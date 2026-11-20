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Oynat Vietnamlı üretici VinFast, makyajlanan elektrikli SUV modelleri VF 5 ve VF 6'yı tanıttı. Yenilenen tasarımlarıyla öne çıkan araçlarda iç mekân teknolojileri ve batarya kapasiteleri artırıldı. VF 5 modeli tek şarjla 370 kilometre menzil sunarken, daha güçlü motor ve büyük bataryaya sahip VF 6'da menzil 510 kilometreye ulaşıyor. Ön siparişe açılan yeni modellerin ilk teslimatları 2027 yılında gerçekleştirilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Vietnamlı otomobil üreticisi VinFast, küçük elektrikli SUV’leri VF 5 ve VF 6’nın makyajlı versiyonlarını tanıttı. Tasarım değişikliklerine batarya ve donanım güncellemeleri eşlik ediyor. Vietnam’da ön siparişe açılan modellerin teslimatları, 2027'nin ilk çeyreğinde başlayacak.

Yenilenen VF 5

Yaklaşık dört metre uzunluğundaki VF 5’te değişimin en belirgin olduğu yer ön bölüm. Farlar daha aşağıya taşınırken markanın V biçimli krom detayı inceltilmiş. Arkada ise tampon üzerindeki büyük aydınlatmaların yerini ince LED stoplar alıyor.

Kabinde yeni iki kollu direksiyon ve daha sade bir ön konsol bulunuyor. Merkezi ekran 8 inçten 10,1 inçe büyürken vites seçici direksiyon kolonuna taşınmış, mekanik el freninin yerini elektronik park freni almış. Premium versiyon; kablosuz telefon şarjı, arka havalandırma çıkışları ve 360 derece kamerayla geliyor.

VF 5’in yeni motoru 72 kW güç ve 180 Nm tork üretiyor. Önceki modele göre güç 28 kW azalırken tork 45 Nm artmış. Premium’da batarya kapasitesi 43 kWsa'e, açıklanan menzil ise 370 km’ye yükseliyor. 60 kW DC şarj desteğiyle yüzde 10-70 dolumun 28 dakikadan kısa sürmesi bekleniyor.

Yenilenen VF 6

Tam Boyutta Gör VF 6’daki dış tasarım değişiklikleri daha sınırlı. Farlar ve tamponlar elden geçirilmiş, yarı gömülü kapı kollarına geçilmiş. Uzunluğu 4,25 metreye yaklaşan modelin yerden yüksekliği de 20 mm artarak 190 mm’ye ulaşmış.

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İçeride Comfort versiyonu 10 inç, Premium ise 12,9 inç merkezi ekranla sunuluyor. Premium’da ayrıca direksiyon arkasında dijital gösterge paneli, elektrikli bagaj kapağı, çift bölgeli klima ve gelişmiş sürüş destekleri bulunuyor.

Her iki VF 6 versiyonunda da 130 kW güç, 250 Nm tork ve 60 kWsa batarya sunuluyor. Menzil Comfort’ta 510 km, Premium’da 480 km olarak açıklanıyor. Bu değerler, VF 5’te olduğu gibi NEDC test döngüsüne ait.

Yenilenen VF 5'in Vietnam'daki başlangıç fiyatı güncel kurla 16.200 euro civarında. VF 6'da ise başlangıç seviyesi 22.700 euro.

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VinFast VF 5 ve VF 6 makyajlandı: Menzil 510 km’ye çıktı

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