Vivo IQOO Neo 855 tanıtıldı: Snapdragon 855, UFS 3.0 depolama, sıvı soğutma sistemi

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Vivo geçtiğimiz Temmuz ayında Snapdragon 845 ile güçlendirilmiş IQOO Neo'yu piyasaya sürmüştü. Şimdi ise IQOO Neo 855 olarak adlandırılan daha güçlü bir versiyonunu çıkardı.

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Akıllı telefon 1080 × 2340 piksel çözünürlük ve 19.5: 9 en boy oranı sunan 6.38 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca HDR10 teknolojisini desteklediğini belirtelim. Cihazda öncekinden yüzde 10 daha hızlı çalışan bir ekrana gömülü parmak izi sensörü var.

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Snapdragon 855 işlemci ve UFS 3.0 depolama

Vivo IQOO Neo 855, 2.842 GHz hızında 8 çekirdekli Snapdragon 855 yonga setinden güç alıyor. Aynı zamanda 6/8 GB RAM ve 64/128/256 GB UFS 3.0 depolama seçenekleri mevcut.

Akıllı telefonun işlemci performansı yüzde 45, oyun performansı ise yüzde 25 arttı. Center Turbo ve Monster Mode özelliklerini destekleyen cihazın, işlemci sıcaklığını 10 derece, kasa sıcaklığını ise 2-3 derece düşürebilen sıvı soğutma sistemi var.

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Üç arka kamera ve 4.500 mAh pil

Vivo IQOO Neo 855 ihtiyaç duyduğu enerjiyi 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh kapasiteli pilinden alıyor. Akıllı telefonun ekran kapalıyken sadece 10 dakikada yüzde 25 oranında şarj olabildiği belirtildi.

Cihazın arkasında 12 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel geniş açılı lens ve 2 megapiksellik bir derinlik sensörü içeren üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 16 megapiksel.

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Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Vivo IQOO Neo 855 kutudan Jovi sanal asisten ve Android 9 işletim sistemi ile çıkıyor. 159.53 × 75.23 × 8.13 mm ebatlarındaki cihazın ağırlığı 198.5 gram. Akıllı telefon 1 Kasım tarihinde siyah, menekşe ve açık mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB depolama - 1798 yuan ( 255 dolar )

) 6 GB RAM + 128 GB depolama - 1998 yuan ( 283 dolar )

) 8 GB RAM + 128 GB depolama - 2198 yuan ( 311 dolar )

) 8 GB RAM + 256 GB depolama - 2598 yuan (368 dolar)