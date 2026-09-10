Vivo Buds: Uygun fiyata tatmin edici ses

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Tam Boyutta Gör Uygun fiyata donanımlı bir kablosuz kulaklık arayanlar için Vivo Buds 2026 versiyonu uzun kullanım süreleri ve Bluetooth 6.1 teknolojisi ile daha akıcı bağlantı gibi performansa yönelik özelliklerle geliyor.

Vivo Buds özellikleri ve fiyatı

10mm yüksek çözünürlükte dinamik sürücüler kullanan Vivo Buds tam kablosuz kulaklık DeepX 4.0 ses efektleri yanında 10-bant ekolayzır ayarı ile yüksek ses kalitesi vadediyor. Vivo ve iQOO akıllı telefonları ile uzamsal ses, tiyatro ve konser modları aktif edilebiliyor.

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Her parçada çift mikrofon ile yapay zekâ kullanılarak görüşmelerde arka plan sesleri azaltılabiliyor. Ayrıca rüzgâr sesini azaltacak bir tasarım da benimsenmiş. Bluetooth 6.1 ile aynı anda iki cihaza bağlanabilirken 42ms düşük gecikme modu yine Vivo ve iQOO telefonları ile uyumlu.

Google Fast Pair ve Find My Vivo Buds destekli olan kulaklık uzaktan deklanşör kontrolü gibi sürprizler de sunuyor. Tek şarjla 12 saate kadar kullanılabilen kulaklıklar kutusu ile bunu 50 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile de 4 saatlik konuşma süresi elde ediliyor. Vivo Buds tam kablosuz kulaklık 20$ fiyat etiketine sahip. Ülkemizde bir önceki nesil 1800TL civarında bulunabiliyor.

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Vivo Buds tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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