    Veri merkezleri o kadar önemli ki artık onları robotlar koruyor

    Modern veri merkezlerinin güvenliği artık dört ayaklı robotlara emanet. Bu robotlar, sıcaklık, sızıntı ve güvenlik tehditlerini sürekli izleyerek sunucuların kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

    Modern veri merkezlerinin sessiz kahramanları artık dört ayaklı robotlar. Sunucu salonlarından tesis çevresine kadar devriye gezen bu robotlar, sıcaklık değişimlerini izliyor, sızıntıları tespit ediyor ve olası güvenlik tehditlerini raporluyor. Yapay zeka talebinin artmasıyla büyüyen veri merkezi altyapısı, insan gücünün erişemeyeceği ölçekte sürekli denetim gerektiriyor ve bu noktada robotik güvenlik çözümleri öne çıkıyor.

    Robotlar görev başında

    Boston Dynamics’in Spot modeli, orta boy bir köpek büyüklüğünde tasarlanmış, engelli arazilerde yürüyebilen, merdiven çıkabilen ve sıcak, soğuk veya tozlu ortamlarda yorulmadan çalışabilen bir robot. Termal sensörler, su algılama sistemleri ve anormal ses tespit mekanizmaları ile donatılan Spot, güvenlik devriyelerinden iç mekan denetimlerine kadar farklı görevleri üstlenebiliyor.  Fiyatı 175.000 ile 300.000 dolar arasında değişiyor ve yatırımını 18 ay içinde amorti edebiliyor.

    Ghost Robotics’in Vision 60 modeli ise veri merkezlerinin özellikle dış çevre güvenliğini sağlamak için kullanılıyor. Hareket kabiliyeti yüksek bu robot, güvenlik personeline sürekli video akışı sağlıyor ve tek seferlik maliyeti 165.000 dolardan başlıyor. Ghost Robotics, Vision 60 ile amaçlarının insan güvenlik personelini tamamen değiştirmek değil, onların görev alanını genişletmek olduğunu vurguluyor.

    Bir insan güvenlik görevlisinin yıllık maliyeti yaklaşık 150.000 dolar iken, robotlar yalnızca enerji tüketiyor ve maaş gerektirmiyor. Ayrıca, sabit güvenlik altyapısının kapsama alanı sınırlı olduğu için robotlar, özellikle büyük kampüslerde koridorlar, çatı ve açık alanlar gibi noktaları kesintisiz kontrol edebiliyor. Spot, tek bir şarjla birkaç kilometre yol alabilir ve belirlenen rotalar boyunca otomatik denetim yapabiliyor.  Üstelik robotlar sert iklim koşullarından da etkilenmeden görevlerine devam edebiliyor.

    Novva Data Centers (Utah), 1,5 milyon metrekarelik West Jordan’daki bayrak gemisi tesisinde Spot’ları kullanıyor. Robotlar, çevresel verileri topluyor, ekipmanları kontrol ediyor ve anormallikleri personeline bildiriyor. Termal görüntüleme sayesinde, güç birimlerinin aşırı ısınması veya soğutma sistemlerindeki arızalar robotlar tarafından önceden tespit edilebiliyor. ABD’de halihazırda yaklaşık 5.000 veri merkezi faaliyet gösteriyor ve bin kadar yeni tesis inşaat aşamasında. Bu durum, robotik denetim ve güvenlik teknolojileri için büyük bir potansiyel oluşturuyor.

