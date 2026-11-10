Veri merkezi karşıtı gösteriler Avrupa'ya da sıçradı

Yapay Zeka Özeti:
- Yapay zekâ veri merkezlerine karşı Amerika'da başlayan tepkiler artık Avrupa'ya da sıçradı. Hollanda'da Geef Tegengas adlı çevreci grup, Microsoft'un Amsterdam'daki dev veri merkezi inşaatına girdi. Yüksek enerji ve su tüketiminin yanı sıra yapay zekâ yatırımlarına tepki gösteren protestocular, inşaat alanına pankartlar asarak tesisin yapımını protesto etti. Amsterdam yeni tesisleri yasaklasa da muaf tutulan Microsoft projesinin aksayabileceği belirtiliyor.
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Amsterdam'da Protestucular Microsoft'un Veri Merkezine Girdi
Amsterdam'da üç büyük veri merkezi kurmak için kısa süre önce şehrin hemen dışında inşaata başlayan Microsoft, bu hafta Geef Tegengas adlı çevreci grubun hedefi oldu. Geef Tegengas'ın inşaat alanında gerçekleştirdiği protesto sırasında göstericilerden bir kısmı veri merkezi inşaatına girdi.
Yapay zekâyı hedef alan pankartlar asan göstericiler, bunun yanı sıra Microsoft'un Filistin'de yaşanan soykırımda üstlendiği role de tepki gösterdi ve bu konuya değinen pankartlar da astı.
Veri merkezlerine karşı oluşan bu tepki somut yaptırımlara da dönüşüyor. Nitekim Amsterdam kısa süre önce 2030'a kadar yeni veri merkezleri inşa edilmesini yasakladı. Ancak Microsoft'un bu projesi yasaktan çok önce onay aldığı için bu yasaktan muaf tutuluyor. Bu yüzden de inşasına devam ediliyor. Ancak bu hafta gerçekleşen protestolara benzer olaylar artarsa inşaat süreci de aksayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: