Vietnam, dünyanın en büyük yüzer güneş santrallerinden birini kuruyor: Kapasitesi 452 MW

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Oynat Vietnam, dünyanın en büyük yüzer güneş santrallerinden birini kurmaya hazırlanıyor. Dak Lak eyaletindeki Ea Sup Thuong rezervuarına inşa edilecek 452 megavatlık dev tesis için 355 milyon dolar yatırım yapılacak. Yaklaşık 527 hektarlık alana kurulacak santralde batarya depolama sistemleri de yer alacak. Projenin 2028 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu adım, su yüzeylerini enerjiye dönüştürme konusunda dünyaya emsal teşkil edecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi yatırımları artık yalnızca karasal güneş tarlalarıyla sınırlı kalmıyor. Arazi kullanımını azaltmak ve deniz yüzeylerini enerji üretimi için değerlendirmek isteyen ülkeler ve şirketler, yüzer güneş enerjisi sistemlerine yönelmiş durumda. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri şimdi Vietnam'da karşımıza çıkıyor. Yenilenebilir enerji konusunda yatırımlarını artıran ülkelerden biri olan Vietnam, bugüne kadar tasarlanmış en büyük yüzer güneş enerjisi projelerinden biri için yeşil ışık yaktı. Ülkenin Dak Lak eyaletinde hayata geçirilecek 452 MW kapasiteli santral için 355 milyon dolarlık yatırım yapılacak.

452 MW Kapasiteli Dev Tesisin 2028'de Tamamlanması Planlanıyor

Proje, Ea Sup Thuong rezervuarı üzerinde yaklaşık 527 hektarlık bir alanı kapsayacak. Vietnam'ın Dak Lak eyaletinde bulunan baraj ile oluşturulan su havzası, esas olarak sulama ve su temini amacıyla kullanılıyor. Ancak bu projeyle birlikte ülkenin enerji üretimi için de önemli bir merkez hâline gelecek. Yaklaşık 355 milyon dolara mal olması beklenen santral, tamamlandığında dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi tesisleri arasında yer alacak.

Projenin teknik altyapısı yalnızca güneş panellerinden oluşmayacak. Santralde üretilen elektriğin toplanması ve şebekeye aktarılması için yüzer bir 35 kV elektrik toplama ağı kurulacak. Bunun yanı sıra iki adet 250 MVA transformatörle donatılmış 35/220 kV trafo merkezi inşa edilecek. Santralden elde edilen elektriğin ulusal şebekeye aktarılması için ise yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda, çift devreli 220 kV iletim hattı kullanılacak. Bu hat, Krong Buk trafo merkezine bağlanacak ve söz konusu merkezde iki yeni 220 kV bağlantı bölümü kurulacak.

Projenin dikkat çeken bir diğer unsuru ise batarya enerji depolama sistemine de yer verecek olması. Ancak bu sistemin kapasitesi henüz açıklanmış değil. Batarya depolama sistemleri, güneş enerjisi üretiminin hava koşullarına ve günün saatine bağlı olarak değişkenlik göstermesi nedeniyle giderek daha önemli hâle geliyor. Güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde üretilen fazla elektriğin depolanması, üretimin azaldığı saatlerde ise bu enerjinin yeniden şebekeye verilmesi mümkün oluyor. Böylece güneş enerjisinin elektrik şebekesine entegrasyonu kolaylaşıyor ve üretimdeki dalgalanmalar dengelenebiliyor.

Projenin geliştirilmesi için beş farklı inşaat ve yatırım şirketinden oluşan bir konsorsiyum kuruldu. Toplam yatırımın yüzde 20'si geliştiricilerin öz kaynaklarıyla karşılanırken, kalan yüzde 80'lik bölümün diğer finansman kaynaklarından sağlanması planlanıyor.

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Vietnam Yüzer Güneş Enerjisinde Yatırımlarını Artırıyor

Vietnam'ın yüzer güneş enerjisi alanındaki yatırımları aslında yeni değil. Ülke, ilk büyük ölçekli yüzer güneş enerjisi santralini Mayıs 2019'da devreye aldı. Da Mi hidroelektrik santrali rezervuarı üzerine kurulan 47,5 MW kapasiteli tesis, yaklaşık 64 milyon dolara mal oldu ve 50 hektarlık bir alanı kapladı. 2020 yılının sonlarında ise Gia Hoet 1 ve Tam Bo sulama rezervuarları üzerinde kurulan iki ayrı 35 MW kapasiteli yüzer güneş enerjisi santralini daha şebekeye bağladı. Böylece ülkede bu alandaki kurulu kapasite giderek artırıldı. Yeni onaylanan 452 MW'lık proje ise önceki örneklerden çok daha büyük bir ölçeğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Vietnam yönetimi, bu yatırımları desteklemek için yüzer güneş enerjisine yönelik özel elektrik alım tarifeleri de belirlemiş durumda. Ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Nisan 2025'te yayımlanan düzenlemeyle, enerji depolama sistemi bulunmayan büyük ölçekli yüzer güneş enerjisi santralleri için bölgeye göre değişen alım tarifeleri belirlendi. Bu tarifeler kilovatsaat başına 1.228,2 Vietnam dongu (yaklaşık 0,047 dolar) ile 1.685,8 Vietnam dongu arasında değişiyor.

452 MW'lık yeni santralin 2028 yılı sonuna kadar tamamlanmasıyla Vietnam, yüzer güneş enerjisi alanındaki kapasitesini önemli ölçüde artırmış olacak. Proje, güneş enerjisi üretimi için yeni araziler açmak yerine mevcut su rezervuarlarından yararlanmanın ne kadar büyük ölçeklere ulaşabileceğini göstermesi açısından da önemli bir emsal oluşturacak.

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Vietnam, dev bir yüzer güneş enerjisi santrali kuruyor

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