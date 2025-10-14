Giriş
    Uygun fiyatlı güçlü Android tablet Vivo Pad 5e tanıtıldı: İşte özellikleri

    Vivo, merakla beklenen X300 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte uygun fiyatlı Android tablet modelini tanıttı. Vivo Pad 5e, güçlü Snapdragon işlemci, büyük 12.1 inç ekran, devasa bataryayla geliyor.

    uygun fiyatlı andriod tablet Vivo Pad 5e tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo, Pad 5e tabletini Çin'de piyasaya sürdü. Vivo Pad 5 ve Pad 5 Pro'nun altındaki ürün gamında daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak yer alıyor. Daha düşük fiyatına rağmen, Pad 5e çoğu günlük görevi kolayca yerine getirebilecek yeterli donanıma sahip.

    Vivo Pad 5e neler sunuyor?

    Vivo Pad 5e tablet ekran, işlemci, ram, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun Pad 5e modeli, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve DC karartma özelliğine sahip 12.1 inç 2.8K 144 Hz IPS LCD ekranla geliyor ve tamamen alüminyum tasarıma sahip. Vivo, ekranın 1.07 milyar rengi kapsadığını ve 1400:1 kontrast oranını koruduğunu belirtiyor. Tabletin standart ve soft light olmak üzere iki sürümü bulunuyor. Soft light model, parlaklığı düşüren ve gözü koruyan özel bir ekrana sahip. Tablet, 6.6 mm incelikte, yaklaşık 584 g ağırlığında.

    Vivo Pad 5e modelinin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Tablet, 16GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla geliyor ve 44W hızlı şarjı destekleyen 10000 mAh bataryadan güç alıyor. Uzun oyun oturumlarında sıcaklığı kontrol altında tutmak amacıyla 32.200 mm²'lik büyük grafit soğutma sistemi mevcut. Ayrıca, daha akıcı oyun deneyimi ve daha yüksek çözünürlüklü canlı yayın için sistem performansını optimize etmek üzere tasarlanmış Game Live Assistant özelliği de var.

    Vivo Pad 5e, portre, gece çekimi, belge tarama ve 1080p video kaydı gibi modları destekleyen 8 MP arka kamera, 5 MP ön kameraya sahip. Ses oynatma özelliği çok çeşitli formatları destekliyor ve bağlantı seçenekleri arasında WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen1 Type-C girişi bulunuyor. Tablet, ilginç olarak en güncel yazılım olan OriginOs 6 yerine daha eski sürümle (OriginOS 5) geliyor. Vivo Pencil 3 ve Smart Touch Keyboard 5 aksesuarları ayrı olarak satılıyor.

    Vivo Pad 5e fiyatı ne kadar?

    Vivo Pad 5e fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Pad 5e’nin standart ve parlama önleyici ekrana sahip soft light sürümü bulunuyor. Standart model, dört depolama alanı seçeneğiyle gelirken, Soft-light modeli iki depolama alanı seçeneği sunuyor. Tablet, yalnızca WiFi bağlantısıyla geliyor, hücresel bağlantı yok. Vivo Pad 5e başlangıç fiyatı 1999 yuan (280 dolar). Model, bellek ve depolama alanına göre Vivo Pad 5e fiyatlandırması şu şekilde:

    Standart sürüm

    • 8 GB + 128 GB: 1999 yuan (280 dolar)
    • 8 GB + 256 GB – 2299 yuan (323 dolar)
    • 12 GB + 256 GB – 2599 yuan (365 dolar)
    • 16 GB + 512 GB – 2999 yuan (421 dolar)

    Soft Light sürüm

    • 8 GB + 128 GB – 2199 yuan (309 dolar)
    • 8 GB + 256 GB – 2499 yuan (351 dolar)

    Vivo Pad 5e özellikleri

    Vivo Pad 5e teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 12.1 inç, 1968x2800, 144Hz, 900nit, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
    • Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Kamera: 8MP (arka), 5MP (ön)
    • Batarya: 10000 mAh, 44W kablolu şarj
    • Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.4
    • Yazılım: Android 15, OriginOS 5
    • Boyut ve ağırlık: 266.4 x 192 x 6.6mm, 584 g
    Kaynakça https://www.vivo.com.cn/vivo/vivopad5e/ https://www.gizmochina.com/2025/10/13/vivo-pad-5e-launches-as-the-only-snapdragon-tablet-in-the-line/
