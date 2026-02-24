Giriş
    Vivo V70 FE yakında geliyor: 200 MP kamera ve 7.000 mAh batarya

    Vivo, V70 serisini uygun fiyatlı yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Vivo V70 FE isimli modelin tasarımı ve özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı.   

    Vivo, kısa süre önce Vivo V70 ve Vivo V70 Elite modellerini tanıtmasının ardından, seriye üçüncü bir model eklemeyi planlıyor. Vivo V70 FE isimli daha uygun fiyatlı modelin 28 Şubat’ta tanıtılması bekleniyor. Tanıtıma kısa süre kala cihaza ait özellikler gün yüzüne çıktı.

    Vivo V70 FE beklenen özellikler

    Mevcut bilgilere göre telefonun en dikkat çekici özelliği, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 200 megapiksel ana kamerası olacak. Arka kamera kurulumunda ayrıca 8 megapiksellik ultra geniş açılı lens yer alıyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Fotoğraf tarafında, AI Travel Portrait, AI Retouch, AI Best Face ve Film Photo modu gibi çeşitli yapay zeka destekli özelliklerin sunulacağı belirtiliyor.

    Cihazın ön bölümünde, 6.83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran yer alıyor. 120Hz yenileme hızı sunan bu panel, yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Tasarım açısından Muse Purple, Ocean Blue ve Titanium Silver olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunulacak.

    Donanım tarafında cihaz, 4nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7360-Turbo işlemciden güç alacak. Bellek seçenekleri ise 8GB RAM + 256GB depolama, 12GB RAM + 256GB depolama ve 8GB RAM + 512GB depolama şeklinde olacak.

    Vivo V70 FE'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de 7.000 mAh kapasiteli bataryası olacak. Aynı zamanda 90W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Dayanıklılık tarafında IP68 ve IP69 sertifikaları bulunan telefon, toza ve suya karşı yüksek koruma sunacak. Ayrıca çift stereo hoparlör sistemi de teknik özellikler arasında yer alıyor. OriginOS 6 ile kutudan çıkacak olan telefon, 6 yıllık uzun güncelleme desteğine sahip olacak. 

