Vivo S2 FE için geri sayım başladı: Dev bataryayla geliyor

Tam Boyutta Gör Vivo S2 FE için beklenen lansman tarihi ve telefonun tasarımına ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı. Flipkart üzerinde oluşturulan tanıtım sayfasında yer alan bilgilere göre yeni Vivo S serisi modeli 6 Ekim'de tanıtılacak. Listeleme, cihazın yeşil renkli arka panelini ve iki kameraya ev sahipliği yapan kamera modülünü gösterirken, telefonun 10.000 mAh kapasiteli bataryayla geleceği yönündeki iddiaları da güçlendiriyor.

10.000 mAh batarya Vivo S2 FE'yi farklılaştırabilir

Vivo S2 FE'nin tasarımında arka bölümün üst kısmına yerleştirilen kamera adası dikkat çekiyor. Bu bölümde iki kamera sensörünün konumlandırıldığı görülürken, cihazın genel tasarımı Vivo'nun son dönemdeki S serisi yaklaşımıyla benzerlik gösteriyor. Tanıtım sayfasında Vivo S2 FE'nin OriginOS işletim sistemiyle çalışacağı da belirtiliyor ancak işletim sisteminin hangi sürümü kullanacağı açıklanmıyor. Telefonun OriginOS 6 ile piyasaya çıkabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte Vivo'nun yazılım tarafındaki yeni sürüm planları nedeniyle S2 FE'nin hangi OriginOS sürümüyle satışa sunulacağı, resmi teknik özellikler açıklanana kadar kesinleşmiş değil.

Vivo S2 FE'nin ekran tarafında 6,83 inç büyüklüğünde 1,5K çözünürlüklü AMOLED panel kullanacağı ileri sürülüyor. Panelin 120Hz yenileme hızını desteklemesi beklenirken, bu değer özellikle akıcılık gerektiren kaydırma ve oyun senaryolarında daha yüksek ekran yenileme hızının avantajını ortaya koyabilir. Söylentiler ayrıca telefonda ekran içine entegre parmak izi okuyucusu bulunacağını ve cihazın MediaTek Dimensity 7300e yonga setinden güç alacağını belirtiyor.

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Vivo S2 FE hakkında ortaya çıkan en dikkat çekici teknik detay ise 10.000 mAh kapasiteli batarya iddiası. Günümüzde akıllı telefonlarda 5.000 ila 6.000 mAh aralığındaki bataryalar yaygın olarak kullanılırken, 10.000 mAh seviyesine çıkılması cihazın pil kapasitesi açısından farklı bir konuma yerleşmesini sağlayabilir.

Kamera tarafında ise Vivo S2 FE'nin arka bölümünde 50 megapiksellik ana sensöre yer verileceği öne sürülüyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir kameranın bulunması bekleniyor ve bu sensörün selfie ile görüntülü görüşme ihtiyaçlarına hizmet edeceği belirtiliyor. Ayrıca Vivo S2 FE'nin bazı Güneydoğu Asya pazarlarında satışa sunulan Vivo V80 Lite 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği de değerlendiriliyor. Böyle bir bağlantının bulunması hâlinde iki model arasında donanım ve tasarım açısından önemli benzerlikler görülmesi mümkün olabilir, ancak Vivo S2 FE'nin farklı pazarlardaki teknik yapılandırması konusunda kesin bir doğrulama bulunmuyor.

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Vivo S2 FE için geri sayım başladı: Dev bataryayla geliyor

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