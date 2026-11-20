Yapay Zeka Özeti:
- Yapay zekâdaki hızlı büyüme, küresel enerji krizini ve çevre kirliliğini tetikliyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, veri merkezlerinin karbon emisyonları 2030'a kadar yüzde 70 artabilir. Artan elektrik ihtiyacını karşılamak isteyen ABD doğal gaza, Çin ise kömür santrallerine yöneliyor. Bu tablo, teknoloji sektörünün fosil yakıtlara olan bağımlılığını yeniden artırıyor. Yapay zekâ yarışının kazananını artık sadece işlemciler değil, enerji stratejileri belirleyecek.
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan yeni rapor, bu konuda dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Kuruma göre veri merkezlerinin neden olduğu karbon emisyonları, yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle 2030 yılına kadar yüzde 70 artabilir. Üstelik ABD ve Çin gibi ülkelerin bu büyümeyi karşılamak için fosil yakıtlara yönelmesi, yapay zekâ sektörünün karbon ayak izinin beklenenden çok daha hızlı büyümesine neden olabilir.
Yapay Zekânın Elektrik İhtiyacı 2030'a Kadar İki Katına Çıkacak
IEA'nın yıllık raporuna göre dünya genelindeki veri merkezlerinin elektrik tüketimi, 2030 yılına kadar bugünkü seviyesinin iki katına çıkacak. Bu artışın yaklaşık dörtte üçünün arkasında ise yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşması olacak. Kurumun tahminlerine göre yalnızca yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı, önümüzdeki dört yıl içinde yılda 350 teravatsaat daha artacak. Bu miktar, İngiltere'nin bir yılda tükettiği toplam elektrikten daha fazla.
ABD ve Çin, Yapay Zekâ Veri Merkezleri İçin Fosil Yakıtlara Yönelecek
Veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak için teknoloji şirketleri bir süredir yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneliyor. Hatta veri merkezi geliştiricileri, bugün dünyanın en büyük kurumsal yenilenebilir enerji alıcıları arasında yer alıyor. Ancak IEA'nın raporu, bu yatırımlara rağmen fosil yakıtların veri merkezlerinin enerji ihtiyacında önemli bir yer tutmaya devam edeceğini gösteriyor. Özellikle ABD ve Çin'de yapay zeka altyapısının büyümesi, kömür ve doğal gazla çalışan santrallere olan talebi de artıracak.
Çin'de 2030 yılına kadar yapay zekâ veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu elektriğin yaklaşık yarısının kömür santrallerinden karşılanması bekleniyor. Geri kalan ihtiyacın büyük bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak. Nükleer enerji daha sınırlı bir katkı sunarken doğal gaz santrallerinin payı oldukça düşük kalacak.
ABD'de ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. IEA'ya göre 2030 yılına gelindiğinde ülkedeki veri merkezlerinin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ı doğal gaz santrallerinden karşılanacak. Kurumun aktardığı verilere göre yalnızca Ağustos 2026 itibarıyla ABD'de veri merkezlerine elektrik sağlamak amacıyla planlanan yeni doğal gaz santrallerinin kapasitesi yaklaşık 180 gigavata ulaşmış durumda. Bu miktar, bugün Avrupa Birliği genelinde kurulu olan toplam doğal gaz santrali kapasitesine oldukça yakın. ABD'nin doğal gaz iştahı, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında da dikkat çekiyor. Dünyanın geri kalanında yapay zekâ şirketlerinin gündeme getirdiği yeni doğal gaz santrali projelerinin toplam kapasitesi yalnızca 4 gigavat.
Avrupa Birliği'nde ise yenilenebilir enerji kaynaklarının çok daha büyük bir rol üstlenmesi bekleniyor. IEA'nın tahminlerine göre 2030 yılında Avrupa'daki veri merkezlerinin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Geri kalan ihtiyacın büyük bölümü nükleer enerji ve doğal gaz santrallerinden sağlanırken kömürün payı oldukça düşük kalacak.
IEA Direktörü Fatih Birol, Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarında yarattığı büyük sarsıntıya da dikkat çekiyor. Birol'a göre yaşanan krizden sonra dünyanın eski enerji düzenine geri dönmesi için artık inandırıcı bir yol görünmüyor. Küresel enerji sisteminin geleceğini ise hükümetlerin artan elektrik ihtiyacını nasıl karşılayacaklarına yönelik alacağı kararlar belirleyecek. Nüfus artışı, iklimlendirme sistemlerine duyulan ihtiyacın büyümesi ve yapay zekâ ekonomisinin hızla genişlemesi, önümüzdeki yıllarda enerji talebini artıracak başlıca faktörler arasında yer alıyor.
Dolayısıyla yapay zeka yarışında öne geçmek isteyen ülkeler ve teknoloji şirketleri için artık yalnızca daha güçlü işlemciler geliştirmek yeterli olmayacak. Bu işlemcileri çalıştıracak elektriğin nereden ve nasıl üretileceği de en az işlem gücü kadar önemli hâle gelecek. IEA'nın tahminleri, yapay zekânın dijital dünyada yarattığı dönüşümün enerji sektörünü de yeniden şekillendirdiğini gösterirken, bu büyümenin çevresel maliyetinin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini ortaya koyuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: