Veri merkezinin yaydığı uğultu çevre sakinlerini çıldırtıyor: İşte görüntüler

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Dowagiac kentinde yaşayanlar, son iki yıldır hayatlarını kabusa çeviren yüksek frekanslı, tiz uğultu nedeniyle zor günler geçiriyor. Hyperscale Data'nın bir iştiraki olan Alliance Cloud Services LLC'ye ait yapay zeka veri merkezinden yayılan ses bölge halkının huzurunu sarsmış durumda. Öyle ki şehir sakinleri şirkete karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Toyota'nın zorlu işe alım testi ortaya çıktı:6 saniyelik ip testi 1 gün önce eklendi

Veri merkezinin hemen karşısında yaşayan Lindy Valenzuela, yaşadıkları gürültüyü şu sözlerle anlattı: "Sanki oturma odanızın ortasında filtresi tıkanmış bir elektrik süpürgesi sürekli çalışıyor ve kimse onu kapatmıyor. Bitmek bilmeyen, çok tiz bir uğultu". Bir diğer mahalle sakini Billy Finn ise sürekli devam eden bu sesin, filmlerdeki sesle işkence sahnelerini andırdığını söyledi.

7/24 kesintisiz uğultu

Veri merkezinden yayılan gürültü seviyesinin, tesisin metrelerce uzağında bile 60 desibel civarında olduğu, bazı anlarda ise 69 desibele kadar çıktığı belirtiliyor. Artan şikayetler üzerine harekete geçen Dowagiac yönetimi, sanayi bölgeleri için yeni bir gürültü yönetmeliği yürürlüğe koydu. Gündüz 65 desibel, gece ise 55 desibel sınırı getiren yönetmelik kapsamında veri merkezine para cezaları kesildi. Ancak şirket, belediyenin gürültü ölçüm yöntemlerinin hatalı olduğunu savunarak cezalara itiraz etti.

Evlerinizi satın alalım teklifi

Hyperscale Data CEO'su William Horne, katıldığı bir belediye meclisi toplantısında tesisin kripto para madenciliğinden yapay zeka bilişimi ve ileri robotik faaliyetlerine dönüştürüldüğünü açıkladı. Bu dönüşüm için 100 milyon dolar yatırım yapıldığını belirten Horne, gürültüyü azaltmak amacıyla çevrede ek araziler satın alarak doğal ses bariyerleri oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Horne'un en dikkat çeken açıklaması ise mağdur olduğunu düşünen bölge sakinlerine yönelik oldu. CEO, "Tüm çabalarımıza rağmen hala mutsuz olan ve evlerinde huzur bulamayan sakinler varsa, mülklerini satın almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"100 yıllık yuvamızı terk etmek istemiyoruz"

Şirketin "evlerinizi satın alalım" teklifi ise mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Bölgede yaşayan bazı ailelerin yaklaşık 100 yıldır aynı mahallede yaşamlarını sürdürdüğü ve güçlü bir sosyal bağa sahip olduğu belirtiliyor. Mahalle halkı, şirketi iyi bir komşu olmamakla suçlarken, sorunu çözmek yerine insanları yaşadıkları yerden uzaklaştırmaya çalıştığını savunuyor.

Sadece gürültü değil, kaynakları da tüketiyor

Yapay zeka veri merkezlerinin çevreye etkileri yalnızca gürültü kirliliğiyle sınırlı değil. Uzmanlar bu dev tesislerin yüksek elektrik ve su tüketimi nedeniyle bulundukları bölgelerde enerji maliyetlerini artırabildiğini, su kaynakları üzerinde baskı oluşturduğunu ve bazı bölgelerde ciddi çevresel sorunlara yol açabildiğini belirtiyor.

Mart ayında toplu şikayette bulunan mahalle sakinleri ise şirketin ses yalıtımı gibi kalıcı çözümler üretmek yerine sürekli ek süre talep etmesine tepki gösteriyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Veri merkezinin yaydığı uğultu çevre sakinlerini çıldırtıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: