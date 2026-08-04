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    Visa, yapay zekâ destekli saldırıları önlemek için 2,4 milyar dolara BioCatch'i alıyor

    Yapay zekâ destekli dolandırıcılıkların hızla artması, finans sektörünü harekete geçirdi. Visa, AI destekli saldırıları önlemesine yardımcı olacak BioCatch'i 2,4 milyar dolara satın alıyor.

    Visa'dan yapay zekâ dolandırıcılıklarına karşı 2,4 milyar dolarlık hamle Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ, siber güvenlik açısından da dengeleri değiştirmiş durumda. Bugün dolandırıcılar, yapay zekâ sayesinde çok daha ikna edici kimlik avı saldırıları düzenleyebiliyor, gerçek kullanıcıları taklit edebiliyor ve hesap ele geçirme girişimlerini  çok daha büyük ölçeklere taşıyabiliyor. Bu durum, özellikle her gün milyarlarca finansal işlemin gerçekleştiği ödeme sektöründe daha sıkı önlemler alınmasını gereklilik hâline getirmiş durumda. Nitekim dünyanın en büyük ödeme ağlarından biri olan Visa da yükselen güvenlik tehditlerine karşı savunmasını güçlendirmek için bu hafta önemli bir adım attı.

    Visa, İsrail merkezli siber güvenlik şirketi BioCatch'i 2,4 milyar dolar nakit karşılığında satın alacağını duyurdu. Tabii satın almanın tamamlanması için gerekli düzenleyici onayların alınması gerekiyor. Sürecin 2027 mali yılının ikinci çeyreği sona ermeden tamamlanması bekleniyor.

    BioCatch, "Davranışsal Biyometri" Olarak Tanımladığı Bir Sistem Kullanıyor

    Bu satın almayı önemli kılan asıl unsur ise BioCatch'in geliştirdiği teknoloji. Şirket, "davranışsal biyometri" (behavioral biometrics) adı verilen bir sistem kullanıyor. Geleneksel güvenlik çözümleri daha çok parola, SMS doğrulaması ya da cihaz bilgisi gibi verilere odaklanırken, davranışsal biyometri doğrudan kullanıcının cihazı nasıl kullandığını analiz ediyor.

    Sistemin incelediği veriler arasında kullanıcının klavyeye basma hızı ve ritmi, dokunmatik ekrana uyguladığı basınç, ekranda kaydırma hareketleri, telefonu ya da tableti tutuş biçimi gibi onlarca farklı davranışsal sinyal bulunuyor. Bu sayede sisteme giriş yapan kişinin gerçekten hesap sahibi mi olduğu, yoksa hesabı ele geçirmeye çalışan bir dolandırıcı ya da otomatik bir bot mu olduğu yüksek doğrulukla tespit edilebiliyor. Böylece şüpheli işlemler, para transferi tamamlanmadan engellenebiliyor. Visa'nın Katma Değerli Hizmetler Başkanı Andrew Torre da BioCatch'in müşterilerinin dolandırıcılığı ödeme aşamasına gelmeden durdurmasına yardımcı olacağını söylüyor.

    Yapay Zekâ Dolandırıcılığı Her Geçen Gün Daha Büyük Bir Sorun Hâline Geliyor

    Visa'nın bu satın alımı, ödeme sektöründe son dönemde yaşanan daha büyük bir dönüşümün de parçası. Üretken yapay zekâ araçları sayesinde dolandırıcılar artık çok daha gerçekçi sahte mesajlar ya da telefon görüşmeleri hazırlayabiliyor. Bu nedenle finans kuruluşları da yalnızca işlemleri doğrulayan sistemlere değil, kullanıcı davranışını sürekli analiz eden yeni nesil güvenlik çözümlerine yöneliyor.

    Visa'nın paylaştığı verilere göre dolandırıcılık ve hesap ele geçirme saldırılarının küresel ekonomiye yıllık maliyeti 1 trilyon doların üzerine çıkmış durumda. Bu da şirketlerin güvenlik yatırımlarını artırmasının başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

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