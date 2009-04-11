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Video: ATi Radeon HD 3870 X2 çekiç olarak kullanılabilir mi?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,6b
1
42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Video: ATi Radeon HD 3870 X2 çekiç olarak kullanılabilir mi?
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AMD-ATi'nin kullanıma sunulduğu dönemde ciddi yankı uyandıran ve çift grafik işlemcili ekran kartı dönemini yeniden başlatan Radeon HD 3870 X2 modeli çekiç olarak kullanılabilir mi ?

Bu sorunun cevabı hayal gücünüz ile alakalı olsa da Alman yayın organı PCGames Hardware'dekiler bozuk bir Radeon HD 3870 X2'yi çekiç olarak kullanmaya karar vermişler. Peki ya sonuç? Bu sorunun cevabına linkini verdiğimiz videou izleyerek ulaşabilirsiniz. Bu arada merak edenler için HD 3870 X2'nin 150 Avro seviyesinden Avrupa'da bulunabildiğini de belirtelim.

İlgili video'nun linki; http://www.youtube.com/watch?v=h1ZILu8d_Qc&feature=player_embedded


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sp1tf1re 10 yıl
deli bunlar ya o karta yapılırmı öyle
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CoreXXX 10 yıl
saçma sapan bir mantık olmuş, her çift slot ekran kartı kullanılabilir bu şekilde, bu yabancılarda parayı bol bulunca ne yapacaklarını bilmiyorlar
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nForcer 10 yıl
Kimisi PS3'ü fırına koyup kızartır, kimisi pahalı ekran kartını çekiç niyetine kullanır... Biz burada parasızlıktan ölürken onlar parayı sokağa atmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem de dünya çapında zorlu bir ekonomik kriz varken. Yazık, hem de çok yazık...
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justbejust 10 yıl
cinayet aleti bile olur. gtx 295 de bu konuda oldukça başarılı olabilir.
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daysleeperxp 10 yıl
S3trio, geforce 2 mx, Ati radeon 9800se, 9800pro, palit Geforce7600gs, Gigabyte 7600gs ve son olarakta laptopumda geforce 8600gt kullanıyorum.Zamanında 9800se'ye 520 lira vermiştim. Performans kartı alırsam Ati alırım yine.
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huxi20 10 yıl
CELTIC FROST un verdiği video da çok güzel tek kelimelik bir yorum okudum:)
"Nvidiots"
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Black_Necro 10 yıl
şerefsiz herifler
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sorceress 10 yıl
Bu kartın ismi bundan böyle ''Hammer''
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Towarscke 10 yıl
bozuk ise.....
entegre kokusunu seven biri olarak karti 220voltluk dalgali akima maruz birakmak ve uzaktan seyretmek bence daha guzel olurdu...bu arada o sogutucu bir cok yerde kullanilabilir.
cikan ses ve goruntu kombinasyonu buyuleyici olacaktir..
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirmeye teşekkürler
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alito 10 yıl
ne vuruyosun bana versene onu allahsız!!!
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max975 10 yıl
yazık bence bunu hak etmiyor...
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sakiri 10 yıl
Avrupali insanlarin medeniyetleri böyledir. Onlar icin bir grafikkarti bir ay kullan ister at ister sat.

Ben Ati ekran kartlari icin heryerde ayni seyi söyleyebilirim 4890 da olsa essek ölüsü gibi ekran karti sonlari belli yani.

Buna yakin bir örnekte nvidia 9800 gx2 ekran kartini gösterebiliriz. Onunda bu kartan bir farki yok.



Buda amerikali medeniyeti youtube.com/... bu insanlari siz bana sorun bunlar icin ekmek yada buna benzer unlu mamullerin kutsal bir degeri yok.
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