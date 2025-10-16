Vivo, OriginOS 6 küresel çıkış tarihini duyurdu: İşte güncellenecek modeller

Vivo OriginOS 6 “küresel” güncelleme takvimi
Vivo X100 serisi telefonlar ve iQOO 12'nin Kasım ayının ikinci yarısında bu partiye katılması planlanıyor. Aralık ayında güncelleme, daha fazla orta segment telefona gelmeye devam edecek, geri kalan cihazlar ise 2026'nın ilk çeyreğinde güncellenecek. İşte Vivo cihazlar için Android 16 güncelleme takvimi:
Kasım 2025 başı güncellenecek modeller
- Vivo X Fold 5
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200
- Vivo X200 FE
- Vivo V60
- iQOO 13
Kasım 2025 ortası güncellenecek modeller
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
- iQOO 12
Aralık 2025 ortası güncellenecek modeller
- Vivo V60e
- Vivo V50
- Vivo V50e
- Vivo T4 Ultra
- Vivo T4 Pro
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9 Pro
2026 ilk yarısı güncellenecek modeller
- Vivo X90 Pro
- Vivo X90
- Vivo V60 Lite 5G
- Vivo V60 Lite
- Vivo V50 Lite 5G
- Vivo V50 Lite
- Vivo V40 Pro
- Vivo V40
- Vivo V40e
- Vivo V40 Lite 5G
- Vivo V40 Lite
- Vivo V40 SE 5G
- Vivo V40 SE 80W
- Vivo V40 SE
- Vivo V30 Pro
- Vivo V30
- Vivo V30e
- Vivo V30 Lite 5G
- Vivo V30 Lite
- Vivo V30 SE
- Vivo T4 5G
- Vivo T4R 5G
- Vivo T4x 5G
- Vivo T3 Ultra
- Vivo T3 Pro 5G
- Vivo T3
- Vivo Y400 Pro 5G
- Vivo Y400 5G
- Vivo Y400
- Vivo Y300 Plus 5G
- Vivo Y300 5G
- Vivo Y200 Pro 5G
- Vivo Y200
- Vivo Y200e 5G
- Vivo Y100 5G
- Vivo Y100
- Vivo Y58 5G
- Vivo Y39 5G
- Vivo Y38 5G
- Vivo Y31 Pro 5G
- iQOO 11
- iQOO Z10R
- iQOO Z10x
- iQOO Z9
- iQOO Z9s Pro
- iQOO Z9s
OriginOS 6 ile gelen yenilikler
OriginOS 6, modern ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunan yeniden tasarlanmış Kontrol Merkezi paneliyle geliyor. Ayrıca, Apple'ın Dinamik Adası'na benzer şekilde çalışan ve kullanıcıların uygulamaları açmadan uygulamalardaki devam eden etkinlikleri görmelerini sağlayan Origin Island'ı getiriyor.
OriginOS 6, hassas verileri korumak ve uygulama klonlarını kişisel kullanım için saklamak üzere tasarlanmış yeni Private Space özelliği sunuyor. Ayrıca yeni kilit ekranı widget'ları, yeni şarj animasyonu, geliştirilmiş durum çubuğu getiriyor. Güncelleme ayrıca yapay zeka destekli rötuş, akıllı arama asistanı, DocMaster, AI Search ve Google Gemini entegrasyonunu içeriyor.
Yeni Origin Smooth Engine, uygulamaların ilk açılma hızını %18.5 artırıyor. Memory Fusion ise veri yükleme hızını %106 artırıyor. Çeşitli gizli değişiklikler sayesinde animasyon performansı %35, dokunmatik tepki ise %41 daha hızlı.
- Modern ve daha fazla özelleştirme sunan yeni Kontrol Merkezi
- Uygulamaları açmadan devam eden etkinlikleri görmenizi sağlayan Origin Island
- Hassas verileri korumak için tasarlanmış Özel Alan
- Yeni Kilit Ekranı ızgarası araç takımları
- Yeni şarj animasyonu
- Geliştirilmiş durum çubuğu
- Yapay zeka özellikleri (rötuş, arama asistanı, Gemini entegrasyonu ve fazlası)
- %18 daha hızlı uygulama açılışı
- Animasyonlarda %35 performans artışı
- %41 daha hızlı tepkiler
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.