıyor.
Şirket ayrıca katı hal bataryanın “motosikletin tüm kullanım ömrü boyunca dayanacağını” vurguluyor. Bu, geleneksel lityum-iyon bataryalarda gördüğümüz “binlerce şarj döngüsü” sınırlamasına kıyasla büyük bir fark anlamına geliyor. Ek olarak, katı hal yapısı sayesinde bataryanın yangın riskinin bulunmadığı ve güvenlik açısından önemli avantajlar sunduğu belirtiliyor.
Donut Lab: “OEM üretime hazır ilk katı hal batarya”
Batarya, ekstrem koşullarda da test edilmiş. -30°C ve 100°C sıcaklıklarda bile kapasitesinin yüzde 99’undan fazlasını koruduğu belirtiliyor.
Performans değerleri de güçlü
Katı hal bataryaya sahip Verge TS Pro, ilk çeyrekte piyasaya çıkacak ve başlangıç fiyatı 29.900 dolar olacak. Motosiklet; 137 beygir güç, 998 Nm tork üreten elektrik motoru sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,5 saniyede tamamlıyor.
