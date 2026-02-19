Vivo V70 duyuruldu: 6 yıl güncelleme desteği ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Vivo, uygun fiyatlı V serisine yeni bir model ekledi. Vivo V70, 6.59 inç 120 Hz geniş ekranı, Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi ve 6500 mAh bataryasıyla bütçe dostu kullanıcılar için yeterli günlük performans sunuyor. Türkiye'de de satılması muhtemel telefonun özelliklerine bakalım.

Vivo V70 neler sunuyor?

V70'te 6,59 inç boyutunda, 1.260 x 2.750 piksel çözünürlüklü düz OLED ekran yer alıyor. Önceki modeldeki kavisli panelin yerini düz tasarım almış durumda. 120Hz yenileme hızına sahip 10-bit panel, 1.800 nit global ve 5.000 nit yerel tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran altı parmak izi sensörü tarafında da yükseltme var. Optik okuyucu yerine artık daha hızlı ve güvenli ultrasonik sensör kullanılıyor.

Yeni model, 6 serisi alüminyum alaşımlı çerçeve ile geliyor. Plastik kasa yerini daha sağlam bir yapıya bırakmış. Cihaz; 74,3 mm genişlik, 7,4-7,6 mm kalınlık ve 187-194 gram ağırlık değerleriyle selefinden daha ince ve hafif. Dayanıklılık tarafında ise IP68 ve IP69 sertifikaları sunuluyor. Ayrıca 1,8 metreye kadar düşmelere karşı test edilmiş. Ekran korumasında ise Schott Xensation Core cam kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Vivo V70, yarı katı (semi-solid) batarya teknolojisine sahip 6.500 mAh kapasite sunuyor. Şirket, cihazın 11 saate kadar PUBG oynatma ya da 5 saat 4K 60 FPS video kaydı yapabildiğini belirtiyor. 90W FlashCharge hızlı şarj desteği de mevcut. Arka tarafta OIS destekli 50 MP ana kamera (Sony LYT-700V sensör) yer alıyor. Buna 50 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Video tarafında artık 4K 60 FPS kayıt mümkün.

Portre çekimleri için 23 mm’den 100 mm’ye kadar beş farklı odak uzaklığı seçeneği ve ZEISS tarzı bokeh efektleri sunuluyor. Son olarak cihaz gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden alıyor. 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri mevcut. Bağlantı tarafında Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve USB 2.0 yer alıyor.

Vivo X300 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı 2 hf. önce eklendi

Vivo V70, Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile geliyor ve 6 yıl boyunca işletim sistemi ile güvenlik güncellemesi desteği alacak. Modelin Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'da yakında satışa sunulması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.

Vivo V70 özellikleri

Ekran: 6.59 inç OLED, 1.260 x 2.750 piksel, 120Hz, 10-bit, 1.800 nit global / 5.000 nit yerel parlaklık

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

RAM: 8GB / 12GB

Depolama: 256GB / 512GB

Arka kamera: 50MP Sony LYT-700V (OIS) + 50MP telefoto + 8MP ultra geniş açı

Batarya: 6.500 mAh, 90W FlashCharge hızlı şarj

Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Güvenlik: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü

Dayanıklılık: IP68, IP69, 1.8 metre düşme dayanımı

Bağlantı: Wi-Fi (çift bant), Bluetooth 5.4, USB 2.0

Tasarım: 6 serisi alüminyum çerçeve, cam ön yüzey

Boyut & ağırlık: 74.3 mm genişlik, 7.4-7.6 mm kalınlık, 187-194 gram

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo V70 duyuruldu: 6 yıl güncelleme desteği ve dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: