Video: ATi Radeon HD 3870 X2 çekiç olarak kullanılabilir mi?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD-ATi'nin kullanıma sunulduğu dönemde ciddi yankı uyandıran ve çift grafik işlemcili ekran kartı dönemini yeniden başlatan Radeon HD 3870 X2 modeli çekiç olarak kullanılabilir mi ?
Bu sorunun cevabı hayal gücünüz ile alakalı olsa da Alman yayın organı PCGames Hardware'dekiler bozuk bir Radeon HD 3870 X2'yi çekiç olarak kullanmaya karar vermişler. Peki ya sonuç? Bu sorunun cevabına linkini verdiğimiz videou izleyerek ulaşabilirsiniz. Bu arada merak edenler için HD 3870 X2'nin 150 Avro seviyesinden Avrupa'da bulunabildiğini de belirtelim.
İlgili video'nun linki; http://www.youtube.com/watch?v=h1ZILu8d_Qc&feature=player_embedded
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Nvidiots"
entegre kokusunu seven biri olarak karti 220voltluk dalgali akima maruz birakmak ve uzaktan seyretmek bence daha guzel olurdu...bu arada o sogutucu bir cok yerde kullanilabilir.
cikan ses ve goruntu kombinasyonu buyuleyici olacaktir..
Ben Ati ekran kartlari icin heryerde ayni seyi söyleyebilirim 4890 da olsa essek ölüsü gibi ekran karti sonlari belli yani.
Buna yakin bir örnekte nvidia 9800 gx2 ekran kartini gösterebiliriz. Onunda bu kartan bir farki yok.
Buda amerikali medeniyeti youtube.com/... bu insanlari siz bana sorun bunlar icin ekmek yada buna benzer unlu mamullerin kutsal bir degeri yok.