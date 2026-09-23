Vietnam'ın yerli markası VinFast, ilk EREV modeli olan pickup'ını tanıttı

Ford Ranger boyutlarına sahip olan orta boy pickup; 5.376 mm uzunluğu, 2.069 mm genişliği, 1.873 mm yüksekliği ve 3.258 mm aks mesafesiyle oldukça heybetli bir duruş sergiliyor. Aracın arka yük kasası ise 1.574 mm uzunluğa sahip.
EREV sistemle 1.000 km menzil
NEDC normlarına göre sadece elektrikli motoruyla 250 km’nin üzerinde menzil vadeden araç, benzinli jeneratörün desteğiyle toplamda 1.000 km’yi aşan menzile ulaşıyor. AC tarafında 6.6 kW, DC hızlı şarj tarafında ise 90 kW destekleniyor. DC şarj ile %10'dan %70 doluluğa ulaşmak 32 dakika sürüyor.
Tek motorlu arkadan itişli (2WD) mimaride maksimum taşıma kapasitesi 750 kg olarak açıklandı. Ayrıca, araç dışına elektrik enerjisi aktarma (V2L) özelliği sayesinde kamp veya iş alanlarında taşınabilir bir güç kaynağına dönüşüyor.
29 bin euro fiyat
VinFast, VF Wild için Vietnam'da siyah, kırmızı ve beyaz renklerde yaklaşık 28.800 euro, gümüş renkte ise 29.200 euro fiyat etiketi belirledi. Erken siparişlere 2 bin euro indirim uygulanacak. Araç için henüz resmi bir küresel ihracat planı açıklanmış değil.
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