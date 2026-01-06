Giriş
    Verge TS Pro: Katı hal batarya ile 595 km menzil ve 10 dakikada hızlı şarj

    Verge TS Pro, katı hal bataryasıyla elektrikli motosikletlerde menzil ve şarj süresini devrim niteliğinde artırıyor. 595 km menzil ve 10 dakikada 299 km şarj sunuyor.

    Katı hal bataryalar, elektrikli araç dünyasında “bir sonraki büyük adım” olarak görülüyor ve artık gerçek yol araçlarında karşımıza çıkmaya başlıyor. Bu teknolojiyi ilk sunan markalardan biri ise Verge Motorcycles oldu. Şirket, yeni bataryaların hem çok daha hızlı şarj olacağını hem de geleneksel bataryalara kıyasla neredeyse iki kat yüksek menzil sağlayacağını söylüyor.

    Katı hal bataryalı Verge TS Pro, özellikleriyle neler sunuyor❓

    verge ts pro katı hal batarya Tam Boyutta Gör
    Kısa süre içinde satışa sunulması planlanan katı hal batarya, Verge TS Pro modelinde tercih edilebilecek. Verge, ayrıntılara tam olarak girmese de bataryanın Donut Lab tarafından tedarik edildiğini ve 20,2 kWsa ile 33,3 kWsa olmak üzere iki farklı kapasiteyle geleceğini açıkladı. Küçük paket 349 km menzil sunarken, daha büyük olan seçenek menzili 595 km’ye kadar çıkarıyor.

    Verge TS Pro öne çıkan özellikler:

    • 20,2 veya 33,3 kWsa katı hal batarya
    • 595 km'ye varan menzil
    • 10 dakika şarjla 299 km menzil
    • 29.900 dolar fiyat
    • 137 beygir güç

    Şarj tarafında da iddialı veriler var. 200 kW hızlı şarj istasyonu kullanıldığında yalnızca 10 dakikada 299 km menzil eklemek mümkün. Verge’e göre yükseltilen bu batarya paketi motosikletin fiyatını artırmıyor.

    Şirket ayrıca katı hal bataryanın “motosikletin tüm kullanım ömrü boyunca dayanacağını” vurguluyor. Bu, geleneksel lityum-iyon bataryalarda gördüğümüz “binlerce şarj döngüsü” sınırlamasına kıyasla büyük bir fark anlamına geliyor. Ek olarak, katı hal yapısı sayesinde bataryanın yangın riskinin bulunmadığı ve güvenlik açısından önemli avantajlar sunduğu belirtiliyor.

    Donut Lab: “OEM üretime hazır ilk katı hal batarya”

    verge ts pro katı hal batarya Tam Boyutta Gör
    Bataryayı geliştiren Donut Lab, ürünün “OEM araç üretiminde kullanıma hazır, dünyadaki ilk katı hal batarya” olduğunu iddia ediyor. Enerji yoğunluğunun 400 Wh/kg olduğu açıklanırken, bataryanın 100.000 şarj döngüsüne kadar dayanacak şekilde tasarlandığı ifade ediliyor. Bu da teorik olarak günlük kullanımda yüzlerce yıllık ömre işaret ediyor.

    Batarya, ekstrem koşullarda da test edilmiş. -30°C ve 100°C sıcaklıklarda bile kapasitesinin yüzde 99’undan fazlasını koruduğu belirtiliyor.

    Performans değerleri de güçlü

    Katı hal bataryaya sahip Verge TS Pro, ilk çeyrekte piyasaya çıkacak ve başlangıç fiyatı 29.900 dolar olacak. Motosiklet; 137 beygir güç, 998 Nm tork üreten elektrik motoru sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,5 saniyede tamamlıyor.

