Japonya’nın elektrik artışının yüzde 60’ı veri merkezlerinden gelecek

Tam Boyutta Gör Japonya, önümüzdeki on yıl içinde dev veri merkezleri yatırımlarıyla elektrik talebinde büyük bir sıçramaya hazırlanıyor. Wood Mackenzie’nin yeni analizine göre, ülkenin veri merkezleri 2034 yılına gelindiğinde toplam elektrik talebi artışının yüzde 60’ını tek başına karşılayacak.

28 milyar dolarlık yatırım

Tam Boyutta Gör Japon hükümetinin Oracle, Google ve Microsoft’u resmi bulut sağlayıcıları olarak seçmesinin ardından, küresel teknoloji devleri Japonya’da 28 milyar dolarlık (4 trilyon yen) yatırım planlıyor. Bu yatırımlar sayesinde ülkedeki veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2024’teki 19 TWh seviyesinden, 2034’te 57–66 TWh’ye çıkacak. Bu, üç kattan fazla bir artış anlamına geliyor.

2034’e gelindiğinde veri merkezlerinin 6,6–7,7 GW arasında pik talep oluşturması bekleniyor. Bu, Japonya’nın toplam pik yükünün yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD’de aynı dönemde bu oranın yüzde 15’e kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör Dev yatırımlara rağmen Japonya, elektrik altyapısında ciddi zorluklarla karşı karşıya. Özellikle doğalgaz çevrim santrallerinin 7–10 yıllık inşa süresi teknoloji şirketlerinin 5 yılın altında kalmayı hedeflediği yatırım takvimleriyle çelişiyor. Bu nedenle bazı büyük veri merkezi ve çip üretim tesislerinin 2029’a ertelenme riski bulunuyor.

Fosil yakıt bağımlılığı bir sorun

Veri merkezlerinin kesintisiz çalışabilmesi için kömür ve doğalgaz santralleri büyük önem taşıyor. 2034’te bu kaynakların ülkenin enerji kapasitesinin yüzde 40’ından fazlasını oluşturması bekleniyor. Bu durum, karbon nötr hedefler koyan teknoloji devleri için önemli bir engel yaratıyor. Öte yandan, Japonya’nın yenilenebilir enerji kapasitesi 2030’da yalnızca yüzde 17 seviyesine ulaşabilecek.

