Vivo ilk kulak üstü kulaklığını duyurdu

Vivo Over-Ear Noise-Canceling Headphones
Oldukça uzun bir adı olan yeni kulaklık 40mm dinamik sürücüler ve Hi-Res Audio sertifikası ile geliyor. Golden Ear Acoustics Lab tarafından optimize edilen özel motor ile uzamsal ses sağlanıyor. Ayrıca 10 bant ekolayzır da ses keyfini katlıyor.
Gürültü engelleme yapay zekâ desteği ile bulunduğunuz ortama göre farklı modlar arasında geçiş sağlıyor. Gürültü engelleme 58 desibele kadar çıkıyor ancak sadece Bluetooth bağlantısında geçerli. Kablolu bağlantıda ANC mevcut değil.
238 gram ağırlığında olan kulaklık aynı anda 3 cihaza birden bağlanabiliyor ve akıcı geçiş sağlıyor. Oyunlar için düşük gecikme modu, yapay zekâ ile akıllı çeviri ve çağrı cevaplama özellikleri de mevcut. Tek şarj ile ANC kapalı 75 saate kadar kullanılabilen kulaklık 70$ civarında fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.