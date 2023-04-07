Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Viking Rise Viking Dünyasına Hükmedecek Yeni Liderleri Çağırıyor

    Kuzeyin soğuk ve vahşi topraklarında yeni bir macera başlıyor. Midgard, bereketli topraklarındaki en güçlü Viking kabilesini kuracak yeni liderini bekliyor!           
    Oy Ver

    Viking Rise Viking Dünyasına Hükmedecek Yeni Liderleri Çağırıyor Tam Boyutta Gör

    Kuzeyin soğuk ve vahşi topraklarında yeni bir macera başlıyor. Midgard, bereketli topraklarındaki en güçlü Viking kabilesini kuracak yeni liderini bekliyor!

    Valhalla'nın Çağrısı’na kulak verme zamanı. IGG’nin yeni oyunu Viking Rise, oyuncuları acımasız soğuklarda güçleri ve korkusuzlukları ile nam salan Viking liderlerinden biri olmaya davet ediyor. Çok oyunculu gerçek zamanlı savaş stratejisi ve SLG türündeki Viking Rise, farklı oynanış biçimleri ve sinematik grafikleri ile de benzersiz bir mobil oyun deneyimi sunuyor.

    Viking Rise Viking Dünyasına Hükmedecek Yeni Liderleri Çağırıyor Tam Boyutta Gör

    Viking Rise’da oyuncular, kendi topluluğunu Midgard’ın gelecek vadeden yeni dünyasına götüren bir Viking lideri rolünü üstleniyor. Fırsatlar kadar tehlikelerle de dolu bu yeni kıtada şöhretli ve zengin bir lider olmanın yolu ise ince düşünülmüş stratejiler ile topluluğa yön vermekten geçiyor. Oyuncular Midgard’ı keşfedecek, avlanarak ve savaşarak topluluklarını geliştirecek, diğer oyuncularla ittifaklar kurarak düşmanlara karşı amansız savaşlar verecek ve kendi stratejileri ile en iyi lider olmak için mücadele edecekler.

    Viking Rise Viking Dünyasına Hükmedecek Yeni Liderleri Çağırıyor Tam Boyutta Gör

    Viking kahramanları ile omuz omuza savaş heyecanı

    Viking Rise’da oyuncular İskandinav kültüründen tanıdıkları efsanevi kahramanları kendi topluluklarına katılmak üzere çağırıp saflarına katabiliyor. Böylelikle sevdikleri Viking savaşçılarla omuz omuza mücadelenin zevkine varabiliyor. Ayrıca oyunda alışılmış savaş stratejisi oyunlarından farklı olarak gelişmiş bir şehir geliştirme ve simülasyon sistemi bulunuyor. Viking kültürünün sertliğini sergileyen öğelerin yanı sıra film düzeyinde animasyon işleme ve karakter hareketleri sunan grafikleri ile Viking Rise gerçekçi bir görsel tasarıma sahip. Gündüz ve gece geçişlerinin yanı sıra mevsimsel değişikliklerin de bulunduğu oyunda gerçek dünyada bir Viking olmayı deneyimlemek mümkün.

    Viking Rise Viking Dünyasına Hükmedecek Yeni Liderleri Çağırıyor Tam Boyutta Gör

    Kişiselleştirilebilir oynanış biçimleri

    Viking Rise oyuncuları, liderleri olarak köylerini nasıl konumlandıracaklarını stratejilerine ve oynayış tarzlarına uygun şekilde belirleyebiliyor. Oyuncular köylerini ürün akışlarının gerçekleştiği bir ticaret merkezi olarak veya zengin ve bereketli toprakları ile bir kaynak merkezi olarak veya güçlü ve korkusuz savaşçı bir ordunun askeri kalesi olarak konumlandırabiliyor. Bunun için de işçileri diledikleri gibi avlanmak, kaynak toplamak veya savaşmak üzere görevlendirebiliyor ve işe alabiliyorlar. Bu özelliği ile Viking Rise tek bir oynanış biçimi sunan benzer türdeki oyunlardan ayrılarak kişiselleştirilebilir oynanış biçimleri ile oyuncuya özgürlük sunuyor.

    Viking Rise Viking Dünyasına Hükmedecek Yeni Liderleri Çağırıyor Tam Boyutta Gör

    Açık Hava Buluşmaları ile oyundaki zamanını avantaja çevir

    Topluluğa dair kararların alındığı ve Viking dünyasının büyük kahramanlarının fikirlerini paylaştığı “Açık Hava Buluşmaları” ile Viking Rise, oyunda geçirilecek vakti daha verimli kılacak eşsiz bir özellik sunuyor. Açık Hava Buluşmaları sırasında topluluğun büyük Viking kahramanları öneri ve yönlendirmeleri ile fikirlerini paylaşıyor ve birliklerin geliştirilmesi, yapıların yükseltilmesi, inşaların gerçekleştirilmesi gibi işlemler sistem tarafından otomatik olarak ilerletilmek üzere ayarlanabiliyor.

    Midgard’ın dolambaçlı sularında stratejik hamleler

    Oyunda yer alan Drakkar Gemisi, Vikinglerin coşkun okyanuslar ve nehirlerdeki denizcilik kabiliyetlerini ve stratejilerini oyuna taşıyor. Bu yeni gemiler ile oyuncular, Midgard’ın uçsuz bucaksız topraklarını keşfederken yalnızca karadan ilerlemek zorunda kalmıyor. Haritanın dört bir yanına dağılan dolambaçlı su yolları ve okyanuslar üzerinden hızlıca ilerleyerek daha hızlı keşifler yapmak veya düşmanlara sinsice yaklaşarak beklenmedik saldırılar planlamak gibi yeni stratejiler planlamaya olanak sağlıyor.

    Birlikte savaşmanın gücü Viking Rise’da

    Viking Rise’da birlikte savaşmak üzerine kurulmuş özel bir zindan ve elebaşı sistemi de bulunuyor. Arkadaşların bir araya gelerek İlahi Diyarlar olarak adlandırılan diyarları ele geçirmek üzere çeşitli elebaşları ile savaştığı bu özel mod, güçlü müttefikler kurma fırsatının yanı sıra birlikte mücadele etmenin heyecanını da sunuyor. Bu özel modda oyuncular, müttefikleri ile birlikte hem elebaşlarına karşı savaşabiliyor hem de düşman ittifaklarına karşı savaş alanını kontrol edecek stratejileri oluştururken zorlu bir mücadelenin keyfine varabiliyor.

    Kuzeyin soğuğunu parmak uçlarında hissettirecek bu yeni oyun ile Viking dünyasına hükmetmenin gerçekçi heyecanı oyuncuları bekliyor. Viking Rise ile Valhalla'nın Çağrısı 14 Nisan 2023’te Google Play ve App Store’da! Daha fazla bilgi ve ön kayıt için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bayıltma hareketi cfm nedir kızdırma bujisi yanıp sönüyor araç çekişten düşüyor msi mı asus mu tahir şimşek yalanları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız