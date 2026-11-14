VisionQuest, Marvel'ın en çok izlenen dizilerinden biri oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Marvel, yeni dizisi VisionQuest ile uzun süredir devam eden başarısızlık zincirini kırdı. WandaVision sonrasında hafızasını arayan karakterin hikâyesini sürdüren yapım, sekizinci bölümüyle ekranlara veda etti. Final günü 3,7 milyon izlenmeye ulaşan dizi, Loki'den bu yana bir Marvel projesinin ulaştığı en yüksek final izlenmesini yakaladı ve yayınlandıkça izleyicisini artırdı. Paul Bettany'nin başrolde yer aldığı bu başarılı proje, Disney'in yüzünü güldürmeyi başardı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Vision'ın WandaVision dizisinde yarım kalan hikâyesini sürdüren VisionQuest, bu hafta yayınlanan sekizinci bölümüyle ekranlardaki yolculuğunu tamamladı. Son dönemde çıkan başarısız Marvel dizilerine kıyasla çok daha iyi yorumlar alan VisionQuest, bu olumlu yorumları izlenme rakamlarına da dönüştürdü. Dizinin bu hafta yayınlanan finali, Loki'den beri bir Marvel dizisinin final bölümünde ulaştığı en yüksek izlenme rakamına ulaştı.

Dizinin final bölümü yayınlandığı gün 3.7 milyon izlenmeye ulaştı. 2023'te final yapan Loki'den bu yana çıkan Agatha All Along, Echo, Daredevil: Born Again, Ironhert, Eyes of Wakanda, Wonder Man, What If...? gibi Marvel dizilerinin hiçbiri final bölümüne bu kadar izleyici taşıyamamıştı.

VisionQuest, Sezon İlerledikçe İzleyici Sayısını Artırdı

VisionQuest adına başarı olarak sayabileceğimiz bir diğer gösterge de neredeyse her bölümde izleyici sayısını biraz daha yukarı çekmiş olması. Bu, dizinin hem izleyicilerini korumayı hem de aldığı olumlu yorumlarla başka izleyiciler de çekmeyi başardığını gösteriyor ki uzun süredir bir Marvel dizisi bunu başaramamıştı.

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Avengers: Infinity War'da Thanos tarafından öldürülen Vision karakteri, WandaVision dizisinde robot bedeni yeniden yapılarak hayata döndürülmüş, fakat bu esnada hafızasını kaybettiği için tanıdığımız kişiliğinden uzaklaşmıştı. WandaVision'ın sonunda Vision'ı kendi geçmişine dair gerçekleri öğrenmek üzere uzaklaşırken görmüştük. VisionQuest, yarım kalan bu hikâyeyi devam ettiriyor.

Paul Bettany'nin Vision rolünde geri döndüğü dizinin oyuncu kadrosunda Todd Stashwick, Faran Tahir, Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D’Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire, Diane Morgan gibi isimler yer alıyor. Ayrıca James Spader da Ultron'un sesi olarak geri dönüyor.

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VisionQuest Marvel'ın en çok izlenen dizilerinden biri oldu

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