Vivo, OriginOS 6 küresel çıkış tarihini duyurdu: İşte güncellenecek modeller

Tam Boyutta Gör Vivo, bu haftanın başlarında Çin'de OriginOS 6 yüklü ilk cihazlar olan Vivo X300 ve Vivo X300 Pro'yu tanıttı. Bu iki telefonun yıl sonundan önce küresel Çin dışında satışa çıkması bekleniyor. Bu arada Vivo, iQOO tarafından satılanlar da dahil olmak üzere, bir sonraki büyük Android işletim sistemi güncellemesini hangi mevcut cihazların alacağını açıkladı.

Vivo OriginOS 6 “küresel” güncelleme takvimi

Tam Boyutta Gör Vivo, OriginOS 6 beta programının Vivo X Fold ve Vivo X200 modellerini de kapsayacağını ve beta programının Kasım ayı başlarında sona ereceğini onayladı. Kararlı sürüm, X200 serisi telefonlar, iQOO 13, Vivo V60 ve Vivo X Fold 5 gibi premium modellerle başlayarak bu tarihten itibaren yayınlanmaya başlayacak.

Vivo X100 serisi telefonlar ve iQOO 12'nin Kasım ayının ikinci yarısında bu partiye katılması planlanıyor. Aralık ayında güncelleme, daha fazla orta segment telefona gelmeye devam edecek, geri kalan cihazlar ise 2026'nın ilk çeyreğinde güncellenecek. İşte Vivo cihazlar için Android 16 güncelleme takvimi:

Kasım 2025 başı güncellenecek modeller

Vivo X Fold 5

Vivo X200 Pro

Vivo X200

Vivo X200 FE

Vivo V60

iQOO 13

Kasım 2025 ortası güncellenecek modeller

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X100 Pro

Vivo X100

iQOO 12

Aralık 2025 ortası güncellenecek modeller

Vivo V60e

Vivo V50

Vivo V50e

Vivo T4 Ultra

Vivo T4 Pro

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9 Pro

2026 ilk yarısı güncellenecek modeller

Vivo X90 Pro

Vivo X90

Vivo V60 Lite 5G

Vivo V60 Lite

Vivo V50 Lite 5G

Vivo V50 Lite

Vivo V40 Pro

Vivo V40

Vivo V40e

Vivo V40 Lite 5G

Vivo V40 Lite

Vivo V40 SE 5G

Vivo V40 SE 80W

Vivo V40 SE

Vivo V30 Pro

Vivo V30

Vivo V30e

Vivo V30 Lite 5G

Vivo V30 Lite

Vivo V30 SE

Vivo T4 5G

Vivo T4R 5G

Vivo T4x 5G

Vivo T3 Ultra

Vivo T3 Pro 5G

Vivo T3

Vivo Y400 Pro 5G

Vivo Y400 5G

Vivo Y400

Vivo Y300 Plus 5G

Vivo Y300 5G

Vivo Y200 Pro 5G

Vivo Y200

Vivo Y200e 5G

Vivo Y100 5G

Vivo Y100

Vivo Y58 5G

Vivo Y39 5G

Vivo Y38 5G

Vivo Y31 Pro 5G

iQOO 11

iQOO Z10R

iQOO Z10x

iQOO Z9

iQOO Z9s Pro

iQOO Z9s

OriginOS 6 ile gelen yenilikler

OriginOS 6, modern ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunan yeniden tasarlanmış Kontrol Merkezi paneliyle geliyor. Ayrıca, Apple'ın Dinamik Adası'na benzer şekilde çalışan ve kullanıcıların uygulamaları açmadan uygulamalardaki devam eden etkinlikleri görmelerini sağlayan Origin Island'ı getiriyor.

OriginOS 6, hassas verileri korumak ve uygulama klonlarını kişisel kullanım için saklamak üzere tasarlanmış yeni Private Space özelliği sunuyor. Ayrıca yeni kilit ekranı widget'ları, yeni şarj animasyonu, geliştirilmiş durum çubuğu getiriyor. Güncelleme ayrıca yapay zeka destekli rötuş, akıllı arama asistanı, DocMaster, AI Search ve Google Gemini entegrasyonunu içeriyor.

Yeni Origin Smooth Engine, uygulamaların ilk açılma hızını %18.5 artırıyor. Memory Fusion ise veri yükleme hızını %106 artırıyor. Çeşitli gizli değişiklikler sayesinde animasyon performansı %35, dokunmatik tepki ise %41 daha hızlı.

Modern ve daha fazla özelleştirme sunan yeni Kontrol Merkezi

Uygulamaları açmadan devam eden etkinlikleri görmenizi sağlayan Origin Island

Hassas verileri korumak için tasarlanmış Özel Alan

Yeni Kilit Ekranı ızgarası araç takımları

Yeni şarj animasyonu

Geliştirilmiş durum çubuğu

Yapay zeka özellikleri (rötuş, arama asistanı, Gemini entegrasyonu ve fazlası)

%18 daha hızlı uygulama açılışı

Animasyonlarda %35 performans artışı

%41 daha hızlı tepkiler

