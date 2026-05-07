Nvidia evinize mini veri merkezi kurmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınası devam ettikçe sektör devleri mevcut elektrik üretiminin veri merkezlerini beslemeye yetmeyeceğinin farkına varıyor. Veri merkezlerine alternatif enerji desteği çalışmaları ise şimdiden başladı. Nvidia ilginç bir fikirle karşınızda.

Nvidia evleri gözüne kestirdi

Nvidia veri merkezlerine enerji sağlayabilmek için evinizde atıl kalan elektriğe gözünü dikti. Bu kapsamda Kaliforniya merkezli enerji teknolojileri girişimi Span’a yatırım yaptı. Projenin amacı evlerin elektrik altyapısına entegre edilecek mini veri merkezleri ile kullanılmayan enerji kapasitesini değerlendirmek.

Span’ın geliştirdiği akıllı elektrik panelleri, yerel şebekelerdeki atıl kapasiteyi tespit edebiliyor. Bu kapasite, Nvidia hızlandırıcılarıyla desteklenen küçük ölçekli veri merkezlerine aktarılacak. Böylece evler, yalnızca enerji tüketen birimler olmaktan çıkıp merkezi olmayan sunucu ağına katkı sağlayan merkezlere dönüşecek.

ABD’nin en büyük konut üreticilerinden PulteGroup, bu sistemi yeni inşa edilen evlerde test etmeye başladı. Amaç, hem enerji verimliliğini artırmak hem de yapay zekâ ve bulut bilişim için yerelleştirilmiş işlem gücü yaratmak. Proje şimdilik ABD’de test edilecek ancak uygulanabilirliği kanıtlanırsa bu alanda pek çok girişim ortaya çıkacaktır.

