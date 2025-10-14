Giriş
    Vivo TWS 5 tanıtıldı: Hi-Fi ses ve 48 saat pil ömrü

    Vivo, yeni üste seviye kablosuz kulaklığı Vivo TWS 5’i tanıttı. İki farklı versiyonla gelen kulaklık, yüksek ses kalitesi ve uzun pil ömrüyle dikkatleri çekiyor.

    Vivo TWS 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, amiral gemisi X300 akıllı telefon serisi ve Vivo Pad 5e tabletle birlikte yeni kablosuz kulaklık modeli Vivo TWS 5’i de resmi olarak tanıttı. İki farklı versiyonla gelen kulaklık, yüksek ses kalitesi ve uzun pil ömrüyle dikkatleri çekiyor.

    Vivo TWS 5 özellikleri

    Vivo TWS 5 ve Vivo TWS 5 Hi-Fi modellerini ayıran tek fark desteklediği kodekler. Standart modelde LDAC, AAC, SBC ve LC3 kodekleri bulunurken, Hi-Fi modeli ekstra olarak yüksek kaliteli LHDC kodeğine de destek sunuyor. Her iki model de 11 mm sürücülerle geliyor ve DeepX 4.0 stereo ses ile yüksek çözünürlüklü ses sertifikasına sahip.

    Üç mikrofonu ve yapay zeka desteğiyle kulaklıklar, gelişmiş gürültü azaltma özelliği sunuyor. Vivo, TWS 5'in ortam gürültüsünü 60 desibele kadar azaltabilen ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliğine ve ortalama 28 desibel gürültü azaltma derinliğine sahip olduğunu belirtiyor. Bluetooth 5.4 desteği bulunan kulaklıklar, IP54 sertifikasıyla su ve toz sıçramalarına da dayanıklılık sunuyor.

    Vivo TWS 5, pil ömrüyle de iddialı. Tek bir şarjla 12 saat çalma süresi sunan kulaklıklar, kutusuyla beraber bu süreyi 48 saate kadar çıkarıyor. Kulaklıklar ayrıca, Çince, İngilizce, Korece ve Fransızca gibi birçok dili destekleyen sesli çeviri özelliğini bulunduruyor. Son olarak, cihazların çoklu bağlantı özelliğini de desteklediğini belirtelim.

    Vivo TWS 5'in standart modeli 56 dolar, Hi-Fi modeli ise 70 dolar fiyattan Çin'de satışa sunuluyor.

