Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vietnam, dünyanın en büyük yüzer güneş santrallerinden birini kuruyor: Kapasitesi 452 MW

    Vietnam, 452 MW kapasiteli dev bir yüzer güneş enerjisi santrali kuracak. Ea Sup Thuong rezervuarı üzerine inşa edilecek tesis, tamamlandığında dünyanın en büyüklerinden biri olacak.

    Vietnam, dev bir yüzer güneş enerjisi santrali kuruyor Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi yatırımları artık yalnızca karasal güneş tarlalarıyla sınırlı kalmıyor. Arazi kullanımını azaltmak ve deniz yüzeylerini enerji üretimi için değerlendirmek isteyen ülkeler ve şirketler, yüzer güneş enerjisi sistemlerine yönelmiş durumda. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri şimdi Vietnam'da karşımıza çıkıyor. Yenilenebilir enerji konusunda yatırımlarını artıran ülkelerden biri olan Vietnam, bugüne kadar tasarlanmış en büyük yüzer güneş enerjisi projelerinden biri için yeşil ışık yaktı. Ülkenin Dak Lak eyaletinde hayata geçirilecek 452 MW kapasiteli santral için 355 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

    452 MW Kapasiteli Dev Tesisin 2028'de Tamamlanması Planlanıyor

    Proje, Ea Sup Thuong rezervuarı üzerinde yaklaşık 527 hektarlık bir alanı kapsayacak. Vietnam'ın Dak Lak eyaletinde bulunan baraj ile oluşturulan su havzası, esas olarak sulama ve su temini amacıyla kullanılıyor. Ancak bu projeyle birlikte ülkenin enerji üretimi için de önemli bir merkez hâline gelecek. Yaklaşık 355 milyon dolara mal olması beklenen santral, tamamlandığında dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi tesisleri arasında yer alacak.

    Projenin teknik altyapısı yalnızca güneş panellerinden oluşmayacak. Santralde üretilen elektriğin toplanması ve şebekeye aktarılması için yüzer bir 35 kV elektrik toplama ağı kurulacak. Bunun yanı sıra iki adet 250 MVA transformatörle donatılmış 35/220 kV trafo merkezi inşa edilecek. Santralden elde edilen elektriğin ulusal şebekeye aktarılması için ise yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda, çift devreli 220 kV iletim hattı kullanılacak. Bu hat, Krong Buk trafo merkezine bağlanacak ve söz konusu merkezde iki yeni 220 kV bağlantı bölümü kurulacak.

    Projenin dikkat çeken bir diğer unsuru ise batarya enerji depolama sistemine de yer verecek olması. Ancak bu sistemin kapasitesi henüz açıklanmış değil. Batarya depolama sistemleri, güneş enerjisi üretiminin hava koşullarına ve günün saatine bağlı olarak değişkenlik göstermesi nedeniyle giderek daha önemli hâle geliyor. Güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde üretilen fazla elektriğin depolanması, üretimin azaldığı saatlerde ise bu enerjinin yeniden şebekeye verilmesi mümkün oluyor. Böylece güneş enerjisinin elektrik şebekesine entegrasyonu kolaylaşıyor ve üretimdeki dalgalanmalar dengelenebiliyor.

    Projenin geliştirilmesi için beş farklı inşaat ve yatırım şirketinden oluşan bir konsorsiyum kuruldu. Toplam yatırımın yüzde 20'si geliştiricilerin öz kaynaklarıyla karşılanırken, kalan yüzde 80'lik bölümün diğer finansman kaynaklarından sağlanması planlanıyor.

    Vietnam Yüzer Güneş Enerjisinde Yatırımlarını Artırıyor

    Vietnam'ın yüzer güneş enerjisi alanındaki yatırımları aslında yeni değil. Ülke, ilk büyük ölçekli yüzer güneş enerjisi santralini Mayıs 2019'da devreye aldı. Da Mi hidroelektrik santrali rezervuarı üzerine kurulan 47,5 MW kapasiteli tesis, yaklaşık 64 milyon dolara mal oldu ve 50 hektarlık bir alanı kapladı. 2020 yılının sonlarında ise Gia Hoet 1 ve Tam Bo sulama rezervuarları üzerinde kurulan iki ayrı 35 MW kapasiteli yüzer güneş enerjisi santralini daha şebekeye bağladı. Böylece ülkede bu alandaki kurulu kapasite giderek artırıldı. Yeni onaylanan 452 MW'lık proje ise önceki örneklerden çok daha büyük bir ölçeğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

    Vietnam yönetimi, bu yatırımları desteklemek için yüzer güneş enerjisine yönelik özel elektrik alım tarifeleri de belirlemiş durumda. Ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Nisan 2025'te yayımlanan düzenlemeyle, enerji depolama sistemi bulunmayan büyük ölçekli yüzer güneş enerjisi santralleri için bölgeye göre değişen alım tarifeleri belirlendi. Bu tarifeler kilovatsaat başına 1.228,2 Vietnam dongu (yaklaşık 0,047 dolar) ile 1.685,8 Vietnam dongu arasında değişiyor.

    452 MW'lık yeni santralin 2028 yılı sonuna kadar tamamlanmasıyla Vietnam, yüzer güneş enerjisi alanındaki kapasitesini önemli ölçüde artırmış olacak. Proje, güneş enerjisi üretimi için yeni araziler açmak yerine mevcut su rezervuarlarından yararlanmanın ne kadar büyük ölçeklere ulaşabileceğini göstermesi açısından da önemli bir emsal oluşturacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hgs olmadan geçiş renault kangoo 1.4 benzinli hususi otomobil film önerileri türk profesyonel yoyo hızlanınca gelen uğultu sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A08
    Samsung Galaxy A08
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum