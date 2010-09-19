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VIA yeni geliştirdiği USB NAND kontrolcüsüyle 100MB/saniye hızında flash bellekler vaad ediyor

8 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA yeni geliştirdiği USB NAND kontrolcüsüyle 100MB/saniye hızında flash bellekler vaad ediyor
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Yarıiletken üreticisi VIA, VL750 kod adını taşıyan yeni NAND flash kontrolcüsünü duyurdu. Yeni nesil USB belleklerde kullanılması üzere hazırlanan yeni kontrolcü, USB 3.0 ara birimi üzerinden 100MB/saniye dosya transfer hızına erişilmesini sağlıyor. Dört kanallı kullanım için hazırlanan ve bu sayede veri miktarının ciddi şekilde arttırılmasını sağlayan yeni kontrolcü, geriye dönük olarak USB 1.1 ve 2.0 desteği de sunuyor.

VIA'dan yapılan açıklamaya göre Bulk-Only Transport (BOT) ve USB Attached SCSI Protocol (UASP) standartlarını destekleyen yeni sürücü, geriye dönük uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 ara birimiyle kullanıldığında 35MB/saniye civarında bir transfer hızı sunuyor. 20nm ve 30nm sınıflarındaki NAND flash bellek yongalarıyla kullanılmak üzere hazırlanan kontrolcü aynı zamanda ECC (hata kodu doğrulama) desteği de sunuyor.

Şu an örneklendirme aşamasında olan VL750'nin, hacimli üretime girmesi ve ürünlerde kullanılmaya başlanması yıl sonu veya gelecek yılın başını bulacak gibi görünüyor.

VIA yeni geliştirdiği USB NAND kontrolcüsüyle 100MB/saniye hızında flash bellekler vaad ediyor
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vidoko 8 yıl
ssd teknolojisine birazdaha var zaman..bu harddiskler bir veriyi kaç yıl koruyabilme özellği var ..ssormamınsebebi arşivlik sistemlerde bunlar nekadarrabet görecek ..
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salagil 8 yıl
usb 2.0 480 mbit destekliyor, bu teknoloji ancak usb 3.0 da tam kullanılabilir...
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Batuist 8 yıl
normal sabit disk performansı verecekler yani desenize.. Büyük boyutlu dosyaları kopyalarken bilgisayarı açık bırakıp PCnin başından kalkmamıza gerek kalmıcak sanırım.. hemen kopyala ve çıkar.. ama ilk ürünler pahalı olacaktır.. alınabilirlik için 2012yi beklememiz gerekebilir.. tabi umarım öyle olmaz..
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fatihcanery 8 yıl
son günlerde aldığım en güzel haber,bir an önce yaygınlaşsa bari
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WinteR 8 yıl
SSD'ye rakip olması lazım bu teknolojinin, eğer raid ile performansı da artarsa çok çok iyi olur, tabi ssd fiyatlarına ulaşmaz ise.
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Confusion 8 yıl

WinteR

SSD'ye rakip olması lazım bu teknolojinin, eğer raid ile performansı da artarsa çok çok iyi olur, tabi ssd fiyatlarına ulaşmaz ise.



bence ssd piyasasından önce ilk olarak usb flash disk alanındaki "yüksek hızda yazma" bolşuğunu doldururlar çünkü mevcut bütün usb arayüzlerine destek vermişler.
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