Vivo V60 Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

Vivo V60 Lite Özellikleri
Sızdırılan görsellere göre V60 Lite 5G, standart V60’a oldukça benziyor. Arkada dikey yerleştirilmiş kamera modülü, önde delikli ekran tasarımı ve ince çerçeveler dikkat çekiyor.
Ekranın 6,7 inç AMOLED panel olacağı, 120 Hz yenileme hızını destekleyeceği ve 3.000 nit’e kadar parlaklığa ulaşabileceği söyleniyor. İşlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 7300 yonga seti yer alacak. Bu çip, Geekbench testinde tek çekirdekte 939, çoklu çekirdekte ise 2.527 puan elde ediyor.
Kamera tarafında, arka tarafta 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı sensör, ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor. Zeiss imzası veya yazılım optimizasyonu ise bu defa yok.
Diğer özellikler arasında Android 15 tabanlı Funtouch OS 15, 5G desteği, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, ekran içi parmak izi okuyucu ve IP69 sertifikası yer alıyor.
Henüz cihazın ne zaman ve hangi pazarlarda satışa çıkacağı belli değil. Ancak SIRIM (Malezya), EEC (Avrupa) ve Nemko gibi kurumlardan sertifikalar alması, çıkış tarihinin çok uzak olmadığını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: