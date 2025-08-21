Vestel piyasa değeri kadar zarar açıkladı: 3 bin kişiyi işten çıkardı

KAP’a yapılan açıklamaya göre Vestel Elektronik’in 2025’in ilk 6 ayında 13,3 milyar TL net dönem zararı açıkladı. Hisse değerine göre 13,34 milyar TL piyasa değeri bulunan şirket, 6 aylık dönemde piyasa değeri kadar zarar açıklamış oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1,28 milyar TL zarar açıklanmıştı.
İlk 6 ayda net satışlar yüzde 16 azaldı ve 68 milyar TL’ye geriledi, FAVÖK marjı %9,4’ten %1,0’e düştü. Vestel iştiraki Vestel Beyaz Eşya ise 2025’in ilk 6 ayında 35,9 milyar TL net satış geliri elde etti ve ilk 6 ayda 2,87 milyar TL net dönem zararı kaydetti.
Vestel Elektronik’in üretim miktarı yılın 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 azaldı. Vestel hisseleri yıl başından bu yana %46 değer kaybetti. Bu, BIST-100’de en kötü performans anlamına geliyor.
Vestel 6 ayda 3 bin kişiyi işten çıkardı
İşten çıkarmalarla gündeme gelen Vestel'de kaç personelle yolların ayrıldığı belli oldu. Son 6 ayda Vestel Elektronik'te 2 bin 561 kişi, Vestel Beyaz Eşya bünyesinde ise 854 kişi ile yollar ayrıldı. Toplam 3 bin 416 kişinin işine son verildi.
