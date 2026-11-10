Veri merkezi karşıtı gösteriler Avrupa'ya da sıçradı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Yapay zekâ veri merkezlerine karşı Amerika'da başlayan tepkiler artık Avrupa'ya da sıçradı. Hollanda'da Geef Tegengas adlı çevreci grup, Microsoft'un Amsterdam'daki dev veri merkezi inşaatına girdi. Yüksek enerji ve su tüketiminin yanı sıra yapay zekâ yatırımlarına tepki gösteren protestocular, inşaat alanına pankartlar asarak tesisin yapımını protesto etti. Amsterdam yeni tesisleri yasaklasa da muaf tutulan Microsoft projesinin aksayabileceği belirtiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Yapay zekânın giderek büyüyen işlem gücü gereksinimini karşılamak için dünyanın dört bir yanına dev veri merkezleri kuruluyor. Ancak bir yandan kamu kaynaklarının bu veri merkezlerine akıtılması, diğer yandan bu veri merkezlerinin giderek artan enerji, su ve alan ihtiyacı derken, halk bu yatırımlara karşı giderek daha tepkili hâle geliyor. Hatırlarsanız ABD'de veri merkezlerine karşı ciddi bir tepki oluşmaya başladığını ve pek çok eyalette protestolar düzenlendiğini daha önce sizinle paylaşmıştık. Şimdi benzer protestolar Avrupa'da da karşımıza çıkmaya başladı.

Amsterdam'da Protestucular Microsoft'un Veri Merkezine Girdi

Amsterdam'da üç büyük veri merkezi kurmak için kısa süre önce şehrin hemen dışında inşaata başlayan Microsoft, bu hafta Geef Tegengas adlı çevreci grubun hedefi oldu. Geef Tegengas'ın inşaat alanında gerçekleştirdiği protesto sırasında göstericilerden bir kısmı veri merkezi inşaatına girdi.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (9 Kasım 2026) 21 sa. önce eklendi

Yapay zekâyı hedef alan pankartlar asan göstericiler, bunun yanı sıra Microsoft'un Filistin'de yaşanan soykırımda üstlendiği role de tepki gösterdi ve bu konuya değinen pankartlar da astı.

Veri merkezlerine karşı oluşan bu tepki somut yaptırımlara da dönüşüyor. Nitekim Amsterdam kısa süre önce 2030'a kadar yeni veri merkezleri inşa edilmesini yasakladı. Ancak Microsoft'un bu projesi yasaktan çok önce onay aldığı için bu yasaktan muaf tutuluyor. Bu yüzden de inşasına devam ediliyor. Ancak bu hafta gerçekleşen protestolara benzer olaylar artarsa inşaat süreci de aksayabilir.

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Veri merkezi karşıtı gösteriler Avrupa'ya sıçradı

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