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    Marvel dizisi VisionQuest için ilk fragman geldi

    WandaVision ile başlayan dizi serisi VisionQuest ile tamamlanıyor. Arada yer alan Agatha All Along dizisi ise izleyicilerden biraz düşük puanlar almıştı.        

    VisionQuest Tam Boyutta Gör
    Dizi cephesinde aldığı olumsuz eleştirilerin ardından yeniden yapılanmaya giden Marvel, bu yıl biraz daha sayıyı azaltmış durumda. Yıl başında yayınlanan Wonder Man dizisi ilk sezonun ardından iptal edilirken 2026 için kalan tek dizi VisionQuest olacak.

    VisionQuest ilk fragman

    Marvel sinematik evreni üçüncü fazını başlatan ve Scarlet Witch gelişimini anlatan WandaVision dizisi daha sonra Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmine bizi götürmüş ancak bir daha dizi veya filmlerde Wanda Maximoff’u görememiştik.

    2024 yılında dizinin devamı niteliğinde Agatha: All Along yayına girmiş ve bu serinin bir üçleme olacağı duyurulmuştu. Serinin son dizisi VisionQuest de 14 Ekim itibariyle Disney+ platformunda meraklıları ile buluşacak.

    Vision karakteri Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülmüş ancak WandaVision dizisinde hafızası olmadan robot beden olarak geri dönmüştü. VisionQuest dizisinde ise geçmişine dair gerçekleri öğrenmeye çalışacak.

    Yayınlanan fragmanda Wanda ile ilgili bir sahne görünüyor ancak dizi genelinde ne olacak bilinmiyor. Eski düşman Ultron’un Vision tiyatrosunda rol oynamayı kabul ettiği görülürken maliyetler nedeniyle insan görünümüne büründüğü esprisi de yapılıyor.

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