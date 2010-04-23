Viewsonic'ten 3D destekli projeksiyon: PJD5352

Viewsonic, projeksiyon ürün yelpazesine bir yenisini ekledi. Viewsonic'in PJD5352 olarak adlandırdığı projeksiyon cihazı kullanıcılara 3D desteği ile sunuluyor. Viewsonic PJD5352'nin 120 Hz tazeleme oranına, 2600 lümen parlaklık değerine ve 3000:1 kontrast oranına sahip olduğu belirtildi.Texas Instruments firmasının DLP özelliğine sahip olan projeksiyon cihazı 1024x768 (XGA) çözünürlüğe sahip ve bu oran projeksiyon cihazının bir handikapı olarak dikkat çekiyor. Viewsonic'in 3D destekli prokesiyon cihazı PJD5352'nin 5W'lık 2 adet hoparlöre sahip olduğu belirtildi. 1.2x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olan projeksiyon 50 inç'lik görüntü sunabiliyor. Viewsonic, 3D destekli projeksiyon cihazlarının "Eco Mode" altında 6000 saate varan lamba ömrü sunacağını ifade etti. Viewsonic PJD5352'de 2 adet VGA ve 1 adet S-video girişi yer alıyor.

Viewsonic'in 3D destekli projeksiyon cihazı PJD5352'nin satış fiyatı 749$ olarak açıklandı