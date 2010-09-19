VIA yeni geliştirdiği USB NAND kontrolcüsüyle 100MB/saniye hızında flash bellekler vaad ediyor

Yarıiletken üreticisi VIA, VL750 kod adını taşıyan yeni NAND flash kontrolcüsünü duyurdu. Yeni nesil USB belleklerde kullanılması üzere hazırlanan yeni kontrolcü, USB 3.0 ara birimi üzerinden 100MB/saniye dosya transfer hızına erişilmesini sağlıyor. Dört kanallı kullanım için hazırlanan ve bu sayede veri miktarının ciddi şekilde arttırılmasını sağlayan yeni kontrolcü, geriye dönük olarak USB 1.1 ve 2.0 desteği de sunuyor.

VIA'dan yapılan açıklamaya göre Bulk-Only Transport (BOT) ve USB Attached SCSI Protocol (UASP) standartlarını destekleyen yeni sürücü, geriye dönük uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 ara birimiyle kullanıldığında 35MB/saniye civarında bir transfer hızı sunuyor. 20nm ve 30nm sınıflarındaki NAND flash bellek yongalarıyla kullanılmak üzere hazırlanan kontrolcü aynı zamanda ECC (hata kodu doğrulama) desteği de sunuyor.

Şu an örneklendirme aşamasında olan VL750'nin, hacimli üretime girmesi ve ürünlerde kullanılmaya başlanması yıl sonu veya gelecek yılın başını bulacak gibi görünüyor.