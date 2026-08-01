Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Veri merkezinin yaydığı uğultu çevre sakinlerini çıldırtıyor: İşte görüntüler

    Yapay zeka veri merkezlerinin bitmek bilmeyen uğultusu çevre sakinlerini isyan ettirdi. Bölge halkı 7/24 devam eden elektrik süpürgesi benzeri ses yüzünden adeta çıldırdıklarını söylüyor.

    Veri merkezinin yaydığı uğultu çevre sakinlerini çıldırtıyor Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Dowagiac kentinde yaşayanlar, son iki yıldır hayatlarını kabusa çeviren yüksek frekanslı, tiz uğultu nedeniyle zor günler geçiriyor. Hyperscale Data'nın bir iştiraki olan Alliance Cloud Services LLC'ye ait yapay zeka veri merkezinden yayılan ses bölge halkının huzurunu sarsmış durumda. Öyle ki şehir sakinleri şirkete karşı hukuk mücadelesi başlattı.

    Veri merkezinin hemen karşısında yaşayan Lindy Valenzuela, yaşadıkları gürültüyü şu sözlerle anlattı: "Sanki oturma odanızın ortasında filtresi tıkanmış bir elektrik süpürgesi sürekli çalışıyor ve kimse onu kapatmıyor. Bitmek bilmeyen, çok tiz bir uğultu". Bir diğer mahalle sakini Billy Finn ise sürekli devam eden bu sesin, filmlerdeki sesle işkence sahnelerini andırdığını söyledi.

    7/24 kesintisiz uğultu

    Veri merkezinden yayılan gürültü seviyesinin, tesisin metrelerce uzağında bile 60 desibel civarında olduğu, bazı anlarda ise 69 desibele kadar çıktığı belirtiliyor. Artan şikayetler üzerine harekete geçen Dowagiac yönetimi, sanayi bölgeleri için yeni bir gürültü yönetmeliği yürürlüğe koydu. Gündüz 65 desibel, gece ise 55 desibel sınırı getiren yönetmelik kapsamında veri merkezine para cezaları kesildi. Ancak şirket, belediyenin gürültü ölçüm yöntemlerinin hatalı olduğunu savunarak cezalara itiraz etti.

    Evlerinizi satın alalım teklifi

    Hyperscale Data CEO'su William Horne, katıldığı bir belediye meclisi toplantısında tesisin kripto para madenciliğinden yapay zeka bilişimi ve ileri robotik faaliyetlerine dönüştürüldüğünü açıkladı. Bu dönüşüm için 100 milyon dolar yatırım yapıldığını belirten Horne, gürültüyü azaltmak amacıyla çevrede ek araziler satın alarak doğal ses bariyerleri oluşturmayı planladıklarını söyledi.

    Horne'un en dikkat çeken açıklaması ise mağdur olduğunu düşünen bölge sakinlerine yönelik oldu. CEO, "Tüm çabalarımıza rağmen hala mutsuz olan ve evlerinde huzur bulamayan sakinler varsa, mülklerini satın almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

    "100 yıllık yuvamızı terk etmek istemiyoruz"

    Şirketin "evlerinizi satın alalım" teklifi ise mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Bölgede yaşayan bazı ailelerin yaklaşık 100 yıldır aynı mahallede yaşamlarını sürdürdüğü ve güçlü bir sosyal bağa sahip olduğu belirtiliyor. Mahalle halkı, şirketi iyi bir komşu olmamakla suçlarken, sorunu çözmek yerine insanları yaşadıkları yerden uzaklaştırmaya çalıştığını savunuyor.

    Sadece gürültü değil, kaynakları da tüketiyor

    Yapay zeka veri merkezlerinin çevreye etkileri yalnızca gürültü kirliliğiyle sınırlı değil. Uzmanlar bu dev tesislerin yüksek elektrik ve su tüketimi nedeniyle bulundukları bölgelerde enerji maliyetlerini artırabildiğini, su kaynakları üzerinde baskı oluşturduğunu ve bazı bölgelerde ciddi çevresel sorunlara yol açabildiğini belirtiyor.

    Mart ayında toplu şikayette bulunan mahalle sakinleri ise şirketin ses yalıtımı gibi kalıcı çözümler üretmek yerine sürekli ek süre talep etmesine tepki gösteriyor.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Profil resmi
    MunOG 1 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uluslararası daimi veri dolaşımında bulunduğu için kapatılan cihaz. (7186-24 sayılı kanun kapsamında) amerika yol tarifi zengin kız fakir oğlan bilmeceleri yumatu açılımı benzinde rölanti dalgalanması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER Aspire 3 A315-58-34G6
    ACER Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum