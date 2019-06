VIA Nano işlemcili yeni netbook; Kinpo N03

Tam Boyutta Gör

VIA Nano işlemcili netbook Windows XP veya Windows Vista ile satın alınabilecek.

Intel'in sene sonunda duyurmayı planladığı Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu ile birlikte entegre grafik özellikli işlemcilere geçecek olması ION platformunun geleceğine yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirmiş, Nvidia'nın ION2 platformunda VIA Nano işlemcilerine destek vereceği gündeme gelmişti. Henüz bu yönde bir gelişme olmasa da VIA kendi platformuyla özellikle Uzakdoğu pazarı için hazırlanan maliyet odaklı mini-bilgisayarlarda yavaş yavaş ta olsa yaygınlaşma yolunda ilerliyor. Zira son olarak Tayvan merkezli Kinpo Electronics firması VIA Nano işlemcili netbook hazırladığını duyurdu.

Çin pazarı için hazırlanan Kinpo N03 kod adlı yeni netbook modeli, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip. 1.3GHz'de çalışan VIA Nano işlemcisinin güç verdiği mini-bilgisayarda 2GB bellek bulunuyor. Depolama için kullanıcılara hem sabit disk (HDD) hem de katı hal sürücüsü (SSD) seçeneği sunulan yeni netbook modelinin 1.3 Kg ağırlığında olduğu ve standart pili ile 3 saate varan kullanım süresi sağlayabildiği belirtiliyor. 3G, WiMAX, EVDO ve WiFi gibi gelişmiş bağlantı özelliklerine sahip olan VIA tabanlı yeni netbook modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.