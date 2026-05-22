Vietnamlı VinFast yeni VF 8’i tanıttı: Güç düştü, fiyat geriledi

Vietnamlı elektrikli otomobil üreticisi VinFast, ikinci nesil VinFast VF 8 modelini resmi olarak tanıttı. İlk nesilden tam 5 yıl sonra gelen yeni VF 8, ilginç bir şekilde daha küçük boyutlara, daha düşük güce ve daha küçük bataryaya sahip. Ancak bunun karşılığında fiyat etiketi de aşağı çekilmiş durumda.

Tasarım çok daha agresif

Tam Boyutta Gör Yeni VF 8’in en dikkat çekici noktası keskin ve agresif ön tasarımı olmuş. V şeklindeki LED gündüz farları, parlak siyah kapalı ön panel ve ince hava girişleri modele oldukça sportif bir hava katıyor.

Yan tarafta yükselen omuz çizgisi dikkat çekerken, tasarım detayları bazı açılardan Peugeot 2008 ve Alfa Romeo Junior modellerini hatırlatıyor. Aerodinamik 19 inç jantlar ve sadeleştirilen arka tasarım da modern görünümü tamamlıyor.

Boyutlar küçüldü

Otomotiv dünyasında yeni nesil modeller genellikle büyürken, VinFast ters yönde ilerlemeyi tercih etti. Yeni VF 8’in uzunluğu 4.701 mm olarak açıklanırken, bu değer önceki nesilden yaklaşık 49 mm daha kısa. Daha büyük değişim ise aks mesafesinde yaşandı. Yeni modelin aks mesafesi tam 110 mm küçülerek 2.840 mm’ye geriledi.

İç mekanda daha fazla dijitalleşme

Tam Boyutta Gör Kabinde ise minimalist yaklaşım daha da ileri taşınmış durumda. Fiziksel düğmeler ciddi şekilde azaltılırken, birçok kontrol artık orta konsoldaki 12.9 inçlik multimedya ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Önceki modelde bulunan 15.6 inç ekran küçülmüş olsa da yeni nesilde ilk kez dijital gösterge paneli sunuluyor. İki kollu yeni direksiyon simidi de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Standart donanımlar arasında çift bölgeli otomatik klima, 8 hoparlörlü ses sistemi, gelişmiş sürüş destek sistemleri, dijital gösterge paneli ve multimedya ekranı bulunuyor.

Güç ve Batarya Geriledi

Yeni VF 8’in en tartışmalı tarafı ise teknik özellikleri olabilir. Model artık önden çekişli tek elektrik motoruyla geliyor. Bu motor 170 kW (228 hp) güç üretirken 60.1 kWsa'lik bataryadan besleniyor. VinFast, otomobilin NEDC ölçümüne göre 500 kilometre menzil sunduğunu söylüyor. Bunun WLTP karşılığı 425 km olarak görülebilir.

Tam Boyutta Gör Yeni VinFast VF 8, Vietnam’da yaklaşık 999 milyon Vietnam dongu başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 37.900 dolara denk geliyor. Önceki neslin başlangıç fiyatı ise yaklaşık 38.700 dolar seviyesindeydi.

ABD’de başarısız olsa da vazgeçmiyor

İlk nesil VF 8, VinFast’in ABD pazarındaki en büyük umutlarından biriydi. Ancak marka geçen yıl Amerika’da 1.500 adedin altında satış gerçekleştirebildi.

Buna rağmen şirket geri adım atmıyor. VinFast’ın Kuzey Carolina’daki fabrikası için çalışmalar sürerken, ABD’de yerli üretimin 2028’de başlaması hedefleniyor.

Global tarafta ise tablo daha olumlu. Şirket, 2025 yılında dünya genelinde toplam 196.919 araç teslim ederek rekor kırdı.

