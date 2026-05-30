Vivo ilk kulak üstü kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Taşınabilir cihaz pazarının yanında kulaklık pazarında da varlığını arttırmak isteyen Vivo, yıllardır alıştığımız tam kablosuz kulaklık konseptinin dışına çıkarak ilk kez kulak üstü kulaklık konseptine geçiş yapıyor.

Vivo Over-Ear Noise-Canceling Headphones

Oldukça uzun bir adı olan yeni kulaklık 40mm dinamik sürücüler ve Hi-Res Audio sertifikası ile geliyor. Golden Ear Acoustics Lab tarafından optimize edilen özel motor ile uzamsal ses sağlanıyor. Ayrıca 10 bant ekolayzır da ses keyfini katlıyor.

Gürültü engelleme yapay zekâ desteği ile bulunduğunuz ortama göre farklı modlar arasında geçiş sağlıyor. Gürültü engelleme 58 desibele kadar çıkıyor ancak sadece Bluetooth bağlantısında geçerli. Kablolu bağlantıda ANC mevcut değil.

238 gram ağırlığında olan kulaklık aynı anda 3 cihaza birden bağlanabiliyor ve akıcı geçiş sağlıyor. Oyunlar için düşük gecikme modu, yapay zekâ ile akıllı çeviri ve çağrı cevaplama özellikleri de mevcut. Tek şarj ile ANC kapalı 75 saate kadar kullanılabilen kulaklık 70$ civarında fiyat etiketine sahip.

