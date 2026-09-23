Vietnam'ın yerli markası VinFast, ilk EREV modeli olan pickup'ını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Vietnam’ın yerli otomobil markası VinFast, 2024 yılında konsept formunda sergilediği VF Wild pickup modelinin seri üretim versiyonunu resmen tanıttı. İlk olarak Vietnam iç pazarında satışa sunulacak olan model, konseptindeki tam elektrikli altyapının aksine markanın ilk EREV (Menzil Uzatmalı Elektrikli Araç) mimarisine sahip modeli olarak yollara çıkıyor.

Ford Ranger boyutlarına sahip olan orta boy pickup; 5.376 mm uzunluğu, 2.069 mm genişliği, 1.873 mm yüksekliği ve 3.258 mm aks mesafesiyle oldukça heybetli bir duruş sergiliyor. Aracın arka yük kasası ise 1.574 mm uzunluğa sahip.

EREV sistemle 1.000 km menzil

Tam Boyutta Gör VF Wild’ın teknik altyapısında, tekerleklere doğrudan güç veren 160 kW güç ve 280 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru ile 46.4 kWsa kapasiteli LFP batarya paketi yer alıyor. Araçta yer alan benzinli motor ise tekerleklere doğrudan bağlı olmayıp, sadece seyir halindeyken bataryayı şarj eden bir jeneratör işlevi görüyor.

NEDC normlarına göre sadece elektrikli motoruyla 250 km’nin üzerinde menzil vadeden araç, benzinli jeneratörün desteğiyle toplamda 1.000 km’yi aşan menzile ulaşıyor. AC tarafında 6.6 kW, DC hızlı şarj tarafında ise 90 kW destekleniyor. DC şarj ile %10'dan %70 doluluğa ulaşmak 32 dakika sürüyor.

Tek motorlu arkadan itişli (2WD) mimaride maksimum taşıma kapasitesi 750 kg olarak açıklandı. Ayrıca, araç dışına elektrik enerjisi aktarma (V2L) özelliği sayesinde kamp veya iş alanlarında taşınabilir bir güç kaynağına dönüşüyor.

Tam Boyutta Gör VF Wild, donanım tarafında 18 inç çelik jantlar, yatırılabilir arka koltuklar, kasa yan basamakları ve kabin ortasında 10 inçlik bir multimedya ekranıyla geliyor. Ancak çoğu VinFast modelinde olduğu gibi bu araçta da sürücü önünde geleneksel bir gösterge paneli yer almıyor.

29 bin euro fiyat

VinFast, VF Wild için Vietnam'da siyah, kırmızı ve beyaz renklerde yaklaşık 28.800 euro, gümüş renkte ise 29.200 euro fiyat etiketi belirledi. Erken siparişlere 2 bin euro indirim uygulanacak. Araç için henüz resmi bir küresel ihracat planı açıklanmış değil.

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Vietnamlı üretici VinFast ilk EREV modeli olan pickup'ını tanıttı

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