    Yapay zekâ gerçekte ne kadar su tüketiyor? Sam Altman’ın küçümsediği kadar var mı?

    Yapay zekâ veri merkezlerinin suya duyduğu ihtiyaç belgelerle de ortaya konmuş durumda. Sam Altman’ın iddia ettiği gibi düşük bir miktardan söz etmek mümkün değil.

    Yapay zekâ fırtınasının önlenemez yükselişi üretim krizinin yanında bir krizi daha beraberinde getirdi. O da su tüketimi. Yapılan her sorgunun bir bardaktan fazla su tükettiği ve bunun da milyonlarca ton su israfına yol açtığı ifade ediliyor.

    Yapay zekâ ne kadar su harcıyor?

    Sam Altman bir konuşmasında bunun kesinlikle abartı olduğunu ve her sorgunun belki bir kaşık dolusu su tükettiğini iddia etmişti. Ne var ki gelişmeler olayın hiç de küçümsendiği kadar önemsiz olmadığını ortaya koyuyor.

    Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir haber ABD’nin Georgia eyaletinde bir veri merkezi kampüsünün aylar boyunca milyonlarca galon suyu kayıtlara yansımadan kullandığını ortaya çıkardı. Üstelik bunun farkına varılması ise yakınlardaki mahallelerde su basıncının belirgin şekilde düşmesi sonucu yapılan şikâyetlerle oldu. İlk başlarda sıradan bir altyapı arızası sanılırken incelemeler sonucunda olayın çok daha karmaşık olduğu anlaşıldı.

    Yerel su idaresinin araştırmasına göre geçen yıl veri merkezi kampüsü iki yüksek kapasiteli su bağlantısından birini faturalandırma sistemine bağlamadan, diğerini ise hiçbir şekilde haber vermeden aktif etti. Aylarca kullanılan su hatlarından yaklaşık 29 milyon galon yani 110 milyon litreden fazla kayıt dışı su tüketildi. İşin kötü tarafı bu tüketim miktarı veri merkezinin proje planlaması esnasında kabul ettiği sınırların da üzerinde. 15 Mayıs 2025 tarihinde idarenin veri merkezi işletmesine ihbarname göndermesiyle olay ortaya çıktı.

    Yetkililer akıllı sayaç sistemine geçiş esnasında idari bir karışıklık yaşandığını ve su tüketiminin uzun süre fark edilmediğini ifade ediyor. Haliyle kullanım süresi de belirsiz. İdare 4 ay gibi bir süreden bahsederken veri merkezi yetkilileri ise 9-12 ay arasından bahsediyor. Yani aylık 10 milyon litre gibi bir su kullanım ölçüsü mevcut. Bölge halkı ise kuraklığın iyi etkisini hissettirdiği bir dönemde bu denli bir kullanımın kabul edilemez olduğunu dile getiriyor.

    Bölgedeki veri merkezi kampüsü Quality Technology Services tarafından işletiliyor ve ülkenin en büyük veri merkezi alanlarından birisi olacak. 615 dönüm araziye 16 merkez kurulması planlanırken hali hazırda projenin yarısı hayata geçmiş durumda. Kısaca yarı haliyle tüketilen su miktarı bu şekilde.

    Yetkililer akıllı sayaç sisteminin tamamen aktif olduğunu ve su kullanımının tamamen gözetim altında olduğunu duyurdu. Veri merkezine geçmişe yönelik borçları için 150 bin dolarlık fatura kesildi. Hata idare kaynaklı olduğu için de herhangi bir ekstra yaptırım uygulanmadı.

