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    Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 4 kat artacak

    Yapay zeka kaynaklı talep, veri merkezlerinin elektrik tüketimini 2035'e kadar dört kat artıracak. ABD'de üretilen elektriğin beşte birinin veri merkezlerine gitmesi bekleniyor.

    Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 4 kat artacak Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artış, veri merkezlerinin enerji ihtiyacını rekor seviyelere taşıyor. BloombergNEF'in yeni raporuna göre 2035 yılına kadar veri merkezlerinin elektrik tüketimi bugünkü seviyenin yaklaşık dört katına çıkacak. Böylece veri merkezleri, ABD'de üretilen elektriğin yaklaşık beşte birini tek başına tüketir hale gelecek.

    Enerji talebi hızla artıyor

    Rapora göre önümüzdeki 10 yılda yapay zeka hesaplama ihtiyacındaki büyüme, veri merkezi kapasitesini yaklaşık 200 gigavata çıkaracak. Bu kapasitenin yaklaşık yarısı yapay zeka modellerinin eğitimi ve çıkarım işlemleri için kullanılacak. 2033 itibarıyla güç tüketimi bazında dünyadaki yapay zeka çiplerinin yüzde 64'ünün ABD'de bulunması bekleniyor.

    Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 4 kat artacak Tam Boyutta Gör

    BloombergNEF ayrıca 2035'e yönelik elektrik talebi tahminini, Aralık ayında paylaştığı öngörüye göre yüzde 83 artırdı. Benzer şekilde EPRI ve S&P de veri merkezlerinin enerji ihtiyacına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

    Hindistan kadar elektrik tüketecekler

    Öte yandan yeni veri merkezlerinin büyük bölümünün mevcut elektrik şebekeleri üzerinde ek yük oluşturacağı belirtiliyor. ABD'nin en büyük elektrik şebekelerinden PJM Interconnection bölgesinde üretilen elektriğin yüzde 34'ünün, Teksas'ı kapsayan ERCOT bölgesinde ise üretim kapasitesinin yüzde 22'sinin veri merkezlerine ayrılması bekleniyor.

    ABD'nin yapay zeka altyapısındaki liderliğini koruması beklense de veri merkezi yatırımları dünyanın diğer bölgelerinde de hız kesmeyecek. BloombergNEF'e göre yapay zeka kullanımının agresif şekilde yaygınlaşması halinde veri merkezleri, 2033 yılına kadar küresel ölçekte 1.935 teravat-saat ek elektrik talebi oluşturacak. Bu miktar, Hindistan'ın yıllık elektrik tüketimine neredeyse eşdeğer bir seviyeye işaret ediyor.

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