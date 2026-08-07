Vikipedi’ye rakip olacaktı: Musk’ın Grokipedia girişimi unutuldu

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI (SpaceXAI) tarafından geçen yıl kullanıma sunulan ve Wikipedia'ya (Vikipedi) alternatif olarak konumlandırılan Grokipedia, görünüşe göre fiilen durmuş durumda. Aktarılanlara göre platformdaki maddeler aylardır güncellenmiyor ve kullanıcıların gönderdiği düzenleme önerilerinin büyük bölümü de sonuçlandırılmadan bekletiliyor.

Üç aydan uzun süredir hiçbir içerik değişmedi

Hukuk ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen Lawfare tarafından yayımlanan incelemeye göre Grokipedia'da üç aydan uzun süredir hiçbir madde güncellenmedi. Raporda, insan kullanıcılar tarafından gönderilen düzenleme önerilerinin incelenme sürecinin de büyük ölçüde durduğu belirtiliyor.

İncelemede ayrıca platformun düzenleme kayıt sisteminin de çalışmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle yapay zekanın hangi kullanıcı önerilerini kabul ettiği veya reddettiği artık takip edilemiyor.

Başlangıçtan itibaren tartışmaların odağındaydı

xAI, Grokipedia'yı Ekim ayında Grok sohbet botuyla birlikte tanıtmıştı. Platform, Wikipedia'daki insan editörler tarafından hazırlanan içerikleri temel alıyor, bunları büyük dil modeliyle yeniden işliyor ve kullanıcıların önerdiği değişiklikleri yapay zeka aracılığıyla değerlendirmeyi hedefliyordu.

Tam Boyutta Gör Ancak proje kısa sürede tarafsızlığı konusunda eleştirilerin hedefi oldu. Bazı maddelerde neo-Nazi forumlarından alınan kaynaklara yer verildiği, Tesla Cybertruck'ın başarı hikayesi olarak sunulmaya çalışıldığı ve Elon Musk'ın sıkça dile getirdiği bazı komplo teorilerini destekleyen içeriklerin öne çıkarıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

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Daha önce Tow Center for Digital Journalism tarafından Ocak ayında yayımlanan bir analiz de Grok'un kendi maddelerinde yaptığı değişikliklerin, kullanıcıların önerdiği düzenlemelerden daha fazla olduğunu ortaya koymuştu. Bu durum, projeye olan ilginin erken dönemde azalmaya başladığına işaret etmişti.

Lawfare'in son incelemesine göre ise platform artık neredeyse tamamen hareketsiz durumda. Hatta SpaceX’in haziran ayındaki halka arzı bile sisteme girilmemiş durumda. Üstelik milyonlarca görüntülenmeye ulaştığı belirtilen sayfalarda bile güncelleme yapılmıyor. Lawfare'in tespit edebildiği en son onaylanan düzenleme, OpenAI'ın ChatGPT maddesinde 24 Nisan tarihinde gerçekleştirilmiş.

13 binden fazla öneri incelemede bekliyor

Araştırmaya göre sistemde şu anda 13.002 düzenleme önerisi "incelemede" durumunda bulunuyor ve bunların hiçbirine ilişkin yeni bir karar verilmiyor. Ayrıca birçok makalenin içerik olarak donduğu ve bazı bilgilerinin güncelliğini yitirdiği ifade ediliyor. Platformun geliştirilmesinin durmuş olabileceğine yönelik bulgulara rağmen Similarweb verilerine göre Grokipedia yalnızca haziran ayında 6 milyondan fazla ziyaret aldı.

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