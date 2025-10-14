Uygun fiyatlı güçlü Android tablet Vivo Pad 5e tanıtıldı: İşte özellikleri

Vivo Pad 5e neler sunuyor?
Vivo Pad 5e modelinin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Tablet, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor ve 44W hızlı şarjı destekleyen 10000 mAh bataryadan güç alıyor. Uzun oyun oturumlarında sıcaklığı kontrol altında tutmak amacıyla 32.200 mm²'lik büyük grafit soğutma sistemi mevcut. Ayrıca, daha akıcı oyun deneyimi ve daha yüksek çözünürlüklü canlı yayın için sistem performansını optimize etmek üzere tasarlanmış Game Live Assistant özelliği de var.
Vivo Pad 5e, portre, gece çekimi, belge tarama ve 1080p video kaydı gibi modları destekleyen 8 MP arka kamera, 5 MP ön kameraya sahip. Ses oynatma özelliği çok çeşitli formatları destekliyor ve bağlantı seçenekleri arasında WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen1 Type-C girişi bulunuyor. Tablet, ilginç olarak en güncel yazılım olan OriginOs 6 yerine daha eski sürümle (OriginOS 5) geliyor. Vivo Pencil 3 ve Smart Touch Keyboard 5 aksesuarları ayrı olarak satılıyor.
Vivo Pad 5e fiyatı ne kadar?
Standart sürüm
- 8 GB + 128 GB: 1999 yuan (280 dolar)
- 8 GB + 256 GB – 2299 yuan (323 dolar)
- 12 GB + 256 GB – 2599 yuan (365 dolar)
- 16 GB + 512 GB – 2999 yuan (421 dolar)
Soft Light sürüm
- 8 GB + 128 GB – 2199 yuan (309 dolar)
- 8 GB + 256 GB – 2499 yuan (351 dolar)
Vivo Pad 5e özellikleri
- Ekran: 12.1 inç, 1968x2800, 144Hz, 900nit, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Kamera: 8MP (arka), 5MP (ön)
- Batarya: 10000 mAh, 44W kablolu şarj
- Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4
- Yazılım: Android 15, OriginOS 5
- Boyut ve ağırlık: 266.4 x 192 x 6.6mm, 584 g