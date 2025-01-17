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    Vivo V50'nin tasarımı ve ilk detayları ortaya çıktı

    Vivo, orta seviye yeni modeli Vivo V50 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tasarımı ilk defa ortaya çıkan telefon, neler sunacak?                                
    Vivo V50'nin tasarımı ve ilk detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo, geçtiğimiz sene Haziran ayında duyurduğu orta seviye V40 modelinin takipçisi V50 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Ekim'de IMEI veritabanında görülen telefon, çeşitli ülkelerin sertifika platfromlarında onay aldı. Şimdi de, telefonun tasarımına ve özelliklerine dair ilk bilgiler ortaya çıktı.

    Tayvan'ın NCC sertifikasıyla ortaya çıkan görüntülere göre Vivo V50, önceki model gibi yuvarlak bir kamera adası içerisinde iki kameraya sahip olacak. Ayrıca halka şeklinde bir LED flaş modülünü de barındıracak. Görüntüler, telefonun beyaz, mavi ve gri renk seçenekleriyle piyasaya çıkacağını ortaya koyuyor.

    Vivo V50'nin tasarımı ve ilk detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo V50'nin tasarımı ve ilk detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo V50 neler sunacak?

    Vivo V50, 165 x 75 mm ölçülerine sahip olacak, cihazın kalınlığı ise şu an için bilinmiyor. NCC sertifikası, V50'nin 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama konfigürasyonlarına sahip olacağını ortaya koyuyor. Batarya tarafında ise 90 W hızlı şarj destekli 6000 mAh kapasiteli pilin yer alması bekleniyor.

    Tasarıma bakıldığında, Vivo V50'nin Vivo S20'ye oldukça benzer olduğu görülüyor. Dolayısıyla S20'nin yeniden markalanmış hali olabilir. 6500 mAh bataryayla gelen S20, büyük bataryasına rağmen 7,2 mm gibi oldukça ince bir profile sahipti. Vivo V50, 6000 mAh bataryasi ile daha da ince bir telefon olabilir.

    Vivo V50'nin yılın ilk çeyreğinde V50 Pro modeliyle birlikte satışa sunulması bekleniyor.

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