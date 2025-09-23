Vestel: Türkiye'de YouTube izleme süresi uydu yayınlarını geçti

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de TV yayınlarına ilgi düşerken dijital platformların yükselişi sürüyor. Vestel, tüketicilerin içerik tüketim tercihi hakkında bir araştırma yaptı ve YouTube izleme süresinin uydu yayınlarını geçtiğini duyurdu.

Vestel IoT ekibinin tüketici verilerinden elde ettiği analize göre Türkiye’de televizyon izleme alışkanlığı bu yaz itibarıyla önemli bir değişim yaşadı. Temmuz ve Ağustos aylarında tüketicilerin toplam izlenme süresinin yüzde 43’ünü YouTubeoluştururken, uydu yayınları yüzde 36’da kaldı.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, televizyonun geleceğinin platformlarla şekilleneceğine vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı:

“YouTube’un uydu yayınlarını geride bırakması, televizyonun geleceğinin artık platformlarla şekilleneceğini açıkça ortaya koyuyor. Türkiye’nin bu eğilime dahil olması, televizyonun artık yalnızca yayın yapan bir cihaz olmaktan çıkıp dijital yaşamın merkezinde konumlanan bir etkileşim alanına dönüştüğünün göstergesi.”

