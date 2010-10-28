ViewSonic önümüzdeki yıl için 9-7-inç Tegra 2 tablet hazırlıyor

ViewSonic'in tahminlerine göre Apple, önümüzdeki yıl tablet bilgisayar pazarının yarısı anlamına gelen yaklaşık 45 milyon iPad satacak. Son kullanıcılar arasında daha çok monitörleriyle tanınan ViewSonic, Apple'ın ağırlığını hissettirdiği tablet bilgisayar pazarında, iPad dışında kalan pazarın %10'unu ele geçirmenin planlarını yapıyor.

Android 2.2 işletim sistemine sahip ViewPad 7 modelini Tayvan'da lanse eden ViewSonic, Intel Atom platformunu kullanan ve Windows 7/Android 1.6 işletim sistemlerini çalıştıran 10-inç boyutundaki yeni modelini de duyurmaya hazırlanıyor. Öte yandan firma, Dell Streak tarzı akıllı telefon sınıfına girebilecek 5-inç'lik bir model de geliştiriyor.

Önümüzdeki yıl pazarda agresif bir büyüme planlayan ViewSonic, bu hedef doğrultusunda ürün gamını zamanla zenginleştirmeyi amaçlıyor. 5-inç, 7-inç ve 10-inç boyutundaki modellerine ek olarak ViewSonic, önümüzdeki yılın ilk yarısı için Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ve Android 3.0 tabanlı 9.7-inç'lik bir model de planlıyor.