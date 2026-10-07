Vivo OriginOS 7 yenilikleri ve güncelleme alacak modeller açıklandı

Tam Boyutta Gör vivo, Hindistan'da V80 modeliyle birlikte OriginOS 7'yi resmen tanıttı. Android 17 tabanlı yeni yazılım, sistem etkileşimleri, çoklu görev, üretkenlik, bağlantı özellikleri, kişiselleştirme, güvenlik, pil yönetimi ve oyun deneyimine ilişkin yenilikler getiriyor. Vivo, OriginOS 7 ile gelecek yeniliklerin yanı sıra OriginOS 7 güncelleme takvimini de açıkladı.

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OriginOS 7 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?

Tam Boyutta Gör OriginOS 7, daha akıcı animasyonlar, çoklu görev, yapay zeka araçları, bağlantı özellikleri ve pil yönetimine büyük ölçüde odaklanıyor. Vivo, yeni Fluid Motion ve Spring Animation sistemlerinin arayüz öğelerinin dokunma ve hareketlere verdiği tepkileri iyileştirdiklerini, Seamless Interaction özelliğinin ise farklı yönelimler arasında kaydırma yapmayı daha doğal hissettirdiğini belirtiyor.

Tasarım ve Kişiselleştirme

OriginOS 7, arayüz etkileşimlerini esnek, dokunsal ve doğal hissettirmek için Fluid Motion özelliğini sunuyor. Spring Animation ise arayüzün fiziksel dokunma hareketlerine dinamik olarak nasıl tepki vereceğini belirliyor. Güncelleme ayrıca, yatay kaydırma ve dikey kaydırma arasındaki geçişleri iyileştiren Seamless Interaction özelliğini getiriyor.

Kişiselleştirme açısından OriginOS 7, aydınlatma efektleriyle etkileşimlere yanıt veren Dynamic Glow özelliğini ekleyerek, canlı hissettiren bir arayüz sunmayı vaat ediyor. Dynamic Translucent Material, üç stilde arka plana uyum sağlıyor: Gerçekçi, Doğal ve Yumuşak. Immersive Home, gündüz ve gece arasında simgelerde ve araç takımlarında değişiklikler yapıyor.

Vivo, kilit ekranını daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için birçok yeni özellik de ekledi. Wiggle Theme özelliği, telefon sallandığında duvar kağıtlarının da oynamasını, hareket etmesini sağlıyor. AOD ekranı artık kargo ve uçuşlar gibi bilgileri gösteriyor.

Akıcılık ve Performans

Origin Workbench, tek dokunuşla görevler arasında geçiş yapabilme ve aynı anda birden fazla pencere açabilme imkanı sunarak kesintisiz çoklu görev deneyimi sağlıyor. Bu özellik, 12GB veya daha fazla RAM'e sahip belirli modellerde kullanıma sunulacak olup, uyumluluk uygulamaya göre değişiklik gösterecek.

OriginOS 7, bilet alma senaryolarını algılayıp ağ ve performans kaynaklarını buna göre ayarlayan Snap-Up Engine’i getiriyor. Böylece dokunma ve ödeme yapma gibi kritik işlemler daha sorunsuz gerçekleşerek biletin daha hızlı alınmasına yardımcı oluyor.

Vivo, OriginOS 7 ile yeni bellek tahsis ve geri kazanım stratejisi, günlük kullanımda sık karşılaşılan senaryolara yönelik optimizasyon, sistem genelinde eskime yönetimi ve azaltılmış bellek parçalanması gibi iyileştirmeler sunuyor. Uygulama soğuk başlatma süresinin %10'a kadar daha kısa, uygulama sayfa geçişinin %11'e kadar daha hızlı olduğu belirtildi. Ayrıca bellek geri kazanımının %60'a kadar daha hızlı gerçekleştiği, 256GB’lık bir telefonda 25GB'a kadar depolama alanı kazanıldığı söylendi. Son olarak, yeni işleme mimarisi ve derleme çerçevesi sayesinde işleme verimliliğinin %14.4’e kadar artırıldığı ifade edildi.

%10 daha kısa uygulama başlatma süresi

%11 daha hızlı uygulama sayfası geçişi

%60 daha hızlı bellek geri kazanımı

%14.4 iyileştirilmiş işleme (rendering) verimliliği

Güvenlik, pil ve oyun

Security Shield, kötü amaçlı uygulamalar, zararlı USB işlemleri, güvenli olmayan bağlantılar ve istenmeyen aramalara karşı koruma dahil olmak üzere cihaz, uygulamalar, iletişim, ağ ve finansal varlıklar genelinde koruma sağlıyor. Güvenli olmayan Wi-Fi koruması, güvenlik taramaları ve hassas izin kontrollerini de destekliyor.

OriginOS 7, kalan kullanım süresini ve tahmini şarj süresini gösteren Battery Life Estimate özelliğini getiriyor. Bypass Charging 3.0, şarj gücünü ayarlayıp, pil sıcaklığı yükseldiğinde düşük akımlı şarja (trickle charging) geçiş yaparak pil ömrünü %3'e kadar uzatıyor.

BlueVolt Smart Engine, yüksek kalitede Microsoft Teams görüntülü görüşmeleri sırasında güç tüketimini %25'e kadar azaltırken, yapay zeka tabanlı kullanım öğrenme özelliği aynı senaryolarda pil ömrünü %4'e kadar uzatabiliyor.

Cihaz bekleme modundayken ve bir ağa bağlıyken, %26'ya kadar daha uzun süreli bağlantılı bekleme süresi sunmak için otomatik olarak daha yüksek güç verimliliğine sahip bir moda geçiyor. Oyuncular içinse Heterogeneous Computing teknolojisi, grafik işleme güç tüketimini %20'ye kadar azaltıyor.

Oyun deneyimi için OriginOS 7, performans, kontroller, ses ve ağ ayarlarını bir araya getiren Ultra Game Mode’u getiriyor. Glare Protection, aşırı parlak alanları, ayrıntıları koruyarak dengeliyor ve görsel konforu %29'a kadar artırıyor. 4D Game Vibration, oyun içi eylemlere dayalı geri bildirim sağlıyor.

Yapay Zeka Destekli Verimlilik

OriginOS 7, uyumlu Vivo telefonlar ve bilgisayarlar için bir yapay zeka asistanı olan Jovi’yi getiriyor. Bu yapay zeka, bilgileri bulabiliyor, birden fazla dosyayı okuyabiliyor ve önemli noktaları özetleyebiliyor, desteklenen cihazlar arası görevleri gerçekleştirebiliyor ve planlanmış istekleri işleyebiliyor. Kullanıcılar telefondan bir komut vererek Jovi'nin bağlı bilgisayarda desteklenen bir görevi gerçekleştirmesini sağlayabiliyor. Jovi ayrıca takip edilen haberleri toplayabiliyor, planlı olarak raporlar derleyebiliyor ve bunları Notlar'a kaydedebiliyor.

OriginOS 7'ye eklenen diğer yapay zeka geliştirmeleri ise;

Yapay Zeka Kaydedici : Her konuşmacıyı ayrı ayrı kaydeder, önemli noktaları vurgular, yapay zeka içgörüleri ve çoklu şablon özetleri sunar.

: Her konuşmacıyı ayrı ayrı kaydeder, önemli noktaları vurgular, yapay zeka içgörüleri ve çoklu şablon özetleri sunar. Hızlı Not: Beyaz tahta, kağıt notlar, slaytlar ve zihin haritalarının fotoğraflarını düzenlenebilir notlara dönüştürür. Ayrıca, yakalanan birden fazla sayfayı doğru sırayla düzenlemenize de yardımcı olabilir.

Beyaz tahta, kağıt notlar, slaytlar ve zihin haritalarının fotoğraflarını düzenlenebilir notlara dönüştürür. Ayrıca, yakalanan birden fazla sayfayı doğru sırayla düzenlemenize de yardımcı olabilir. Akıllı Arama Asistanı : Çağrıları yanıtlayıp konuşmaları metne dönüştürebilen Yapay Zeka Destekli Arama Yanıtlama özelliğini içerir. Arama Genel Bakışı ise arama kaydında yapay zeka tarafından oluşturulan özet sunar.

: Çağrıları yanıtlayıp konuşmaları metne dönüştürebilen Yapay Zeka Destekli Arama Yanıtlama özelliğini içerir. Arama Genel Bakışı ise arama kaydında yapay zeka tarafından oluşturulan özet sunar. Yapay Zeka Okuma Modu : Metnin daha rahat boyutlandırma ve sayfa geçişleriyle ekranınıza otomatik olarak sığmasını sağlar.

: Metnin daha rahat boyutlandırma ve sayfa geçişleriyle ekranınıza otomatik olarak sığmasını sağlar. Yapay Zeka Destekli Arama : Tam dosya adları yerine doğal dildeki tanımları kullanarak Dosya Yöneticisi ve Origin Notes içinde arama yapar.

: Tam dosya adları yerine doğal dildeki tanımları kullanarak Dosya Yöneticisi ve Origin Notes içinde arama yapar. Snap & Go: Uçuş, tren veya otobüs bilgilerinin ekran görüntüsünü alıp Origin Island aracılığıyla Google Takvim'e eklemenizi sağlar.

Bağlantılı Deneyimler ve Kişiselleştirme

Office Kit, Kamera Paylaşımı, Task Handoff, notlar, dosya aktarımı ve sistemler arası dosya erişimini destekliyor. Kamera Paylaşımı, uyumlu Vivo telefonun uyumlu MacBook'ta görüntülü görüşmeler için kamera işlevi görmesini sağlarken; Task Handoff özelliği, desteklenen ekran görüntüleri veya fotoğrafların uyumlu iPad'e aktarılmasına imkan veriyor.

OriginOS 7 ayrıca belirli Apple ekosistemi özelliklerini destekliyor. Apple Watch bildirimleri ve mesajları Vivo telefondan görülebiliyor, fitness ve sağlık verilerine Origin Health üzerinden erişilebiliyor. AirPods pil ve bağlantı durumu da Origin Island’dan görülebiliyor. Apple Hesabı kullanılarak dosyaları görüntülemek, yüklemek ve indirmek amacıyla vivo Dosya Yöneticisi üzerinden web tabanlı iCloud'a erişilebiliyor.

Shake & Share, mobil veri gerektirmeden yüksek çözünürlüklü, kayıpsız fotoğrafların farklı marka ve birden fazla cihaza aktarımını destekliyor. Origin Island alanından da fotoğrafın gönderilip gönderilmediği takip edilebiliyor.

Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesi alacak Vivo telefonlar

Tam Boyutta Gör Vivo, Hindistan’da OriginOS 7 dağıtımına Ekim ayı sonlarına doğru, Vivo X Fold 5 ve Vivo X300 serisi gibi üst düzey amiral gemisi modelleriyle başlayacak. Kasım ayında daha fazla Vivo X serisi telefon güncellemeyi alırken, V serisi telefonlar ise Aralık ayı ortasında sürece dahil olacak. Vivo, dağıtım sürecini Şubat 2026'ya kadar tamamlamayı hedefliyor. İşte Android 17 alacak Vivo telefonlar:

Ekim 2026 sonu

Vivo X Fold 5

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Pro

Vivo X300

Vivo X300 FE

Kasım 2026 ortası

Vivo X200 Pro

Vivo X200

Vivo X200 FE

Vivo X200T

Aralık 2026 ortası

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X100 Pro

Vivo X100

Vivo V70 Elite

Vivo V70

Vivo V70 FE

Vivo V60

Vivo V60e

Aralık 2026 sonu

Vivo V50

Vivo V50e

Ocak 2027 sonu

Vivo V40 Pro

Vivo V40

Vivo S2

Vivo S2 FE

Vivo T5 Pro 5G

Vivo T5 5G

Vivo T5x 5G

Vivo T4 Ultra

Vivo T4 Pro

Vivo T4 5G

Vivo T4R 5G

Vivo T3 Ultra

Vivo Y51 Pro 5G

Şubat 2027 sonu

Vivo V40e

Vivo V30 Pro

Vivo V30

Vivo V30e

Vivo Y400 Pro 5G

Vivo Y400 5G

Vivo Y31 Pro 5G

Vivo T4x 5G

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Vivo OriginOS 7 tanıtıldı: İşte güncelleme alacak cihazlar

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