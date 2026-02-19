Vivo V70 duyuruldu: 6 yıl güncelleme desteği ve dahası

Vivo V70 neler sunuyor?
V70'te 6,59 inç boyutunda, 1.260 x 2.750 piksel çözünürlüklü düz OLED ekran yer alıyor. Önceki modeldeki kavisli panelin yerini düz tasarım almış durumda. 120Hz yenileme hızına sahip 10-bit panel, 1.800 nit global ve 5.000 nit yerel tepe parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran altı parmak izi sensörü tarafında da yükseltme var. Optik okuyucu yerine artık daha hızlı ve güvenli ultrasonik sensör kullanılıyor.
Yeni model, 6 serisi alüminyum alaşımlı çerçeve ile geliyor. Plastik kasa yerini daha sağlam bir yapıya bırakmış. Cihaz; 74,3 mm genişlik, 7,4-7,6 mm kalınlık ve 187-194 gram ağırlık değerleriyle selefinden daha ince ve hafif. Dayanıklılık tarafında ise IP68 ve IP69 sertifikaları sunuluyor. Ayrıca 1,8 metreye kadar düşmelere karşı test edilmiş. Ekran korumasında ise Schott Xensation Core cam kullanılıyor.
Portre çekimleri için 23 mm’den 100 mm’ye kadar beş farklı odak uzaklığı seçeneği ve ZEISS tarzı bokeh efektleri sunuluyor. Son olarak cihaz gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden alıyor. 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri mevcut. Bağlantı tarafında Wi-Fi, Bluetooth 5.4 ve USB 2.0 yer alıyor.
Vivo V70, Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile geliyor ve 6 yıl boyunca işletim sistemi ile güvenlik güncellemesi desteği alacak. Modelin Avrupa, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'da yakında satışa sunulması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.
Vivo V70 özellikleri
- Ekran: 6.59 inç OLED, 1.260 x 2.750 piksel, 120Hz, 10-bit, 1.800 nit global / 5.000 nit yerel parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4
- RAM: 8GB / 12GB
- Depolama: 256GB / 512GB
- Arka kamera: 50MP Sony LYT-700V (OIS) + 50MP telefoto + 8MP ultra geniş açı
- Batarya: 6.500 mAh, 90W FlashCharge hızlı şarj
- Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6
- Güvenlik: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü
- Dayanıklılık: IP68, IP69, 1.8 metre düşme dayanımı
- Bağlantı: Wi-Fi (çift bant), Bluetooth 5.4, USB 2.0
- Tasarım: 6 serisi alüminyum çerçeve, cam ön yüzey
- Boyut & ağırlık: 74.3 mm genişlik, 7.4-7.6 mm kalınlık, 187-194 gram
vay be gayet iyi