Viking Rise Viking Dünyasına Hükmedecek Yeni Liderleri Çağırıyor

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Kuzeyin soğuk ve vahşi topraklarında yeni bir macera başlıyor. Midgard, bereketli topraklarındaki en güçlü Viking kabilesini kuracak yeni liderini bekliyor!

Valhalla'nın Çağrısı’na kulak verme zamanı. IGG’nin yeni oyunu Viking Rise, oyuncuları acımasız soğuklarda güçleri ve korkusuzlukları ile nam salan Viking liderlerinden biri olmaya davet ediyor. Çok oyunculu gerçek zamanlı savaş stratejisi ve SLG türündeki Viking Rise, farklı oynanış biçimleri ve sinematik grafikleri ile de benzersiz bir mobil oyun deneyimi sunuyor.

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Viking Rise’da oyuncular, kendi topluluğunu Midgard’ın gelecek vadeden yeni dünyasına götüren bir Viking lideri rolünü üstleniyor. Fırsatlar kadar tehlikelerle de dolu bu yeni kıtada şöhretli ve zengin bir lider olmanın yolu ise ince düşünülmüş stratejiler ile topluluğa yön vermekten geçiyor. Oyuncular Midgard’ı keşfedecek, avlanarak ve savaşarak topluluklarını geliştirecek, diğer oyuncularla ittifaklar kurarak düşmanlara karşı amansız savaşlar verecek ve kendi stratejileri ile en iyi lider olmak için mücadele edecekler.

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Viking kahramanları ile omuz omuza savaş heyecanı

Viking Rise’da oyuncular İskandinav kültüründen tanıdıkları efsanevi kahramanları kendi topluluklarına katılmak üzere çağırıp saflarına katabiliyor. Böylelikle sevdikleri Viking savaşçılarla omuz omuza mücadelenin zevkine varabiliyor. Ayrıca oyunda alışılmış savaş stratejisi oyunlarından farklı olarak gelişmiş bir şehir geliştirme ve simülasyon sistemi bulunuyor. Viking kültürünün sertliğini sergileyen öğelerin yanı sıra film düzeyinde animasyon işleme ve karakter hareketleri sunan grafikleri ile Viking Rise gerçekçi bir görsel tasarıma sahip. Gündüz ve gece geçişlerinin yanı sıra mevsimsel değişikliklerin de bulunduğu oyunda gerçek dünyada bir Viking olmayı deneyimlemek mümkün.

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Kişiselleştirilebilir oynanış biçimleri

Viking Rise oyuncuları, liderleri olarak köylerini nasıl konumlandıracaklarını stratejilerine ve oynayış tarzlarına uygun şekilde belirleyebiliyor. Oyuncular köylerini ürün akışlarının gerçekleştiği bir ticaret merkezi olarak veya zengin ve bereketli toprakları ile bir kaynak merkezi olarak veya güçlü ve korkusuz savaşçı bir ordunun askeri kalesi olarak konumlandırabiliyor. Bunun için de işçileri diledikleri gibi avlanmak, kaynak toplamak veya savaşmak üzere görevlendirebiliyor ve işe alabiliyorlar. Bu özelliği ile Viking Rise tek bir oynanış biçimi sunan benzer türdeki oyunlardan ayrılarak kişiselleştirilebilir oynanış biçimleri ile oyuncuya özgürlük sunuyor.

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Açık Hava Buluşmaları ile oyundaki zamanını avantaja çevir

Topluluğa dair kararların alındığı ve Viking dünyasının büyük kahramanlarının fikirlerini paylaştığı “Açık Hava Buluşmaları” ile Viking Rise, oyunda geçirilecek vakti daha verimli kılacak eşsiz bir özellik sunuyor. Açık Hava Buluşmaları sırasında topluluğun büyük Viking kahramanları öneri ve yönlendirmeleri ile fikirlerini paylaşıyor ve birliklerin geliştirilmesi, yapıların yükseltilmesi, inşaların gerçekleştirilmesi gibi işlemler sistem tarafından otomatik olarak ilerletilmek üzere ayarlanabiliyor.

Midgard’ın dolambaçlı sularında stratejik hamleler

Oyunda yer alan Drakkar Gemisi, Vikinglerin coşkun okyanuslar ve nehirlerdeki denizcilik kabiliyetlerini ve stratejilerini oyuna taşıyor. Bu yeni gemiler ile oyuncular, Midgard’ın uçsuz bucaksız topraklarını keşfederken yalnızca karadan ilerlemek zorunda kalmıyor. Haritanın dört bir yanına dağılan dolambaçlı su yolları ve okyanuslar üzerinden hızlıca ilerleyerek daha hızlı keşifler yapmak veya düşmanlara sinsice yaklaşarak beklenmedik saldırılar planlamak gibi yeni stratejiler planlamaya olanak sağlıyor.

Birlikte savaşmanın gücü Viking Rise’da

Viking Rise’da birlikte savaşmak üzerine kurulmuş özel bir zindan ve elebaşı sistemi de bulunuyor. Arkadaşların bir araya gelerek İlahi Diyarlar olarak adlandırılan diyarları ele geçirmek üzere çeşitli elebaşları ile savaştığı bu özel mod, güçlü müttefikler kurma fırsatının yanı sıra birlikte mücadele etmenin heyecanını da sunuyor. Bu özel modda oyuncular, müttefikleri ile birlikte hem elebaşlarına karşı savaşabiliyor hem de düşman ittifaklarına karşı savaş alanını kontrol edecek stratejileri oluştururken zorlu bir mücadelenin keyfine varabiliyor.

Kuzeyin soğuğunu parmak uçlarında hissettirecek bu yeni oyun ile Viking dünyasına hükmetmenin gerçekçi heyecanı oyuncuları bekliyor. Viking Rise ile Valhalla'nın Çağrısı 14 Nisan 2023’te Google Play ve App Store’da! Daha fazla bilgi ve ön kayıt için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

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Viking Rise Viking Dünyasına Hükmedecek Yeni Liderleri Çağırıyor