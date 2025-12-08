Vivo'dan iPhone Air kadar ince ve güçlü telefon geliyor

Vivo S50 serisi neler sunacak?
S50 serisi, ikinci nesil 3D ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak. S50 Pro mini ve S50, sırasıyla 6.31 inç ve 6.59 inç 120Hz OLED ekrana sahip olacak. Tüm vivo S50 serisi, periskop lensli Sony IMX882 1/1,95 inç sensörle donatılmış. S50 Pro mini, VCS ultra hassas biyonik geniş sensörlü ana kameraya sahip olacak. Ön kamera, amiral gemisi modellerle aynı tam odak uzaklıklı zoom flaşla donatılmış 50 MP selfie lens kullanacak. Ayrıca, tüm seri, amiral gemisi modellerle aynı net ve doğal portre algoritmasına sahip. Bu algoritma, yüz detaylarının korunmasını en üst düzeye çıkarıyor ve yapay zeka kaynaklı aşırı bozulmayı önleyerek nesnenin dokusunu gerçekçi bir şekilde geri kazandırıyor.
Tasarım açısından, vivo S50 Pro, Apple’ın en ince telefonu iPhone Air’a benzeyen arka kamera düzenine sahip olacak. Standart S50 modeli ise dikdörtgen lens tasarımıyla gelecek. Tüm modeller, havacılık sınıfı alüminyum çerçeveyle donatılmış. S50, uzay grisi, mor ve beyaz renk seçeneğiyle sunulacak. S50 Pro mini’nin ayrıca mavi renk seçeneği olacak.
Vivo S50 serisi RAM ve depolama seçenekleri
Vivo S50, 12GB+256GB, 16GB+256GB, 12GB+512GB ve 16GB+512GB olmak üzere dört farklı bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek. Vivo S50 Pro Mini ise 12GB + 256GB, 12GB + 512GB ve 16GB + 512GB olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunulacak. Cihazlar, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolamayı destekliyor.
