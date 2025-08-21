Vestel piyasa değeri kadar zarar açıkladı: 3 bin kişiyi işten çıkardı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vestel (VESTL) 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı. Vestel’de bu yıl durumlar kötüye gidiyor. Satışları düşen ve zarar açıklayan şirket aynı zamanda işten çıkarmalara devam ediyor.

KAP’a yapılan açıklamaya göre Vestel Elektronik’in 2025’in ilk 6 ayında 13,3 milyar TL net dönem zararı açıkladı. Hisse değerine göre 13,34 milyar TL piyasa değeri bulunan şirket, 6 aylık dönemde piyasa değeri kadar zarar açıklamış oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1,28 milyar TL zarar açıklanmıştı.

İlk 6 ayda net satışlar yüzde 16 azaldı ve 68 milyar TL’ye geriledi, FAVÖK marjı %9,4’ten %1,0’e düştü. Vestel iştiraki Vestel Beyaz Eşya ise 2025’in ilk 6 ayında 35,9 milyar TL net satış geliri elde etti ve ilk 6 ayda 2,87 milyar TL net dönem zararı kaydetti.

Vestel Elektronik’in üretim miktarı yılın 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 azaldı. Vestel hisseleri yıl başından bu yana %46 değer kaybetti. Bu, BIST-100’de en kötü performans anlamına geliyor.

Vestel 6 ayda 3 bin kişiyi işten çıkardı

İşten çıkarmalarla gündeme gelen Vestel’de kaç personelle yolların ayrıldığı belli oldu. Son 6 ayda Vestel Elektronik’te 2 bin 561 kişi, Vestel Beyaz Eşya bünyesinde ise 854 kişi ile yollar ayrıldı. Toplam 3 bin 416 kişinin işine son verildi.

