    VinFast, aileler için 7 koltuklu elektrikli MPV modelini tanıttı: VF MPV 7

    VinFast, Limo Green temelli VF MPV 7’yi tanıttı. 7 koltuklu elektrikli MPV, 150 kW motoru, 450 km menzili ve bireysel kullanıcıyı hedefleyen yapısıyla dikkat çekiyor.

    VinFast, aileler için 7 koltuklu elektrikli MPV modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Vietnamlı elektrikli araç üreticisi VinFastVF MPV 7 adını verdiği yedi koltuklu elektrikli modelini satışa sundu. Marka, geçen yıl tanıtılan Limo Green ticari modelini temel alarak geliştirdiği VF MPV 7 ile bu kez bireysel kullanıcıları hedefliyor.

    VF MPV 7; 4,74 metre uzunluğa, 1,87 metre genişliğe ve 1,73 metre yüksekliğe sahip. 2,84 metrelik aks mesafesi, iç mekânda geniş bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Model, Vietnam’da tek versiyonla satışa çıkıyor. Önde konumlandırılan elektrik motoru 150 kW güç ve 280 Nm tork üretiyor. Enerji ihtiyacı ise 60 kWsa kapasiteli LFP batarya tarafından karşılanıyor. Söz konusu batarya, 450 km'ye kadar menzil sunuyor.

    Tasarım tarafında VF MPV 7, Limo Green’in ferah gövde yapısını ve modern çizgilerini korurken, bazı görsel dokunuşlarla daha binek otomobil karakteri kazanıyor. Ön bölümde, gündüz farlarını birbirine bağlayan V formunda LED ışık imzası, yan tarafta krom detaylar ve standart olarak sunulan yeni tasarım 19 inç jantlar dikkat çekiyor.

    VinFast, aileler için 7 koltuklu elektrikli MPV modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    İç mekânda ise sade tasarım anlayışı büyük ölçüde korunuyor. VinFast, orta konsolu yeniden tasarlayarak daha fazla eşya gözü elde etmiş. Elektronik vites seçici, orta konsoldan alınarak direksiyonun arkasına taşınmış. Kabin kalitesini artırmak adına suni deri döşemeler kullanılırken, PM2.5 hava filtreleme sistemi de donanım listesine eklenmiş.

    Donanım tarafında VF MPV 7; otomatik klima, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto destekli 10,1 inç multimedya ekranı, uzaktan araç takip sistemi, arka park sensörleri ve geri görüş kamerası ile geliyor. Ancak modelde dijital gösterge paneli veya head-up display bulunmuyor. Bu nedenle sürücüye ait tüm temel sürüş bilgileri yalnızca orta ekrandan takip ediliyor.

    VinFast, VF MPV 7’nin fiyatını güncel kurla yaklaşık 26.700 euro olarak açıkladı. Modelin Şubat ayında teslimatlarına başlanması planlanıyor.

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

