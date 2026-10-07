Vivo OriginOS 7 yenilikleri ve güncelleme alacak modeller açıklandı

OriginOS 7 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?
Tasarım ve Kişiselleştirme
OriginOS 7, arayüz etkileşimlerini esnek, dokunsal ve doğal hissettirmek için Fluid Motion özelliğini sunuyor. Spring Animation ise arayüzün fiziksel dokunma hareketlerine dinamik olarak nasıl tepki vereceğini belirliyor. Güncelleme ayrıca, yatay kaydırma ve dikey kaydırma arasındaki geçişleri iyileştiren Seamless Interaction özelliğini getiriyor.
Kişiselleştirme açısından OriginOS 7, aydınlatma efektleriyle etkileşimlere yanıt veren Dynamic Glow özelliğini ekleyerek, canlı hissettiren bir arayüz sunmayı vaat ediyor. Dynamic Translucent Material, üç stilde arka plana uyum sağlıyor: Gerçekçi, Doğal ve Yumuşak. Immersive Home, gündüz ve gece arasında simgelerde ve araç takımlarında değişiklikler yapıyor.
Vivo, kilit ekranını daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için birçok yeni özellik de ekledi. Wiggle Theme özelliği, telefon sallandığında duvar kağıtlarının da oynamasını, hareket etmesini sağlıyor. AOD ekranı artık kargo ve uçuşlar gibi bilgileri gösteriyor.
Akıcılık ve Performans
Origin Workbench, tek dokunuşla görevler arasında geçiş yapabilme ve aynı anda birden fazla pencere açabilme imkanı sunarak kesintisiz çoklu görev deneyimi sağlıyor. Bu özellik, 12GB veya daha fazla RAM'e sahip belirli modellerde kullanıma sunulacak olup, uyumluluk uygulamaya göre değişiklik gösterecek.
OriginOS 7, bilet alma senaryolarını algılayıp ağ ve performans kaynaklarını buna göre ayarlayan Snap-Up Engine’i getiriyor. Böylece dokunma ve ödeme yapma gibi kritik işlemler daha sorunsuz gerçekleşerek biletin daha hızlı alınmasına yardımcı oluyor.
Vivo, OriginOS 7 ile yeni bellek tahsis ve geri kazanım stratejisi, günlük kullanımda sık karşılaşılan senaryolara yönelik optimizasyon, sistem genelinde eskime yönetimi ve azaltılmış bellek parçalanması gibi iyileştirmeler sunuyor. Uygulama soğuk başlatma süresinin %10'a kadar daha kısa, uygulama sayfa geçişinin %11'e kadar daha hızlı olduğu belirtildi. Ayrıca bellek geri kazanımının %60'a kadar daha hızlı gerçekleştiği, 256GB’lık bir telefonda 25GB'a kadar depolama alanı kazanıldığı söylendi. Son olarak, yeni işleme mimarisi ve derleme çerçevesi sayesinde işleme verimliliğinin %14.4’e kadar artırıldığı ifade edildi.
- %10 daha kısa uygulama başlatma süresi
- %11 daha hızlı uygulama sayfası geçişi
- %60 daha hızlı bellek geri kazanımı
- %14.4 iyileştirilmiş işleme (rendering) verimliliği
Güvenlik, pil ve oyun
Security Shield, kötü amaçlı uygulamalar, zararlı USB işlemleri, güvenli olmayan bağlantılar ve istenmeyen aramalara karşı koruma dahil olmak üzere cihaz, uygulamalar, iletişim, ağ ve finansal varlıklar genelinde koruma sağlıyor. Güvenli olmayan Wi-Fi koruması, güvenlik taramaları ve hassas izin kontrollerini de destekliyor.
OriginOS 7, kalan kullanım süresini ve tahmini şarj süresini gösteren Battery Life Estimate özelliğini getiriyor. Bypass Charging 3.0, şarj gücünü ayarlayıp, pil sıcaklığı yükseldiğinde düşük akımlı şarja (trickle charging) geçiş yaparak pil ömrünü %3'e kadar uzatıyor.
BlueVolt Smart Engine, yüksek kalitede Microsoft Teams görüntülü görüşmeleri sırasında güç tüketimini %25'e kadar azaltırken, yapay zeka tabanlı kullanım öğrenme özelliği aynı senaryolarda pil ömrünü %4'e kadar uzatabiliyor.
Cihaz bekleme modundayken ve bir ağa bağlıyken, %26'ya kadar daha uzun süreli bağlantılı bekleme süresi sunmak için otomatik olarak daha yüksek güç verimliliğine sahip bir moda geçiyor. Oyuncular içinse Heterogeneous Computing teknolojisi, grafik işleme güç tüketimini %20'ye kadar azaltıyor.
Oyun deneyimi için OriginOS 7, performans, kontroller, ses ve ağ ayarlarını bir araya getiren Ultra Game Mode’u getiriyor. Glare Protection, aşırı parlak alanları, ayrıntıları koruyarak dengeliyor ve görsel konforu %29'a kadar artırıyor. 4D Game Vibration, oyun içi eylemlere dayalı geri bildirim sağlıyor.
Yapay Zeka Destekli Verimlilik
OriginOS 7, uyumlu Vivo telefonlar ve bilgisayarlar için bir yapay zeka asistanı olan Jovi’yi getiriyor. Bu yapay zeka, bilgileri bulabiliyor, birden fazla dosyayı okuyabiliyor ve önemli noktaları özetleyebiliyor, desteklenen cihazlar arası görevleri gerçekleştirebiliyor ve planlanmış istekleri işleyebiliyor. Kullanıcılar telefondan bir komut vererek Jovi'nin bağlı bilgisayarda desteklenen bir görevi gerçekleştirmesini sağlayabiliyor. Jovi ayrıca takip edilen haberleri toplayabiliyor, planlı olarak raporlar derleyebiliyor ve bunları Notlar'a kaydedebiliyor.
OriginOS 7'ye eklenen diğer yapay zeka geliştirmeleri ise;
- Yapay Zeka Kaydedici: Her konuşmacıyı ayrı ayrı kaydeder, önemli noktaları vurgular, yapay zeka içgörüleri ve çoklu şablon özetleri sunar.
- Hızlı Not: Beyaz tahta, kağıt notlar, slaytlar ve zihin haritalarının fotoğraflarını düzenlenebilir notlara dönüştürür. Ayrıca, yakalanan birden fazla sayfayı doğru sırayla düzenlemenize de yardımcı olabilir.
- Akıllı Arama Asistanı: Çağrıları yanıtlayıp konuşmaları metne dönüştürebilen Yapay Zeka Destekli Arama Yanıtlama özelliğini içerir. Arama Genel Bakışı ise arama kaydında yapay zeka tarafından oluşturulan özet sunar.
- Yapay Zeka Okuma Modu: Metnin daha rahat boyutlandırma ve sayfa geçişleriyle ekranınıza otomatik olarak sığmasını sağlar.
- Yapay Zeka Destekli Arama: Tam dosya adları yerine doğal dildeki tanımları kullanarak Dosya Yöneticisi ve Origin Notes içinde arama yapar.
- Snap & Go: Uçuş, tren veya otobüs bilgilerinin ekran görüntüsünü alıp Origin Island aracılığıyla Google Takvim'e eklemenizi sağlar.
Bağlantılı Deneyimler ve Kişiselleştirme
Office Kit, Kamera Paylaşımı, Task Handoff, notlar, dosya aktarımı ve sistemler arası dosya erişimini destekliyor. Kamera Paylaşımı, uyumlu Vivo telefonun uyumlu MacBook'ta görüntülü görüşmeler için kamera işlevi görmesini sağlarken; Task Handoff özelliği, desteklenen ekran görüntüleri veya fotoğrafların uyumlu iPad'e aktarılmasına imkan veriyor.
OriginOS 7 ayrıca belirli Apple ekosistemi özelliklerini destekliyor. Apple Watch bildirimleri ve mesajları Vivo telefondan görülebiliyor, fitness ve sağlık verilerine Origin Health üzerinden erişilebiliyor. AirPods pil ve bağlantı durumu da Origin Island’dan görülebiliyor. Apple Hesabı kullanılarak dosyaları görüntülemek, yüklemek ve indirmek amacıyla vivo Dosya Yöneticisi üzerinden web tabanlı iCloud'a erişilebiliyor.
Shake & Share, mobil veri gerektirmeden yüksek çözünürlüklü, kayıpsız fotoğrafların farklı marka ve birden fazla cihaza aktarımını destekliyor. Origin Island alanından da fotoğrafın gönderilip gönderilmediği takip edilebiliyor.
Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesi alacak Vivo telefonlar
Ekim 2026 sonu
- Vivo X Fold 5
- Vivo X300 Ultra
- Vivo X300 Pro
- Vivo X300
- Vivo X300 FE
Kasım 2026 ortası
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200
- Vivo X200 FE
- Vivo X200T
Aralık 2026 ortası
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
- Vivo V70 Elite
- Vivo V70
- Vivo V70 FE
- Vivo V60
- Vivo V60e
Aralık 2026 sonu
- Vivo V50
- Vivo V50e
Ocak 2027 sonu
- Vivo V40 Pro
- Vivo V40
- Vivo S2
- Vivo S2 FE
- Vivo T5 Pro 5G
- Vivo T5 5G
- Vivo T5x 5G
- Vivo T4 Ultra
- Vivo T4 Pro
- Vivo T4 5G
- Vivo T4R 5G
- Vivo T3 Ultra
- Vivo Y51 Pro 5G
Şubat 2027 sonu
- Vivo V40e
- Vivo V30 Pro
- Vivo V30
- Vivo V30e
- Vivo Y400 Pro 5G
- Vivo Y400 5G
- Vivo Y31 Pro 5G
- Vivo T4x 5G
Ama.?