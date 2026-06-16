Geleceğin yolcu uçağı geliyor: Turbo-elektrikli tasarım ile verim artacak

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli havacılık şirketi Electra, 2050 yılının yolcu uçağına dair vizyonunu ortaya koyan yeni hibrit uçak konseptini tanıttı. NASA’nın Çevresel Sürdürülebilirlik için Gelişmiş Uçak Konseptleri (AACES) 2050 programı kapsamında geliştirilen tasarım, 100’den fazla yolcu taşıyabilecek kapasiteye sahip olurken elektrikli tahrik sistemleri, gelişmiş aerodinamik yapı ve yenilikçi gövde tasarımıyla dikkat çekiyor.

Şirket, yalnızca geleneksel uçaklara elektrik motorları eklemek yerine, hava aracı ve tahrik sistemini bir bütün olarak yeniden tasarlayarak daha verimli ve çevre dostu bir çözüm sunmayı hedefliyor. Üstelik konseptin mevcut havalimanı altyapısıyla uyumlu olması da planlanıyor.

Çift baloncuklu gövde tasarımı

AACES 2050 konsepti, ilk bakışta sıra dışı “çift baloncuklu” gövdesiyle öne çıkıyor. İki silindirik bölümün birleştirilmesiyle oluşturulan bu yapı, yalnızca iç hacmi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gövdenin kaldırma kuvveti üretmesine de katkı sağlıyor. Bu sayede kanatlar üzerindeki yük azalırken daha küçük ve hafif kanatların kullanılması mümkün hale geliyor. Sonuç olarak uçak ağırlığı düşerken aerodinamik verimlilik de artıyor.

Hibrit tahrik sistemi verimliliği artırıyor

Konseptin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise hibrit tahrik sistemi. Kanatların altında yer alan iki turbofan motor, hem itiş gücünün büyük bölümünü sağlıyor hem de elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Gövdenin arka kısmında bulunan üç elektrikli fan ise bu enerjiyle çalışıyor.

İlk bakışta motorların elektrik üretip daha sonra elektrikli fanları çalıştırması verimsiz gibi görünse de, sistemin temel amacı aerodinamik kayıpları azaltmak. Kanat altındaki turbofanlar temiz ve düzenli hava akışından yararlanırken, gövde boyunca ilerleyen daha yavaş hava tabakası arka bölümdeki fanlar tarafından emiliyor.

Bu yöntem sayesinde normalde türbülans oluşturarak enerji kaybına neden olacak hava akışı yeniden hızlandırılıyor. Böylece sürükleme kuvveti azalıyor, itiş verimliliği yükseliyor ve yakıt tüketimi ile karbon emisyonları düşürülebiliyor.

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Mühendislik zorlukları devam ediyor

Her ne kadar konsept teoride önemli avantajlar sunsa da, mühendislerin çözmesi gereken bazı teknik engeller bulunuyor. Özellikle yüksek güçlü elektrik aktarımı, ısı yönetimi ve arka bölümdeki elektrikli fanların oluşturabileceği gürültü seviyeleri geliştirme sürecinin kritik başlıkları arasında yer alıyor.

Electra Ürün Stratejisi Direktörü Dr. Parker Vascik, konseptin en önemli avantajının elektrifikasyon sayesinde tahrik sistemlerinin daha önce mümkün olmayan noktalara yerleştirilebilmesi olduğunu belirterek, amaçlarının yalnızca kâğıt üzerinde verimli görünen bir tasarım değil, sertifikalandırılabilir ve ticari olarak kullanılabilir bir uçak geliştirmek olduğunu ifade etti.

Başarılı olması halinde AACES 2050 konsepti, geleceğin ticari havacılığında yakıt tüketimini azaltan ve emisyonları düşüren yeni nesil hibrit uçakların önünü açabilir.

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