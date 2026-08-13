Virgin Galactic’in uzay turizmi uçuşları 2027’ye ertelendi

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Tam Boyutta Gör Virgin Galactic, yeni nesil yörünge altı uzay aracının ticari uçuşlara başlama planlarını yeniden değiştirdi. Şirket, daha önce 2026’nın dördüncü çeyreğinde başlaması planlanan uçuşların artık Şubat 2027’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Çok sayıda küçük sorun takvimi öteliyor

Virgin Galactic CEO’su Michael Colglazier, ertelemenin tek bir büyük teknik arızadan kaynaklanmadığını açıkladı. Yeni uzay aracının ilk üretim sürecinde yüzlerce küçük ancak kritik montaj işlemi beklenenden daha uzun sürdü.

Montaj sırasında bazı bileşenlerin birbirine milimetrelik ölçü farklarıyla uymadığı görüldü. Temmuz sonuna doğru bu tür durumların sayısının artması, ekibin mevcut takvime yetişmesini zorlaştırdı. Şirket, montaj çalışmalarını tamamlamak için personel sayısını ve çalışma sürelerini de artırıyor.

Montaj sürecinin tamamlanmasının ardından entegre yer testlerinin bu ayın sonunda başlaması planlanıyor. Revize edilen takvime göre uzay aracı ekim ayında New Mexico’daki Spaceport America’ya gönderilecek ve burada bir dizi uçuş testinden geçirilecek.

İkinci uzay aracı da üretimde

Virgin Galactic, ilk uzay aracındaki gecikmeye rağmen filo yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin ikinci uzay aracı da üretim aşamasında ve 2027’nin ikinci çeyreğinde hizmete girmesi bekleniyor.

Şirket, ikinci aracın devreye girmesiyle birlikte aynı çeyreğin sonuna kadar ayda en az 10 uçuş gerçekleştirebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Bu sayede gelecek yıl şirketin pozitif nakit akışına geçmesi bekleniyor.

Pahalı biletlere talep büyük

Tam Boyutta Gör Bunun yanı sıra Virgin Galactic, mart ayında tanesi 750 bin dolardan satışa sunduğu yeni bilet grubunun satışlarını da tamamladı. Başlangıçta 50 bilet satılması planlanırken yoğun talep nedeniyle daha fazla bilet satıldı ve bu gruptaki toplam rezervasyon tutarı 50 milyon doların üzerine çıktı.

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Şirket, yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir bilet satış turu başlatacak. Bu kez fiyatın 750 bin doların üzerinde olması bekleniyor ancak yeni fiyat henüz açıklanmadı. İlerleyen dönemlerde yeni bilet gruplarında da fiyat artışı görülmesi olası.

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