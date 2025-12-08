Vivo'dan iPhone Air kadar ince ve güçlü telefon geliyor

Tam Boyutta Gör Birkaç tanıtım videosunun ardından Vivo, S50 serisinin lansman tarihini nihayet açıkladı. Vivo S50 ve S50 Pro mini, 15 Aralık'ta Çin'de piyasaya sürülecek.

Vivo X300 serisi küresel pazarlara açıldı: İşte Avrupa fiyatları 1 ay önce eklendi

Vivo S50 serisi neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Vivo, vivo S50 Pro mini'nin AnTuTu'da 3 milyon puan alan Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle güçlendirileceğini onayladı. Bu puan, eski orta seviye amiral gemisi telefonlardan 1 milyon fazla. Düz S50 modeli ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle gelecek. S30 modelinde Snapdragon 7 Gen 4 işlemci bulunduğundan önemli bir yükseltme olacak.

S50 serisi, ikinci nesil 3D ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak. S50 Pro mini ve S50, sırasıyla 6.31 inç ve 6.59 inç 120Hz OLED ekrana sahip olacak. Tüm vivo S50 serisi, periskop lensli Sony IMX882 1/1,95 inç sensörle donatılmış. S50 Pro mini, VCS ultra hassas biyonik geniş sensörlü ana kameraya sahip olacak. Ön kamera, amiral gemisi modellerle aynı tam odak uzaklıklı zoom flaşla donatılmış 50 MP selfie lens kullanacak. Ayrıca, tüm seri, amiral gemisi modellerle aynı net ve doğal portre algoritmasına sahip. Bu algoritma, yüz detaylarının korunmasını en üst düzeye çıkarıyor ve yapay zeka kaynaklı aşırı bozulmayı önleyerek nesnenin dokusunu gerçekçi bir şekilde geri kazandırıyor.

Tasarım açısından, vivo S50 Pro, Apple’ın en ince telefonu iPhone Air’a benzeyen arka kamera düzenine sahip olacak. Standart S50 modeli ise dikdörtgen lens tasarımıyla gelecek. Tüm modeller, havacılık sınıfı alüminyum çerçeveyle donatılmış. S50, uzay grisi, mor ve beyaz renk seçeneğiyle sunulacak. S50 Pro mini’nin ayrıca mavi renk seçeneği olacak.

Vivo S50 serisi RAM ve depolama seçenekleri

Vivo S50, 12GB+256GB, 16GB+256GB, 12GB+512GB ve 16GB+512GB olmak üzere dört farklı bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek. Vivo S50 Pro Mini ise 12GB + 256GB, 12GB + 512GB ve 16GB + 512GB olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunulacak. Cihazlar, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolamayı destekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo'dan iPhone Air kadar ince ve güçlü telefon geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: