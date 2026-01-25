Verimlilik uğruna kaybedilen en değerli şey: Düşünme

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Navigasyon uygulamaları hayatımıza girmeden önce ilk kez gittiğimiz bir yolu zihnimizde adım adım kaydederdik. Dönülen köşeler, geçen dükkanlar, ışıklar ve tabelalar hafızaya kazınır ve birkaç denemeden sonra o güzergah ezbere bilinir hale gelirdi. Yılmaz Erdoğan bundan seneler önce bir tweet atmıştı: “Varılacak yer değil, esas olan yol, yolculuktur. Gitme, yolun tadını çıkar. Unutma 'yol bir yere gitmez'.” Aslında yol, öğrenilen bir deneyimdi. Bugün ise navigasyon açıldığında bu ilişki kopuyor. İlk kez geçtiğimiz bir yolu hatırlamıyoruz, her gün kullandığımız güzergah bile zihnimizde silikleşiyor. Çünkü yön bulma işini artık biz değil, ekranımız yapıyor.

Bu girişin ve Yılmaz Erdoğan alıntısının başlıkla ne alakası var diyebilirsiniz. Bir yere varmak istiyorum, çünkü bazı şeyleri yanlış yapıyoruz.

Bir arkadaşınız olduğunu düşünün. Çok iyi metin/kod yazıyor, hastalandığınızda size teşhis koyuyor, işten çıkarıldığınızda sizin için hukuki belgeleri hazırlıyor, sevdiğiniz birisiyle çektiğiniz videoları sizin için kurguluyor ve almanız gereken kararları size söylüyor. Sizin için her şeyi yapan arkadaşınız olduğunda bu ilişkiyi ne kadar sürdürebilirsiniz? Günümüzde teknolojik bir sıçrama olarak görülen ve gerçekten de öyle olan yapay zeka araçlar Gemini, ChatGPT ve Claude için geldiğimiz nokta bu.

Peki sormak gerek. Yapay zeka gerçekten bizi daha üretken mi yapıyor, yoksa zihinsel kaslarımızı körelterek daha tembel, daha yüzeysel ve daha az yaratıcı hale mi getiriyor?

Tartışmanın merkezinde, modern dünyanın kutsalı haline gelen verimlilik kavramı bulunuyor. Daha kısa sürede daha fazla iş yapmak, daha az eforla daha fazla çıktı üretmek, neredeyse tüm dijital sistemlerin ortak vaadi. Her şey hızlı olmalı. Her şeyde ilk olmalısınız. İlk haberi siz vermelisiniz. Mutlaka görmüşsünüzdür, Denzel Washington’ın medya hakkında söylediği gibi “Artık mesele doğruyu söylemek değil, (haberi) ilk veren olmak.” Ancak iletişim, öğrenme ve düşünme gibi insanı insan yapan süreçler söz konusu olduğunda bu hız takıntısının ciddi bedelleri olduğu giderek daha net görülüyor.

İletişimin görünmeyen dengesi bozuldu

İletişimin temelinde çoğu zaman fark edilmeyen bir denge yatıyor: Bir bilginin üretilmesi için harcanan zaman, onu tüketmek için gereken zamandan daha uzun olmalı. Bu fark, iletişimi değerli kılan unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. Bir kitabın yazılması aylar ya da yıllar sürerken okunmasının saatlerle sınırlı olması; bir e-postanın yazılmasının birkaç dakika sürerken okunmasının saniyeler alması veya bu içerikte olduğu gibi aylara dayanan veri toplama süreci bu doğal dengeye örnek gösterilebilir.

Ancak üretken yapay zeka sistemleri bu dengeyi kökten sarsmış durumda. Artık okunması dakikalar süren içerikler saniyeler içinde üretilebiliyor. Gönderen taraf için neredeyse sıfır maliyetli hale gelen içerik üretimi alıcı taraf için ciddi bir zaman ve dikkat yüküne dönüşüyor. İşin daha da komik olan tarafı ise artık bunun bir kısır döngü yaratmış olması. Çünkü artık okumak da aslında verimsiz ve özetlemek gerekiyor. Ve evet, burada da yapay zeka araçları devreye giriyor.

Sonuçta gönderen taraf da okuyan da düşünmüyor. Hatta farklı bir açıdan baktığımızda makinelerin birbiriyle konuşurken daha çok düşündüğünü görebilirsiniz. Biz insanlar ise onay veren birer aracıya dönüşüyoruz.

Bu dönüşüm yalnızca sezgisel bir kaygıdan ibaret değil. MIT Media Lab’de araştırmacı Nataliya Kosmyna’nın yürüttüğü bir deneyde, üretken yapay zekanın düşünme süreçleri üzerindeki etkisini doğrudan ölçmeye çalıştı. Katılımcıların deneme yazarken beyin aktiviteleri EEG ile izlendi. Hiçbir dijital araç kullanmayanlar, yalnızca arama motorlarından yararlananlar ve ChatGPT desteğiyle yazanlar karşılaştırıldı. Sonuçlar ise ilginç. Dışsal yardım arttıkça bilişsel işlem, dikkat ve yaratıcılıkla ilişkili beyin ağlarındaki aktivite belirgin biçimde azalı9yor. Dahası, ChatGPT kullanan katılımcıların büyük bölümü yazdıkları metinden tek bir cümleyi bile hatırlayamıyordu.

Bunun bir adı var

Yaşadığımız bu durum için bir kavram türetilmiş durumda: AI apatisi (AI apathy). Bu terim, insanların yapay zeka tarafından üretilen içeriklere, bu teknolojinin getirdiği yeniliklere veya yarattığı etik sorunlara karşı hissizleşmesi, yorulması ve artık tepki vermemesi durumu olarak ifade ediliyor. Buradaki temel kaygı zor düşünme süreçleri makinelere devredildikçe insanların problem çözme, analiz etme ve üretme yetilerini kaybetmesi.

Bu apati çoğu zaman fark edilmesi zor, küçük reflekslerle başlıyor. Bir e-postayı açıp içeriği okumak yerine doğrudan “özetle” tuşuna basmak, ardından o özetle ilgili bile hiçbir şey hatırlamamak buna iyi bir örnek.

Bu risk, daha önce farklı teknolojilerde de gözlemlendi. GPS kullanan kişilerle yapılan araştırmalar, sürekli navigasyona güvenen bireylerin mekansal hafızalarının zayıfladığını (bu içeriğin oluşması da tam olarak bunu yaşamamla ilişkili) ortaya koydu. Araştırmalar, sık GPS kullanan kişilerin yalnızca yön bulma becerilerinin değil, hipokampüs fonksiyonlarının da zayıfladığını gösteriyor. Psikolojide “Google Etkisi” olarak bilinen olgu da benzer bir tablo çiziyor. İnsanlar, bir bilgiyi istedikleri zaman internette bulabileceklerini bildiklerinde o bilgiyi hatırlamaya daha az ihtiyaç duyuyor.

Şimdi ise bu etki, yalnızca yön bulma ya da bilgi hatırlama düzeyinde değil, doğrudan düşünme süreçlerini kapsayacak şekilde genişliyor.

Bugüne kadar teknolojiye hatırlama ve hesaplama gibi görevler devrediliyordu. Ancak üretken yapay zekaylabirlikte ilk kez düşünmenin kendisi de dış kaynak haline geliyor. Bu fark kritik. Çünkü analiz etmek, özetlemek, karşılaştırmak ve karar vermek gibi süreçler insan zihninin temel işlevleri arasında yer alıyor. Yapay zeka bu adımları atladığında, bireyin verimliliği artıyor ama muhakemeyi kaybediyor. Uzmanlara göre asıl kırılma noktası, kişinin bir problemi çözmeden önce “bunu AI’ya sorayım” refleksini geliştirdiği an. Bu, zihinsel yetkinliğe duyulan güvenin yavaş yavaş aşınması anlamına geliyor.

Zorlanmadan öğrenme olmaz

Bilim, öğrenmenin pasif bir süreç olmadığını uzun süredir vurguluyor. Bilişsel yük teorisi, beynin bilgiyi derinlemesine işleyebilmesi için belirli bir zorluk seviyesine ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Bir görev fazla kolay hale geldiğinde, öğrenme yüzeysel kalıyor ve bilgi kalıcı olmuyor.

Bu durum literatürde “üretken mücadele” (productive struggle) olarak adlandırılıyor. Zor problemlerle uğraşmak yalnızca bilgiyi değil, özgüveni ve dayanıklılığı da artırıyor. Motivasyon araştırmalarının öncülerinden Albert Bandura’nın tanımladığı “ustalık deneyimi” kavramı, bir problemi kendi çabasıyla çözmenin kişiye sağladığı psikolojik güçlenmeye işaret ediyor.

Yapay zeka ise bu süreci atlamayı mümkün kılıyor. Bir ödevin, raporun ya da analiz metninin tek komutla üretilmesi zihinsel antrenmanı ortadan kaldırıyor. Uzmanlara göre bu durum, kısa vadede zaman kazandırsa da uzun vadede bilişsel gerileme riskini artırıyor.

Bir diğer önemli çerçeve olan öz-belirleme kuramı, insanların motive olabilmesi için kendilerini yetkin hissetmeleri gerektiğini vurguluyor. Yapay zekanın her şeyi “hazır cevap” haline getirmesi ise öğrenme/başarma sürecindeki tatmini azaltabiliyor. Bir dağın zirvesine tırmanmak ile helikopterle çıkmak pratikte sizi aynı manzara götürür. Ama birisinde zirve, varılacak bir yer değil, “esas olan yol, yolculuktur.”

Eleştirel düşün-me

Yapay zekanın rapor yazması, matematik problemi çözmesi veya akademik araştırmaları özetlemesi, özellikle eğitim ve beyaz yaka dünyasında da yeni bir tartışmayı tetikliyor. Eleştirel düşünme yerini otomatik kabule mi bırakıyor?

Üretken yapay zekanın eleştirel düşünme üzerindeki etkileri eğitim alanında giderek daha görünür hale geliyor. SBS Swiss Business School’da yapılan ve 666 katılımcıyı kapsayan bir çalışmada, yapay zeka araçlarını daha sık kullanan bireylerin eleştirel düşünme skorlarının daha düşük olduğu gözlemlendi. Araştırma doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmasa da güçlü bir korelasyona işaret ediyor. Araştırmacılara göre temel risk, yapay zekanın sunduğu ilk yanıtın zihni belirli bir yola “sabitlemesi”. İnsan, alternatifleri araştırmak yerine sunulan cevabı kabul etmeye daha yatkın hale geliyor.

Eğitim araştırmaları, üretken yapay zeka kullanan üniversite öğrencilerinin sınav performanslarının uzun vadede daha düşük olabildiğini ortaya koyuyor. Yaratıcı alanlarda ise tablo karmaşık. Yapay zeka, kısa vadede yaratıcılığı artırabiliyor ancak üretilen fikirlerin zamanla birbirine benzemeye başladığı gözlemleniyor. Bu durum yalnızca bireysel becerileri değil, toplumsal yenilik kapasitesini de etkileyebilir.

Asıl tehlike noktası ise kişinin “düşünmek için bile AI’ya ihtiyaç duyduğunu” hissettiği an. Bu durum, bireyin kendi muhakemesine olan güvenini kaybetmesi anlamına geliyor. Eleştirmenlere göre bu, özgür irade ve üretme kapasitesinin sessizce terk edilmesi demek.

Apatiden kaçmak

Buradan çıkarılacak sonuç matbaayı reddetmek elbette olmamalı. Yapay zeka, muhtemelen son 50 yılın en büyük teknolojik atılımı. Dolayısıyla onu reddetmek onca yılı kaybetmek anlamına geliyor. Asıl mesele, onunla nasıl bir ilişki kurulduğu. Yapay zekanın bir “koltuk değneği” yerine bir “düşünme ortağı” olarak kullanılması öneriliyor.

Belki de yapılması gereken şey navigasyonu tamamen kapatmak değil. Asıl mesele, ne zaman açtığımız.

Bu noktada sorumluluğu yalnızca bireyin omzuna bırakmak eksik olur. Yapay zekaya yönelme, çoğu zaman kişisel bir tembellikten kaynaklanmıyor. Hızın, verimliliğin ve sürekli üretmenin ödüllendirildiği bir sistemde buna itiliyoruz. İş dünyasında hızlı teslimatlar, eğitimde doğru cevaba ulaşma baskısı, dijital medyada sürekli görünür olma zorunluluğu insanları düşünmekten çok sonuç üretmeye itiyor. Navigasyon örneğinde olduğu gibi, kimse bilinçli olarak yön duygusunu kaybetmek istemez. Ancak sistem sürekli “daha hızlı git” diye fısıldadığında yolu öğrenmek lüks haline geliyor. Bu yüzden mesele sadece “AI’yı nasıl kullandığımız” değil, düşünmeyi ne zaman gereksiz gördüğümüz. Yapısal baskılar değişmeden, bireysel farkındalık tek başına yeterli olmayacaktır.

Peki bu koşullar altında ne yapılabilir? Çözüm, yapay zekayı hayatımızdan çıkarmakta değil, onu yanlış noktada devreye sokmamakta yatıyor. Dolayısıyla AI burada navigasyon değil, yol kenarındaki tabela olmalı.

Her ne kadar bu içerik kasıtlı olarak eleştirel olsa da AI’ın sunduğu altın değerindeki fırsata da değinmek gerek. Sadece verimli olmak isteyen herkesin aynı araçlara eriştiği bir dünyada asıl farkı yaratan şey hız değil, örülen perspektiftir. Evet. AI, içerik üretimini ucuzlaştırıyor. Ama bunu yaparken özgünlüğü de pahalı ve çok daha değerli kılıyor.

