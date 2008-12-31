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VIA çift çekirdekli Nano 3000 işlemcisini hazırlıyor

VIA, çift çekirdekli Nano 3000 işlemcisini hazırlıyor. Mini-bilgisayarlarda ve düşük güç tüketimli sistemler için hazırlanan işlemcinin ilk detayları!
10 yıl
4,2b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemin hızlı isimlerinden VIA, 2009 için geri sayımın başladığı şu günlerde tekrar gündemde. C7 ve Nano işlemci ailesiyle AMD'nin olmadığı mini-bilgisayar pazarında Intel çözümlerine, S3'ün Chrome 400 ve 500 serisi ekran kartlarıyla da Nvidia'nın olmadığı DirectX 10.1 destekli ekran kartları arenasında giriş seviyesi ATi çözümlerine rakip olan VIA cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kısa bir süre önce Trinity kod adlı yeni sistem platformunu tanıtan VIA'nın önümüzdeki yıl çift çekirdekli Nano işlemcilerini duyuracağı belirtilmekte.

Intel ve AMD'den sonra x86 dünyasının üçüncü büyük işlemci üreticisi olan VIA, düşük güç tüketimine sahip işlemcileri ve Pico-ITX serisi anakartarıyla zaman zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Digitimes'ın haberine göre, netbook segmentinde %15'e varan oranda pazar payı elde etmeyi başaran VIA, Nano işlemci ailesine çift çekirdekli yeni modeller eklemeyi planlıyor. Bir süredir yeni işlemci modelleri üzerinde çalıştığı ve gelişmiş üretim teknolojileri için TSMC ile görüştüğü belirtilen firmanın 2009 hazırlıkları devam ediyor.

VIA çift çekirdekli Nano 3000 işlemcisini hazırlıyor
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VIA çift çekirdekli Nano 3000 işlemcilerini 2009'da duyuracak

Geçtiğimiz aylarda Isaiah kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Nano işlemcilerini pazara sunmaya başlayan VIA rakibi Intel'in çift çekirdekli Atom modellerine karşı, çift çekirdekli Nano 3000 serisini hazırlıyor. Dünyanın enerji verimliliği en yüksek x86 mimarisi olarak lanse edilen Isaiah jenerasyonunu devam ettirmesi beklenen Nano 3000 serisi yeni işlemcilerin 65nm üretim teknolojisiyle Nano-BGA formunda hazırlanacak. 2009'un ikinci yarısı ile birlikte kullanıma sunulması beklenen yeni işlemcilerin detayları da netleşiyor.

Yüksek performanslı medya ve işlem yeteneğine sahip olacağı ayrıca geliştirilmiş termal ve güç yönetim özellikleriyle donatılacağı belirtilen Nano 3000 ailesi doğal çift çekirdekli tasarımına sahip olacak. 64-bit desteği sunacak olan işlemcilerin, 128Kb büyüklüğünde seviye 1 ve 1MB büyüklüğünde seviye 2 bellekle geleceği bildirilmekte. Isaiah mimarisiyle kayar nokta performansında ciddi iyileştirmeler yaptığını açıklayan VIA'nın, 3000 serisi yeni Nano işlemcilerinde de kayar nokta operasyon verimliliği üzerine çalıştığı ifade ediliyor.

VIA çift çekirdekli Nano 3000 işlemcisini hazırlıyor
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VIA hem işlemci hem de platform anlamında gelişmeye devam ediyor

Isaiah mimarisiyle paralel olarak 1333MHz'lik veri yolu (VIA V4 bus) hızı desteğine sahip olacağı belirtilen Nano işlemci ailesinin SSE4 komut setlerini içereceği belirtiliyor ki bu önemli bir detay zira firmanın satılmakta olan ilk güncel Nano işlemci ailesi SSE3 desteği ile gelmekte. VIA'nın çift çekirdekli Nano 3000 ailesi ilk etapta 65nm üretim teknolojisiyle Fujitsu tarafından üretilecek. Ayrıca firmanın 40nm/45nm üretim teknolojisi için TSMC ile görüştüğü de biliniyor. Çift çekirdekli Nano işlemcilerinin 2009'un ikinci yarısında gelmesi bekleniyor.


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maviay1980 10 yıl
nvidia 9500gt den daha iyidir sanırım office için ideal...
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St Batuhan 10 yıl
Hadi bakalım güzel bir gelişme ^^
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cyberiaster 10 yıl
Yaşasın viaaa kurtar bizi intelin tekelinden :D
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: cyberiaster

Yaşasın viaaa kurtar bizi intelin tekelinden :D


amd yi yok sayan bir kullanıcı süper
aslında bizde isteriz 3. görülen kişinin liste başı olmasını ve üretim maliyetini düşük tutup güncel ve yeni cpuların çok ucuza çıkmasını ama nerdeee
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
işlemci piyasasına böle yeni kanlar lazım yha tbi intele yetişmek kolay olmuyo ama bi şekilde bşlamak lazım yola
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Public_Enemy 10 yıl
Bu işin geleceği bu tip düşük tüketimli ufak platformlarda, bilgisayar gelecekte desktop ta değil onun yerine kücük boyutu ile heryerde olacak, via buna en yakın firma, ancak gelecek henüz gelmedi, desktop hala geçerli, via dayanabilir ise geleceği parlak.
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01Mrt 10 yıl
via baktı desktopta başedemiyor küçük platformlara ağırlık koymaya başladı... uzun zamandır iyi gidiyor gibi...
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max975 10 yıl
bakalım ne kadar hızlı gidecek rakiplerine yetişebilecek mi?
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Confusion 10 yıl
şu cpu ve gelişme habelerini her gördüğümde çok memnun oluyorum. VIA c7 yi crysis oynatırken gördüğümen beri hastayım
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Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: Confusion

şu cpu ve gelişme habelerini her gördüğümde çok memnun oluyorum. VIA c7 yi crysis oynatırken gördüğümen beri hastayım


walla bende çok memnun oluyorum
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