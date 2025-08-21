Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vestel piyasa değeri kadar zarar açıkladı: 3 bin kişiyi işten çıkardı

    Vestel, 2025 2. çeyrek sonuçlarını KAP'a yaptığı açıklama ile paylaştı. Yılın ilk 6 ayında satışlar büyük oranda düştü, zarar büyüdü ve işten çıkarmalar arttı.  

    Vestel büyük zarar açıkladı: 3 bin kişiyi işten çıkardı Tam Boyutta Gör
    Vestel (VESTL) 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı. Vestel’de bu yıl durumlar kötüye gidiyor. Satışları düşen ve zarar açıklayan şirket aynı zamanda işten çıkarmalara devam ediyor.

    KAP’a yapılan açıklamaya göre Vestel Elektronik’in 2025’in ilk 6 ayında 13,3 milyar TL net dönem zararı açıkladı. Hisse değerine göre 13,34 milyar TL piyasa değeri bulunan şirket, 6 aylık dönemde piyasa değeri kadar zarar açıklamış oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1,28 milyar TL zarar açıklanmıştı.

    İlk 6 ayda net satışlar yüzde 16 azaldı ve 68 milyar TL’ye geriledi, FAVÖK marjı %9,4’ten %1,0’e düştü. Vestel iştiraki Vestel Beyaz Eşya ise 2025’in ilk 6 ayında 35,9 milyar TL net satış geliri elde etti ve ilk 6 ayda 2,87 milyar TL net dönem zararı kaydetti.

    Vestel Elektronik’in üretim miktarı yılın 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 azaldı. Vestel hisseleri yıl başından bu yana %46 değer kaybetti. Bu, BIST-100’de en kötü performans anlamına geliyor.

    Vestel 6 ayda 3 bin kişiyi işten çıkardı

    İşten çıkarmalarla gündeme gelen Vestel’de kaç personelle yolların ayrıldığı belli oldu. Son 6 ayda Vestel Elektronik’te 2 bin 561 kişi, Vestel Beyaz Eşya bünyesinde ise 854 kişi ile yollar ayrıldı. Toplam 3 bin 416 kişinin işine son verildi.

    Kaynakça https://btdunyasi.net/vestelde-isci-kiyiminin-bilancosu-ortaya-cikti/ https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1481088
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 21 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    serdarcenk +54 TheSanta +44 BJK +41 Feyzuli +40 TurkishSabunOfficial +35 DaRK_KniGHT_ +35 şubart kedisi +33 KobraAbiniz +33 xenver +32 LastStand +29
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    181 Kişi Okuyor (11 Üye, 170 Misafir) 18 Masaüstü 163 Mobil
    hardday, jakabo1982, Arximet ve 3 üye daha okuyor
    A
    GENEL İSTATİSTİKLER
    5359 kez okundu.
    33 kişi, toplam 37 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vestel, Türkiye Haberleri ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yola kasis yapılması için nereye başvurulur duvar fayans patlaması konken nasıl oynanır türk telekom cayma bedeli öğrenme master potato helal mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3530
    Dell Inspiron 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum