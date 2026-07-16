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    Verimlilikte rekor kıran 16'sı 1 arada elektrikli güç aktarma sistemi

    Geely, dünyanın ilk 16'sı 1 arada akıllı elektrikli güç aktarma sistemini tanıttı. Yeni nesil sistem, sunduğu yüksek verimlilikle Guinness Dünya Rekoru'na imza attı.

    Verimlilikte rekor! 16'sı 1 arada elektrikli güç aktarma sistemi Tam Boyutta Gör

    Çinli otomotiv üreticisi Geely, yeni nesil "16'sı 1 arada Akıllı Elektrikli Güç Aktarma Sistemi"ni (16-in-1 Intelligent E-Drive) resmi olarak tanıttı. Dünyanın ilk 16'sı 1 arada akıllı elektrikli güç aktarma sistemi olarak duyurulan yeni teknoloji, ilk kez Geely Galaxy TT modelinde seri üretime girecek. Yen güç aktarma sistemi her alanda iyileştirmeler sunarken enerji verimliliğinde de rekor kırıyor.

    Geliştirilen sistem, 800 volt yüksek gerilim mimarisi üzerine inşa ediliyor. Elektrik motoru, motor kontrol ünitesi, redüktör, DCDC dönüştürücü, dahili şarj ünitesi (OBC) ve batarya yönetim sistemleri gibi 16 farklı bileşen tek bir yapı altında birleştirilmiş durumda.

    Bu yüksek entegrasyon sayesinde sistemin toplam ağırlığının 75 kilogram seviyesine düşürüldüğü belirtiliyor. Ayrıca 180'den fazla gereksiz parçanın ortadan kaldırıldığı aktarılıyor.

    Verimlilik rekoru kırdı

    Verimlilikte rekor! 16'sı 1 arada elektrikli güç aktarma sistemi Tam Boyutta Gör

    Geely'nin yeni elektrikli güç aktarma sistemi, CLTC ölçüm standardına göre yüzde 93,8 verimlilik değerine ulaşıyor. Şirket, bu seviyenin seri üretim sedan sınıfındaki en yüksek verimlilik değeri olduğunu söylüyor.

    Sistemde kullanılan yapay zeka destekli optimizasyon algoritmaları, özellikle düşük sıcaklıklarda ve yüksek hızlarda verimliliği artırırken rejeneratif frenleme sırasında enerji geri kazanımını da iyileştiriyor. Yeni sistemi kullanan Geely Galaxy TT, Qinghai Gölü çevresinde gerçekleştirilen enerji tüketimi testinde 100 kilometrede yalnızca 8,20 kWh enerji tüketti.

    0'dan 100’e 3.8 saniyede çıkıyor

    Yeni güç aktarma sistemi hem tek motorlu hem de çift motorlu versiyonları destekliyor. Dört tekerlekten çekişli çift motorlu konfigürasyonda toplam güç 425 kW'a ulaşıyor ve araç 0'dan 100 km/s hıza 3,8 saniyede çıkabiliyor.

    İki çeker versiyonda ise 245 kW maksimum güç sunuluyor. Sistemde kullanılan entegre kontrol mimarisi ve AI destekli tork yönetimi, güç dağıtımını daha hassas hale getirirken sürüş tepkilerini de hızlandırıyor. Geely ayrıca geliştirdiği "One-Chip" teknolojisi sayesinde kontrol zincirindeki ortalama 40 milisaniyelik gecikmeyi en düşük 2 milisaniyeye indirdiğini açıkladı. Bu sayede gaz tepkileri ve araç kontrolünün daha hızlı gerçekleştiği ifade ediliyor.

    Gelişmiş soğutma sistemine sahip

    Verimlilikte rekor! 16'sı 1 arada elektrikli güç aktarma sistemi Tam Boyutta Gör

    Sistemin yüksek performansını koruyabilmesi için 54 kanallı yönlendirilmiş soğutma teknolojisi de geliştirildi. Bu yapı sayesinde elektrik motorunun maksimum çalışma sıcaklığı 15 dereceye kadar düşürülebiliyor. Ayrıca mil ve dişli yapısında kullanılan aktif yağlama sistemi, yoğun kullanım koşullarında termal kararlılığın korunmasına yardımcı oluyor.

    Geely, yeni elektrikli güç aktarma sistemini 5 milyon kilometrelik dayanıklılık hedefiyle geliştirdiğini açıkladı.

    Galaxy TT neler sunacak?

    Yeni teknoloji ilk kez Geely Galaxy TT elektrikli sedan modelinde seri üretime girecek. Şirketin AI odaklı elektrikli spor sedan olarak konumlandırdığı model özellikle genç kullanıcıları hedefliyor. Galaxy TT'nin boyutları 4.999 mm uzunluk, 1.919 mm genişlik ve 1.479 mm yükseklik olarak açıklanırken, 2.920 mm aks mesafesine sahip olduğu belirtildi.

    Araçta 52,4 kWh, 63,8 kWh ve 75,2 kWh olmak üzere üç farklı batarya seçeneği sunulacak. 52,4 kWh batarya 540 km, 63,8 kWh batarya 640 km, 75,2 kWh batarya ise 650 km veya 725 km menzil sağlayacak.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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