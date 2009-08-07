Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VIA Nano işlemcili yeni netbook; Kinpo N03

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,9b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

VIA Nano işlemcili yeni netbook; Kinpo N03
Tam Boyutta Gör

VIA Nano işlemcili netbook Windows XP veya Windows Vista ile satın alınabilecek.

Intel'in sene sonunda duyurmayı planladığı Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu ile birlikte entegre grafik özellikli işlemcilere geçecek olması ION platformunun geleceğine yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirmiş, Nvidia'nın ION2 platformunda VIA Nano işlemcilerine destek vereceği gündeme gelmişti. Henüz bu yönde bir gelişme olmasa da VIA kendi platformuyla özellikle Uzakdoğu pazarı için hazırlanan maliyet odaklı mini-bilgisayarlarda yavaş yavaş ta olsa yaygınlaşma yolunda ilerliyor. Zira son olarak Tayvan merkezli Kinpo Electronics firması VIA Nano işlemcili netbook hazırladığını duyurdu.

Çin pazarı için hazırlanan Kinpo N03 kod adlı yeni netbook modeli, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip. 1.3GHz'de çalışan VIA Nano işlemcisinin güç verdiği mini-bilgisayarda 2GB bellek bulunuyor. Depolama için kullanıcılara hem sabit disk (HDD) hem de katı hal sürücüsü (SSD) seçeneği sunulan yeni netbook modelinin 1.3 Kg ağırlığında olduğu ve standart pili ile 3 saate varan kullanım süresi sağlayabildiği belirtiliyor. 3G, WiMAX, EVDO ve WiFi gibi gelişmiş bağlantı özelliklerine sahip olan VIA tabanlı yeni netbook modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
koxp94 10 yıl
bi film izleyemeden biter bunun şarjı biter bunun onun için gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 10 yıl
1366x768 VIA işlemcili netbook, hem de Vista, üstüne SSD desteği de sunuyor, şurada piyasayı sıkı takip eden toptancılarımızdan biri görsede, şunu hemen getirseler,VIA fiyatta rakip tanımıyor genelde, 1 yıla yakındır bu tarz ürünler adam gibi fiyatlardan gelmiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 10 yıl
Fiyatı çok merak ettim. Yok mu hiç bilgisi olan?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 10 yıl
gereksiz gibi görünebilir ama fiyatı ucuz olursa gerekli gibi görünür,şöyle 200 250 dolar felan olursa yani süper olur, birde intele rakip olması açısından iyi bir alternatif olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 10 yıl
MSI 650 avroya buna yakin donanimli makine saterken gereklimi...
Win yuklu gelmese cok daha iyi olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 10 yıl
gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
j0ffline 10 yıl

sendemail

gereksiz



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 10 yıl

sendemail

gereksiz



Çin pazarı için hazırlanan Kinpo N03 kod adlı yeni netbook modeli, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip. 1.3GHz'de çalışan VIA Nano işlemcisinin güç verdiği mini-bilgisayarda 2GB bellek bulunuyor. Depolama için kullanıcılara hem sabit disk (HDD) hem de katı hal sürücüsü (SSD) seçeneği sunulan yeni netbook modelinin 1.3 Kg ağırlığında olduğu ve standart pili ile 3 saate varan kullanım süresi sağlayabildiği belirtiliyor. 3G, WiMAX, EVDO ve WiFi gibi gelişmiş bağlantı özelliklerine sahip olan VIA tabanlı yeni netbook modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


burda gereksiz olan yada beğenmediğiniz şey nedir? bence her yönüyle güzel bir ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7874 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
wifi, Netbook ve 3g
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim