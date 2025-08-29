Japonya’nın elektrik artışının yüzde 60’ı veri merkezlerinden gelecek

2034’e gelindiğinde veri merkezlerinin 6,6–7,7 GW arasında pik talep oluşturması bekleniyor. Bu, Japonya’nın toplam pik yükünün yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD’de aynı dönemde bu oranın yüzde 15’e kadar çıkabileceği öngörülüyor.
Fosil yakıt bağımlılığı bir sorun
Veri merkezlerinin kesintisiz çalışabilmesi için kömür ve doğalgaz santralleri büyük önem taşıyor. 2034’te bu kaynakların ülkenin enerji kapasitesinin yüzde 40’ından fazlasını oluşturması bekleniyor. Bu durum, karbon nötr hedefler koyan teknoloji devleri için önemli bir engel yaratıyor. Öte yandan, Japonya’nın yenilenebilir enerji kapasitesi 2030’da yalnızca yüzde 17 seviyesine ulaşabilecek.