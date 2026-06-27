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    Vivo TWS 5 Pro amiral gemisi özelliklerle geliyor

    Vivo TWS 5 Pro tam kablosuz kulaklık modeli Deep Sea Intelligent Noise Cancellation 2.0 teknolojisi, 4.6Mbps Wi-Fi kayıpsız ses aktarımı gibi özelliklerle geliyor.

    Vivo TWS 5 Pro Tam Boyutta Gör
    Gürültülü ortamlarda çalışan tüketiciler için geliştirilen Vivo TWS 5 Pro tam kablosuz kulaklık modeli derin deniz sessizliği sunan aktif gürültü engelleme ve bağımsız Hi-Fi DAC yongası ile rekabette öne çıkıyor.

    Vivo TWS 5 Pro özellikleri ve fiyatı

    11mm dinamik sürücülere yer veren Vivo TWS 5 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 4.6Mbps seviyesine kadar Wi-Fi kayıpsız ses aktarımını destekleyerek daha zengin ve daha berrak detaylar elde edilmesini sağlıyor. Bağımsız Hi-Fi DAC yongası ise yüksek çözünürlükte sesleri mümkün kılıyor.

    Deep Sea Intelligent Noise Cancellation 2.0 teknolojisi dört adet mikrofona yer veriyor ve yüksek frekansta 60 desibel gürültü engelleme yaparak derin deniz denilen sessizlik efektini ortaya çıkarıyor. Görüşmelerde ise arka plan gürültüsünü en aza indiriyor.

    5.5 gram ağırlığa sahip olan kulaklık AAC ve derin deniz desteği kapalı iken tek şarjda 11 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile birlikte bu rakam 50 saate çıkıyor ancak ANC ve derin deniz desteği ile 4-5 saate kadar düşüyor. 5 dakikalık hızlı şarj ile 2 saate kadar süre elde edilebiliyor.

    Bluetooth 5.4 ile aynı anda iki cihaza akıcı bir şekilde bağlanabilen kulaklık oyuncular için 42ms gecikme süresi sunuyor. DeepX 5.0 ses efektlerine de sahip olan Vivo TWS 5 Pro tam kablosuz kulaklık modeli 129 Euro fiyat etiketine sahip.

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    funky soul 18 dakika önce

    thanks

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    enreka_tr 1 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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