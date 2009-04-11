Video: ATi Radeon HD 3870 X2 çekiç olarak kullanılabilir mi?

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AMD-ATi'nin kullanıma sunulduğu dönemde ciddi yankı uyandıran ve çift grafik işlemcili ekran kartı dönemini yeniden başlatan Radeon HD 3870 X2 modeli çekiç olarak kullanılabilir mi ?

Bu sorunun cevabı hayal gücünüz ile alakalı olsa da Alman yayın organı PCGames Hardware'dekiler bozuk bir Radeon HD 3870 X2'yi çekiç olarak kullanmaya karar vermişler. Peki ya sonuç? Bu sorunun cevabına linkini verdiğimiz videou izleyerek ulaşabilirsiniz. Bu arada merak edenler için HD 3870 X2'nin 150 Avro seviyesinden Avrupa'da bulunabildiğini de belirtelim.

İlgili video'nun linki; http://www.youtube.com/watch?v=h1ZILu8d_Qc&feature=player_embedded